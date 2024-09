Navzdory všem překážkám: Fond Education Cannot Wait pomohl 11 milionům dětí v nouzi po celém světě

Mezinárodní společenství zaostává v plnění svého slibu zajistit do roku 2030 "kvalitní vzdělání pro všechny". Z důvodu ozbrojených konfliktů, nuceného vysídlování, změny klimatu a dalších mimořádných událostí a vleklých krizí potřebuje okamžitou pomoc v oblasti vzdělávání 224 milionů zasažených dětí – číslo, které představuje drastický nárůst oproti 75 milionům v roce 2016.

Navzdory těmto rostoucím potřebám však nyní financování vzdělávání v podmínkách naléhavých i vleklých krizí poprvé za posledních deset let pokleslo, uvádí výroční zpráva organizace Education Cannot Wait "Results Against All Odds: 2023 Annual Results Report", která byla dnes zveřejněna v New Yorku.

Celková humanitární finanční podpora vzdělávání se podle zprávy v loňském roce snížila o 3 % – z 1,2 miliardy USD v roce 2022 na 1,17 miliardy USD v roce 2023.

Education Cannot Wait ( ECW ) – globální fond Organizace spojených národů pro vzdělávání v naléhavých a vleklých krizových situacích – nadále spolu se svými partnery překonává veškeré překážky a zajišťuje životodárné, životně důležité a mnohaleté investice do vzdělávání nejzranitelnějších dětí a dospívajících z celého světa.

Od zahájení činnosti fondu ECW v roce 2017 podpořily jeho investice již 11 milionů dětí a dospívajících – z toho 5,6 milionu dívek a chlapců jen v roce 2023. Tento rozsah pomoci je zcela bezprecedentní. Naplnění potřeb více než 224 milionů dětí, dospívajících a jejich učitelů, kteří potřebují naléhavou pomoc, však vyžaduje ještě mnohem větší objem prostředků.

K dnešnímu dni fond mobilizoval více než 1,6 miliardy USD od veřejných a soukromých dárců. Má-li však organizace ECW spolu se svými strategickými partnery dosáhnout inkluzivního a kvalitního vzdělávání pro celkem 20 milionů dětí a dospívajících do konce období strategického plánu 2023 - 2026, je naléhavě třeba mobilizovat dárcovské příspěvky ve výši dalších 600 milionů dolarů.

"Z pohledu našich 25 strategických dárců zajišťují tyto transformační investice vysoce kvalitní, komplexní a na děti zaměřené vzdělávání, čímž plní závazek podporovat udržitelný rozvoj, dodržování lidských práv, ekonomickou odolnost a globální bezpečnost," uvedl Gordon Brown, zvláštní vyslanec OSN pro globální vzdělávání a předseda řídící skupiny ECW na vysoké úrovni. "Vzdělávání je tím nejmocnějším nástrojem, který dokáže vrátit naději do světa poznamenaného brutálními konflikty, porušováním lidských práv a nerovností. Je to naše investice do nové generace vůdců."

Dopad, dosah a udržitelnost

Zpráva ECW poukazuje na hluboký dopad vzdělávání v krizových oblastech od Afghánistánu, Demokratické republiky Kongo, Etiopie, Gazy či západního břehu Jordánu až po Haiti, Sahel, Súdán, Ukrajinu a další kritická místa na celém světě.

"Dívky a chlapci v krizových oblastech jsou vystaveni těm nejhorším následkům brutálních konfliktů způsobených člověkem, nuceného vysídlování, změny klimatu a dalších katastrof. Naše nová zpráva dokazuje, že navzdory všem těmto výzvám jim dokážeme poskytnout ochranu, naději a životní příležitosti v podobě kvalitního komplexního vzdělání. Za tímto účelem naléhavě žádáme o 600 milionů USD, které nám pomohou splnit cíle našeho strategického plánu a zajistit lepší budoucnost pro 20 milionů dívek a chlapců do konce roku 2026," uvedla výkonná ředitelka ECW Yasmine Sherifová. "Je čas učinit etické rozhodnutí, které půjde ruku v ruce s politickými kroky."

Nová zpráva dokazuje významné zaměření ECW na nejzranitelnější a nejohroženější děti po celém světě: z dětí, které podpořila v roce 2023, byla více než polovina dívek (51 %), 17 % tvořily vnitřně vysídlené osoby a 22 % uprchlíci.

Zlepšuje se také kvalita a dopad poskytovaného vzdělávání - a to i v těch nejnáročnějších podmínkách. Devět z 10 programů zaznamenalo vyšší míru zápisu do škol a 72 % vykázalo pokrok v rovnosti pohlaví. ECW dále uvádí, že v rámci programů, které umožňují sledovat výsledky vzdělávání, vykázalo 80 % investic fondu dosažení studijních pokroků a 72 % pokroky v sociálním a emocionálním učení a pohodě dětí.

Investice ECW rovněž přispěly ke zlepšení kontinuity vzdělávání, přičemž výrazně vzrostl počet dívek a chlapců benefitujících z investic fondu do předškolního a středoškolského vzdělávání, začleňování osob se zdravotním postižením, transformačních přístupů k genderu, péče o duševní zdraví a proaktivních holistických řešení, která zohledňují celkové potřeby dítěte.

Klimatická krize je také krizí vzdělávání. Počet dětí využívajících pomoc v rámci prvotní reakce na nouzové situace způsobené klimatickými hrozbami se téměř zdvojnásobil – ze 14 % v roce 2022 na 27 % v roce 2023.

"Vzdělání je veřejným statkem a základním právem. Má-li být našich cílů dosaženo, světoví lídři musí sladit své politiky a financování s humanitárními principy. Vzhledem k současnému klesajícímu trendu je naléhavě nutné posílit mnohostrannou finanční pomoc, stejně jako partnerství a spolupráci mezi humanitárními aktivitami a rozvojovým a mírovým úsilím. Organizace Education Cannot Wait nám ukázala, že i zdánlivě nemožného lze ve skutečnosti dosáhnout – pokud jsou k dispozici finanční prostředky," uvedl Gordon Brown.

Poznámka pro redakci:

• Navzdory všem překážkám: Výroční zpráva o výsledcích ECW za rok 2023

• Shrnutí

• Sada materiálů na sociální sítě

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2507775/Education_Cannot_Wait_Report.jpg

KONTAKT: Gregory Benchwick, gbenchwick@unicef.org