Nazuby se stávají exkluzivním distributorem značky Nordics

Nazuby si dlouhodobě kladou za cíl zlepšovat zdraví Čechů a Slováků prostřednictvím kvalitnější a dostupnější ústní hygieny. Zároveň se také snaží nabízet alternativy šetrné k životnímu prostředí.
Produkty Nordics kombinují moderní péči o zuby a dásně s ohledem na životní prostředí – jsou veganské, vyráběné s minimálním dopadem na planetu a nejsou testovány na zvířatech.
„Naším cílem je pomáhat lidem pečovat o zdraví ústní dutiny a zároveň nabízet produkty respektující životní prostředí,“ uvedl Aleš Márovec ze společnosti Nazuby. „Exkluzivní distribuce Nordics našim zákazníkům umožňuje vybírat produkty, které podporují kvalitní péči o zuby i dásně, myslí na planetu i na jejich peněženku.“
O značce Nordics
Nordics přináší inovativní přístup k ústní hygieně. Sortiment zahrnuje zubní pasty s probiotiky, přírodní ústní vody, ergonomické kartáčky a mezizubní kartáčky. Produkty vznikají z recyklovatelných materiálů a část výnosů směřuje na ochranu moří a oceánů. Více informací najdete na nazuby.cz/nordics.
O Nazuby
Nazuby nepředstavují jen e-shop. Provozují odbornou poradnu, vydávají magazín s články o ústní hygieně a vzdělávají širokou veřejnost o zdravém úsměvu. E-shopy nazuby.cz a nazuby.eu zajišťují dostupnost produktů pro zákazníky v Česku i na Slovensku.