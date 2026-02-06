Nazujte brusle a užijte si víkendovou zábavu na ledě v Metropoli Zličín

Autor:
  14:55
Praha 6. února 2026 (PROTEXT) - I letos si Metropole Zličín pro své návštěvníky připravila program plný zimních radovánek, pohybu a zábavy. Od 7. do 22. února ožije kluziště každý víkend speciálním programem v duchu Ledových her. Zapojte se do sportovních aktivit, sbírejte razítka a soutěžte o atraktivní ceny. Pestrý mix her, soutěží a hudby zaručeně zabaví celou rodinu a umožní si užít poslední záchvěvy zimní atmosféry plné pohybu a radosti.

Ledové akce na kluzišti jsou ideální příležitostí, jak si zpříjemnit mrazivé zimní dny. V sobotu 7. února odstartují Ledové hry na kluzišti nákupního centra Metropole Zličín slavnostním zahájením, při němž návštěvníkům představíme nabitý program plný zimní zábavy na celý měsíc. Přijďte se vyfotit na trůnu z ledu nebo omrknout živou show s vyřezáváním tematických ledových soch. Získejte soutěžní kartičky, během celého února sbírejte razítka a zapojte se do boje o titul tří nejlepších sportovců i hodnotné ceny od značky Bauer a Kluziště Praha. Vítěze vyhlásíme na úplném závěru her. Slavnostní start zakončí průvod, společné probruslení čestného kolečka a diskotéka na ledě od 17:30 do 18:30.

Každou sobotu a neděli od 13:30 vás programem provede moderátor, který vás formou ochutnávky seznámí s vybranými zimními sporty. Každý den bude věnován jiné sportovní disciplíně. V sobotu 8. února si budete moci vyzkoušet základy krasobruslařské techniky a zhlédnout tematické vystoupení. V pátek 14. února se program zaměří na hokejovou střelbu na branku a slalom, v sobotu 15. února na curling v podobě metané. Dne 21. února vás čeká biatlon – účastníci obdrží startovní čísla a absolvují kombinaci bruslení a střelby v různých polohách, doplněnou o řadu dalších aktivit. Finále programu Ledových her vyvrcholí 22. února nabitým programem s krátkou rekapitulací všech sportů a možností vyzkoušet si ještě jednou ten, který vás bavil nejvíce.  

Po vyhlášení stupňů vítězů se kluziště ponoří do tmy a následovat bude vystoupení několika umělců s velkolepou Light Show na ledě. Poté se kluziště promění v pořádnou zimní párty. Návštěvníci si budou moci zapůjčit světla na brusle i svítící náramky a za doprovodu DJ se zapojí do jedinečné atmosféry na ledě. 

Veřejné bruslení a půjčovna bruslí je k dispozici denně od 9:00 do 20:00, ve čtvrtek začíná od 12:00. Brusle si můžete zapůjčit přímo na místě - půjčovna nabízí vybavení pro děti i dospělé, včetně kačenek, helem a hrazdiček. Vstupné činí 130 Kč pro dospělé, 70 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro doprovod. Návleky na boty jsou nutné a lze je rovněž zapůjčit přímo na kluzišti. Při vstupu je možné využít platební programy Multisport, Pluxee či Edenred. 

Tip na závěr: Členové věrnostního clubu Metropole Zličín mají vstup na celý program Ledových her zdarma. Více na https://metropolenalede.cz/ 

 

Zdroj: MSL GROUP

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Neposlušné ryby a komické úlovky: tyto rybářské fotografie vás pobaví

Veronika Kolajová na řece Moravě

Rybařina není jen o perfektních úlovcích a klidu u vody. Často dochází i na vtipné momenty, když se ryby rozhodnou, že se zrovna nechtějí fotit. Které z nich byly ty nejpamátnější?

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

Paradoxní hlasování o odstranění sochy rudoarmějce. SPD pro, ODS proti

Socha Rudoarmějce nedaleko zámku v Pardubicích

Pouhé tři hlasy chyběly k tomu, aby z pardubického náměstí Republiky zmizela socha sovětského vojáka a pionýrů. Ani jeden hlas nedodala ODS. Za ANO hlasoval kladně pouze primátor Jan Nadrchal a jeho...

6. února 2026  15:52

Dvakrát v protisměru. O kamion se osobák jen otřel, do dodávky narazil čelně

Dva lidé se zranili při nehodě osobního auta, kamionu a dodávky u Častolovic na...

Neobvyklý průběh měla čtvrteční vážná dopravní nehoda u Častolovic na Rychnovsku. Řidič osobního auta se hned dvakrát ocitl v protisměru. Zatímco první náraz do protijedoucího kamionu byl pouze...

6. února 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Revitalizace Jiráskova náměstí dostala zelenou, práce mají začít letos

Vizualizace Jiráskova náměstí v Plzni

Roky připravovaný projekt revitalizace Jiráskova náměstí v plzeňské čtvrti Slovany se od vedení města dočkal definitivního potvrzení, že jej bude financovat. Tento týden to schválili zastupitelé...

6. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Žďár sází na energetickou soběstačnost. Modernizuje teplárnu, další vybuduje

Teplárna Jihlavská, kam bude ke spálení v multipalivovém kotli mířit odpad z...

Již v příštím roce má být Žďár nad Sázavou soběstačný v zásobování teplem. Tomu pomůže jak modernizace stávající Teplárny Libušín, tak i výstavba nového zařízení na okraji města. Zařízení s názvem...

6. února 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Strakonice upraví sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského

ilustrační snímek

Strakonice zrekonstruují sportoviště u Základní školy F. L. Čelakovského. Stavba, která by měla skončit do poloviny roku, si vyžádá 8,5 milionu korun. U školy...

6. února 2026  13:55,  aktualizováno  13:55

Policie v Ústeckém kraji loni vyšetřovala deset vražd, všechny objasnila

ilustrační snímek

Policisté v Ústeckém kraji loni vyšetřovali deset vražd a pokusů o vraždu. Meziročně je to o šest méně. Všechny objasnili. Nejčastější zbraní bývá nůž. Počet...

6. února 2026  13:50,  aktualizováno  13:50

Podmínka za troufalou loupež auta. Mladíci s ním chtěli odcestovat k moři

„Obžalovaní spolupracovali, doznali se a mají čistý trestní rejstřík a dobré...

Okresní soud v Děčíně potrestal v pátek podmínkou dva nezletilé kamarády, kteří loni na podzim provedli troufalou loupež. Přepadli v domě muže, aby se zmocnili jeho vozu a vydali se k Baltskému moři...

6. února 2026  15:12

Muzeum regionu Valašsko připravuje ve vsetínském zámku Zámecký masopust

ilustrační snímek

Muzeum regionu Valašsko připravuje na 15. února ve vsetínském zámku Zámecký masopust. Nabídne ukázku tradic, folklorní vystoupení i tradiční dobroty, sdělil...

6. února 2026  13:25,  aktualizováno  13:25

Nazujte brusle a užijte si víkendovou zábavu na ledě v Metropoli Zličín

6. února 2026  14:55

Teplárna Kladno končí. Vyzvala úřad, aby od dubna vybral nového dodavatele tepla

Teplárna Kladno. Produkuje elektrickou energii a teplo pro teplárenské a...

Teplárna Kladno oznámila konec výroby tepla. V tiskové zprávě o tom informovala společnost Sev.en Česká energie. Teplárna přestane dodávat teplo na jaře 2026 z důvodu ekonomické neudržitelnosti....

6. února 2026  13:12,  aktualizováno  14:46

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Jílovskému muzeu loni ubylo návštěvníků, pořádání akcí omezila rekonstrukce

ilustrační snímek

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy loni navštívilo 38.000 lidí, meziročně o 12,5 procenta méně. Za poklesem návštěvnosti je rozsáhlá rekonstrukce nádvoří a...

6. února 2026  13:13,  aktualizováno  13:13

Jihočeskému divadlu bude kvůli růstu platů chybět až 12 milionů Kč v rozpočtu

ilustrační snímek

Jihočeskému divadlu bude kvůli navýšení platů v kultuře chybět deset až 12 milionů korun ve schváleném rozpočtu na letošní rok. Pracovníkům v kultuře chce...

6. února 2026  13:02,  aktualizováno  13:23

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.