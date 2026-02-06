Nazujte brusle a užijte si víkendovou zábavu na ledě v Metropoli Zličín

Ledové akce na kluzišti jsou ideální příležitostí, jak si zpříjemnit mrazivé zimní dny. V sobotu 7. února odstartují Ledové hry na kluzišti nákupního centra Metropole Zličín slavnostním zahájením, při němž návštěvníkům představíme nabitý program plný zimní zábavy na celý měsíc. Přijďte se vyfotit na trůnu z ledu nebo omrknout živou show s vyřezáváním tematických ledových soch. Získejte soutěžní kartičky, během celého února sbírejte razítka a zapojte se do boje o titul tří nejlepších sportovců i hodnotné ceny od značky Bauer a Kluziště Praha. Vítěze vyhlásíme na úplném závěru her. Slavnostní start zakončí průvod, společné probruslení čestného kolečka a diskotéka na ledě od 17:30 do 18:30.
Každou sobotu a neděli od 13:30 vás programem provede moderátor, který vás formou ochutnávky seznámí s vybranými zimními sporty. Každý den bude věnován jiné sportovní disciplíně. V sobotu 8. února si budete moci vyzkoušet základy krasobruslařské techniky a zhlédnout tematické vystoupení. V pátek 14. února se program zaměří na hokejovou střelbu na branku a slalom, v sobotu 15. února na curling v podobě metané. Dne 21. února vás čeká biatlon – účastníci obdrží startovní čísla a absolvují kombinaci bruslení a střelby v různých polohách, doplněnou o řadu dalších aktivit. Finále programu Ledových her vyvrcholí 22. února nabitým programem s krátkou rekapitulací všech sportů a možností vyzkoušet si ještě jednou ten, který vás bavil nejvíce.
Po vyhlášení stupňů vítězů se kluziště ponoří do tmy a následovat bude vystoupení několika umělců s velkolepou Light Show na ledě. Poté se kluziště promění v pořádnou zimní párty. Návštěvníci si budou moci zapůjčit světla na brusle i svítící náramky a za doprovodu DJ se zapojí do jedinečné atmosféry na ledě.
Veřejné bruslení a půjčovna bruslí je k dispozici denně od 9:00 do 20:00, ve čtvrtek začíná od 12:00. Brusle si můžete zapůjčit přímo na místě - půjčovna nabízí vybavení pro děti i dospělé, včetně kačenek, helem a hrazdiček. Vstupné činí 130 Kč pro dospělé, 70 Kč pro děti do 15 let a 50 Kč pro doprovod. Návleky na boty jsou nutné a lze je rovněž zapůjčit přímo na kluzišti. Při vstupu je možné využít platební programy Multisport, Pluxee či Edenred.
Tip na závěr: Členové věrnostního clubu Metropole Zličín mají vstup na celý program Ledových her zdarma. Více na https://metropolenalede.cz/
Zdroj: MSL GROUP
