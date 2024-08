Neberme právní stát jako samozřejmost: Nevládní organizace Glopolis, Rekonstrukce státu, síť NeoN a iniciativa Síť k ochraně demokracie v otevřeném dopise apelují na důkladnou diskusi o doporučeních letošní zprávy o právním státu EK

Aktivní ochranu a posilování principů právního státu považujeme za klíčový úkol každé demokratické vlády. Motivuje také naše vlastní dlouhodobé úsilí na tomto poli a vede nás k zapojení do procesu přípravy zprávy o právním státu, která naplňování těchto principů v praxi analyzuje. Zveřejnění nejnovější zprávy Evropskou komisí proto vítáme. Jako zástupci nevládních organizací Glopolis, Rekonstrukce státu, sítě NeoN a iniciativy Síť k ochraně demokracie zároveň apelujeme na to, aby vláda zjištění zprávy využila pro otevřenou a upřímnou politickou diskusi o tom, jak si Česko v klíčových oblastech vede a jak lze ošetřit největší nedostatky.

„Vývoj na Slovensku nám ukazuje, jak snadné může být systém právního státu nalomit několika dobře cílenými ranami. Nedopusťme, aby se to stalo i v Česku. Závěry a doporučení zprávy o právním státu jsou skvělou příležitostí pro důkladnou diskusi o tom, kde ještě můžeme vyspravit, co se dá. Zvláště nyní, v předvolebním roce a širším kontextu hrozící eroze právního státu, si tuto příležitost nesmíme nechat protéct mezi prsty,“ komentuje Vendula Menšíková ze Sítě k ochraně demokracie.

Oceňujeme, že tvorba zprávy není pouze technokratickým procesem, ale bere v úvahu pohledy různých orgánů státní správy včetně justice, i aktérů mimo ni, včetně občanské společnosti. Důvěru občanů v právní stát lze posilovat jen skrze spolupráci a participaci občanské společnosti v této oblasti.

„Chceme, aby se premiér a ministři ke zprávě Evropské komise o právním státu veřejně vyjádřili a upřesnili, jak plánují reagovat na doporučení a co chtějí změnit. Nejen politická, ale i společenská diskuse nad tímto zásadním tématem je potřebná. Rámec právního státu je třeba naplnit životem – a to se neobejde bez veřejnosti, občanské společnosti i soukromého sektoru. A proto je tolik potřeba posilovat jejich roli a zapojení do práce na odolnosti právního státu,” zdůrazňuje Jana Miléřová z Glopolis.

Zpráva nabízí podrobnou a fundovanou analýzu efektivity českých institucí, legislativy a jemného přediva vazeb při vymáhání práva a odpovědnosti. Hodnotí posuny ve čtyřech oblastech: nezávislost justice, boj proti korupci, pluralita sdělovacích prostředků a další institucionální systémy brzd a protivah. Závěry zprávy vyzdvihují např. novelu mediálních zákonů, která zapojila Senát do volby Rady ČT a ČRo, novelu zákona o státním zastupitelství nebo pokrok ve zřízení národní instituce pro lidská práva. Identi?kuje však slabiny v několika oblastech, jako jsou např. nedostatečné záruky udržitelného a nezávislého ?nancování veřejnoprávních médií, stav ?nancování organizací občanské společnosti nebo vysoké riziko korupce ve veřejném zadávání.

„Vláda má ještě rok a pár měsíců do konce volebního období. Může a měla by do voleb dotáhnout změny, které posílí právní stát, demokracii a odolnost v České republice. Vypíchl bych velkou mediální novelu týkající se ?nancování veřejnoprávních médií, reformu ÚOHS nebo zákon o regulaci lobbování,” doplňuje Lukáš Kraus z Rekonstrukce státu.V souladu s mnohými závěry Evropské komise oceňujeme některé pozitivní reformy. Zároveň požadujeme zlepšení v oblastech, které se vyznačují závažnými trhlinami, na které dlouhodobě upozorňujeme (viz přehled níže). Apelujeme na vládu, aby veřejně re?ektovala doporučení zprávy,aktivně se zapojila do společenské a politické diskuse o nejpotřebnějších opatřeních a šířila povědomí o jejich potřebnosti u široké veřejnosti.

Ve kterých prioritách na poli ochrany právního státu je třeba dosáhnout zlepšení?

Justice

Oceňujeme:

? Přijetí novely zákona o státním zastupitelství, kterým se posílily pojistky proti zásahům vlády do vyšetřování kauz politiků.

Požadujeme:

? Dostatečné odměňování osob pracujících v justici za účelem efektivního výkonu spravedlnosti.

? Pokračování digitalizace justice, zejména dotažení elektronického spisu a další rozšíření agend zveřejňování rozsudků, které povede k transparentnějšímu a kvalitnějšímu rozhodování soudů.

? Schválení novely trestního zákoníku, která bude řešit přeplněnost věznic alternativními tresty u bagatelních trestných činů bez nesystémových úlev pro kriminalitu tzv. bílých límečků.

Boj proti korupci

Oceňujeme:

? Reformu Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí (ÚDHPSH), která zefektivnila fungování úřadu v oblasti dohledu nad férovou politickou soutěží.

? Novelizaci zákona o střetu zájmů upřesňující zákaz členů vlády přijímat veřejné peníze a zpřísňující vlastnictví médií politiky.

Požadujeme:

? Přijetí pravidla transparentního lobbingu a řešení vysokého rizika korupce v oblasti zadávání veřejných zakázek.

? Dotáhnutí schválení kvalitního zákona o regulaci lobbování bez nesmyslných výjimek (např. pro polostátní ?rmy).

? Upravení přezkumu veřejného zadávání v rámci reformy ÚOHS, aby se omezil prostor pro nekalé praktiky a došlo ke zrychlení státních investic.

? Na implementaci a monitoring protikorupční agendy jsou potřeba ?nanční zdroje, které dnes chybí.

? Dlouhodobě je nutné omezovat provázanost byznysu a politiky a bránit vlivu silných ?nančních skupin na ekonomické politické rozhodování.

Pluralitní a svobodná média

Oceňujeme:

? Novelu mediálních zákonů, která zajistila, že rady médií veřejné služby už nejsou pod přímým vlivem pouze jednoho orgánu (Poslanecké sněmovny) a nelze je odvolat jako celek.

? Změny v právních předpisech o střetu zájmů, která vylučují vlastnictví mediálních společností volenými funkcionáři, včetně členů Parlamentu a vlády a prezidenta republiky.

Požadujeme:

? Přijetí legislativy posilující udržitelné ?nancování médií veřejné služby, včetně odstranění nesrovnalostí, které v současném návrhu novely jejich nezávislost podlamují.

? De?nici a ukotvení online médií v legislativě a úpravu právních předpisy v oblasti střetu zájmů tak, aby se na online média vztahovala.

? Opatření reagující na obavy z důsledků ekonomických problémů nezávislých médií, zejména těch, která nepatří do žádné z velkých vydavatelských nebo vysílacích skupin. Navrhnout systém podpory médií, který posílí pluralitní tržní prostředí, a to včetně podpory lokálních médií.

? Přijetí opatření na zajištění bezpečnosti a důstojnosti novinářů před (nejen kybernetickým) obtěžováním.

? Brzkou a efektivní implementaci anti-SLAPP směrnice na ochranu novinářů a ochránců lidských práv před strategickými žalobami proti účasti veřejnosti (tj. zneužívajícími soudní řízeními,jejichž cílem je tyto osoby umlčet).

Systém brzd a protivah

Oceňujeme:

? Posuny v přípravě zřízení národní lidskoprávní instituce (NHRI).

? Přípravu konkrétních návrhů pod Radou vlády pro NNO, které zlepší podmínky pro fungování nevládních organizací (umožnění víceletého ?nancování, převody dotací mezi partnery v projektech, rychlé dotace).

? Iniciativu Úřadu vlády, která hledá cesty, jak posílit participaci občanů a nevládních organizací na veřejném rozhodování.

Požadujeme:

? Zajištění udržitelného ?nancování činnosti nevládních organizací ze státního rozpočtu, navýšení dotačních programů na pod?nancovaná témata (rovné příležitosti žen a mužů, boj s korupcí,bydlení).

? Víceleté ?nancování dotačních programů, aby nevládní organizace mohly veřejnosti zajistit dlouhodobé poskytování veřejně prospěšných činností (zahrnutím do nové vyhlášky ministerstva ?nancí o ?nančním vypořádání a do rozpočtových pravidel).

? Kvalitnější zapojení veřejnosti a nevládních organizací do přípravy veřejných politik a právních předpisů na základě jednotné de?nice a vize pro participaci a podporu pro rozvoj kapacit a expertiz napříč veřejnou správou.

? Proaktivní komunikaci přínosů spolupráce s nevládními organizacemi a potřebnosti rozmanité občanské společnosti pro demokracii. Je zásadní, aby vládní a političtí činitelé jednoznačně odmítali slovní útoky na nevládní organizace ve veřejném prostoru, zejména na organizace prosazující rovnost pohlaví a práva LGBTIQ osob, a účinně podporovali nevládní sektor v boji proti dezinformacím.

? Dokončení ustavení národní lidskoprávní instituce novelizací zákona o veřejném ochránci práv v souladu s Pařížskými principy a zajištění adekvátního ?nancování.

? Zrychlení provádění rozsudků Evropského soudu pro lidská práva, které je tristně pomalé (např.provádění rozsudku D. H., který potvrdil zásadní systémové chyby oddělování vzdělávání romských a dalších vyloučených dětí, trvá již více než 16 let).

Odkazy na relevantní zdroje:

? Zpráva o právním státu 2024: Kapitola o stavu u právního státu v Česku (Evropská komise)

? Zpráva o stavu české demokracie 2023 (Síť k ochraně demokracie)

? Rule of Law Report. A Notable Tool That Needs Fine-Tuning for Better Impact on Rule of Law inEurope. Recommendations from Civil Society Organisations (Batory Foundation, Glopolis,Center for Democracy and Law Miko Tripalo, Nadace OSF)

Kontaktní osoba:

Tereza Krištofová, tisková mluvčí Rekonstrukce státu

email: tereza.kristofova@rekonstrukcestatu.cz