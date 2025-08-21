NBÚ prověrka jako klíč k zakázkám. Perspektiv Government potvrzuje trend

„Získání prověrky pro nás není jen formální podmínkou, nebo marketingem. Jde o nejvyšší potvrzení, že splňujeme přísné bezpečnostní standardy. Umožňuje nám to přístup k projektům, které vyžadují maximální důvěryhodnost,“ uvádí Emil Beneš, COO.
Z architektury do strategických projektů státu
Perspektiv Government vznikl jako reakce na poptávku po komplexních architektonických službách pro státní správu, samosprávu a veřejnou infrastrukturu. Mateřská firma Perspektiv působí na trhu od roku 2015, zaměstnává více než 80 odborníků a doručuje komplexní služby ve třech hlavních oblastech:
• Interior – kancelářské a komerční prostory,
• Planning – urbanismus, rozvoj území a regulační plánování.
• Architecture – rezidenční a občanské stavby, soutěžní návrhy,
Součástí studia je i vlastní tým Engineering, který zajišťuje projekční a technickou dokumentaci v plném rozsahu.
Podle bezpečnostních expertů z TAYLLORCOX, kteří už více než 15 let připravují firmy na získání prověrky NBÚ, je úspěch podmíněn důkladnou přípravou.
„Prověrka není formalita – je to komplexní audit procesů, lidí, zabezpečení a legislativní shody. Firmy, které se připravují systematicky, mohou zkrátit dobu schvalování i o měsíce,“ komentuje Aleš Pilný, TAYLLORCOX.
NBU prověrky na st. Důvěrné i Tajné na vzestupu
Počet zakázek vyžadujících prověřené dodavatele poroste. Důvodem je nejen zpřísnění legislativy, ale i rostoucí důraz na kybernetickou a fyzickou bezpečnost projektů.“
Zdroj: TAYLLORCOX