Ne jedna, ani dvě, ale hned tři prestižní designové ocenění získala nová řada tepelných čerpadel Stiebel Eltron hpnext

Praha 13. října 2025 (PROTEXT) - Jen pár měsíců po uvedení na trh získala nová generace tepelných čerpadel hpnext sérii mimořádných mezinárodních úspěchů. Odnáší si totiž hned tři nejprestižnější ocenění v oblasti produktového a průmyslového designu – Red Dot, iF Design Award a German Design Award. Poroty ocenily nejen špičkovou technologii a vysokou účinnost, ale i moderní vzhled, který posouvá tepelná čerpadla z čistě technického zařízení do kategorie stylového prvku bydlení.

Red Dot, German Design Award i iF Design Award patří k celosvětově nejuznávanějším soutěžím v oblasti designu, jejichž poroty tvoří přední odborníci. Získat všechna tři ocenění současně je mimořádný úspěch, který potvrzuje, že Stiebel Eltron dokázal skloubit technickou dokonalost s estetikou na absolutní špičce.

"Naší ambicí bylo propojit špičkovou technologii s designem odpovídajícím modernímu bydlení. To, že integrální větrací systém hpnext LWZ získal hned tři mezinárodní ocenění, potvrzuje, že jdeme správným směrem. Nejde jen o úspory a ekologii, ale i o komfort a estetiku, které zákazníci ocení každý den," říká David Šafránek, vedoucí technického oddělení STIEBEL ELTRON. Tepelná čerpadla vzduch-voda HPA-O Plus a HPA-O Trend jsou nově dodávány v elegantní antracitové barvě, od roku 2026 přibude i bílá varianta.

Špičková technologie v pozadí

Řada hpnext zahrnuje tepelná čerpadla vzduch–voda, země–voda a integrální větrací systémy (LWZ). Nová generace hpnext přináší pokročilé technologie i praktická řešení pro každodenní život. Všechny modely využívají přírodní chladivo R290, dosahují výstupní teploty až 75 °C a patří mezi nejtišší na trhu. Umí nejen vytápět, ale i chladit, nabízí možnost vzdáleného monitoringu a jednodušší instalace. Díky tomu přináší vyšší účinnost, nižší provozní náklady a maximální komfort. Stiebel Eltron tak opět dokazuje, že patří mezi lídry světového trhu s tepelnými čerpadly.

"Nová řada spojuje parametry, které patří k absolutní špičce na trhu, s moderním designem a praktičností pro každodenní provoz. Ocenění se dočkává nejen a českém trhu ale i v zahraničí. Tyto kvality už dnes využívají i zákazníci v České republice," dodává David Šafránek.

 

O společnosti Stiebel Eltron:

V České republice působí STIEBEL ELTRON od roku 1991, od roku 2018 je Praha sídlem vedení Clusteru pro střední a východní Evropu, a tedy sídlem části top managementu mezinárodní skupiny STIEBEL ELTRON. Firma je průkopníkem v oblasti obnovitelných zdrojů energií – konkrétně výrobu tepelných čerpadel zahájila společnost už v polovině 70. let minulého století. Evropský úřad pro životní prostředí udělil v roce 2022 společnosti STIEBEL ELTRON nejvyšší hodnocení “Klimatický lídr", za její využívání obnovitelných energií šetrných ke klimatu. Společnost se 100letou historií stala synonymem pro německou kvalitu a inovace v oblasti tepelných čerpadel a dalších energeticky efektivních technologií. Její tradiční hodnoty spočívají v závazku k spolehlivosti a špičkovým standardům.

 

 

 

