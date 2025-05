NDC Partnership spouští nástroj pro plánování klimatických investic s cílem usnadnit zemím přístup k financím

Za přispění odborníků ze 115 zemí, prováděcích partnerů a veřejných i soukromých finančních institucí spustila organizace NDC Partnership online nástroj Rámec pro plánování a mobilizaci investic do klimatu (CIPMF). Tento nástroj má pomoci zemím získat a efektivně směrovat finanční prostředky určené na klimatická opatření.

V rámci aktualizace svých klimatických závazků neboli vnitrostátně stanovených příspěvků (NDC) se jednotlivé země letos snaží rychle přejít od plánování k realizaci svých prioritních opatření. Hlavní překážkou však zůstává omezený přístup k financování v oblasti klimatu, který je navíc ztížen nedávnými změnami ve finančním prostředí. V této souvislosti budou země potřebovat jasné investiční plány, které poslouží jako podklad pro jednání s finančními partnery a investory.

Globální ředitel organizace NDC Partnership Pablo Vieira k tomu uvedl: „Oblast klimatického financování je složitá a roztříštěná, což zemím ztěžuje přístup k dostupným zdrojům i jejich efektivní využívání. Aby své klimatické cíle převedly do jasných plánů a projektů, do nichž bude možné investovat, musí být připraveny strategicky oslovit klíčové finanční aktéry. To však vyžaduje jasné povědomí o tom, kde v rámci národních kapacit, znalostí a plánování klimatického financování existují mezery, a také koordinované úsilí o jejich odstranění, které umožní přístup k veřejnému, soukromému i kombinovanému financování."

CIPMF vychází z předpokladu, že země budou muset zapojit celé spektrum státní správy, včetně ministerstev plánování a financí, národních rozvojových bank, centrálních bank i soukromého sektoru, aby mohly navýšit objem, kvalitu a dopad dostupného financování. Díky tomuto nástroji a podpoře ze strany organizace NDC Partnership mohou státy jasně formulovat své priority a potřeby vůči technickým partnerům, poskytovatelům financí i investorům.

Existenci mezery v oblasti klimatického financování dokládají žádosti jednotlivých zemí o podporu směřované k NDC Partnership – globální koalici více než 240 států a institucí. Právě financování představuje nejčastější formu podpory, o kterou členské státy organizace NDC Partnership žádají. Celých 90 procent rozvojových zemí poptává nějaký typ podpory související s financemi.

V reakci na poptávku ze strany jednotlivých států po finanční podpoře představila organizace NDC Partnership ve spolupráci se Zeleným klimatickým fondem (GCF) na konferenci COP28 v Dubaji v roce 2023 pracovní verzi CIPMF. Na její přípravě se podílela široká škála aktérů, včetně zástupců soukromého a veřejného sektoru i jednotlivých zemí. Tato příručka, jež poskytla společný referenční rámec, pomohla státům zorientovat se ve složité problematice klimatických investic a strategicky mobilizovat prostředky k dosažení jejich klimatických cílů.

Na základě tohoto podkladu vznikl online nástroj CIPMF – první zdroj svého druhu, který přehledně popisuje šest klíčových etap plánování klimatických investic a mobilizace zdrojů.

Více o online nástroji Rámec pro plánování a mobilizaci investic do klimatu

Nástroj CIPMF umožňuje státům vstupovat do procesu finančního plánování flexibilně v různých fázích podle jejich aktuální situace. Díky tomu mohou jednotlivé země identifikovat své potřeby a mezery v oblasti klimatického financování, vypracovat finanční strategie a projektové plány a zmapovat poskytovatele podpory a dostupné finanční příležitosti – vše podle svých národních podmínek.

CIPMF podporuje rozhodování založené na důkazech a reaguje na konkrétní potřeby jednotlivých zemí, mimo jiné prostřednictvím specializovaných doplňků zaměřených na klíčové tematické priority.

O NDC Partnership

NDC Partnership je globální organizace, která sdružuje přes 240 členů, včetně více než 130 rozvinutých a rozvojových zemí a téměř 100 institucí, s cílem realizovat ambiciózní transformující opatření v oblasti klimatu, která pomohou dosáhnout naplnění cílů Pařížské dohody a podpoří udržitelný rozvoj.

