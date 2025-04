Nebojte se IPL epilace. Dermatolog Peter Kicko vyvrací 10 nejčastějších mýtů o odstraňování chloupků

1. Mýtus: IPL epilace pálí

Bolesti se bojíme všichni, lidem je to přirozené. Když k tomu navíc přidáme nepříjemné zkušenosti s epilací s vytrháváním chloupků, není divu, že má mnoho z nás strach, abychom si s IPL epilátorem neublížili. Je to však zcela zbytečná obava. „Při vývoji Philips Lumea se její konstruktéři inspirovali rychlým zábleskem. Vysokofrekvenční světlo je vychytáno vlasovým folikulem bez toho, aby porušilo kožní bariéru anebo způsobilo bolest. Je zřejmé, že vnímaní pocitu bolesti může být na rozdílných částech těla různé a rozdíl ve vnímání může být například i mezi odlišnými pohlavími. Nehrozí však, že se popálíte, poničíte si pokožku nebo se vystavíte nebezpečnému záření. Pouze je třeba držet se jednoduchého návodu k použití. Pak je aplikace účinná, bezpečná a prakticky bezbolestná,“ říká Peter Kicko.

2. Mýtus: Nemůžu používat IPL, když mám citlivou pleť

Patříte k lidem, které po každém oholení nohou svědí pokožka a snadno se vám podráždí pleť? Při IPL ošetření to navzdory rozšířenému předsudku nepředstavuje překážku. Právě naopak. „Philips Lumea je opatřena bezpečnostním senzorem a jedinečnou technologií SenseIQ, která přizpůsobí ošetření vaší pokožce i oblasti, kterou chcete ošetřit, včetně těch nejcitlivějších. Inteligentní senzor SmartSkin rozpozná odstín vaší pokožky a doporučí adekvátní nastavení,“ vysvětluje dermatolog. Zatímco žiletkou svoji pleť vystavujete podráždění několikrát do týdne, Lumeu používáte maximálně jednou za 14 dní. Lumea navíc chloupky ani neholí, ani nevytrhává, jen je uvede do klidového režimu, a ony pak samy přirozeně vypadnou.

3. Mýtus: Po epilaci chloupky více zarůstají

Pupínky a zarůstající chloupky umí pořádně potrápit a srazit sebevědomí. Tento problém lze naštěstí také vyřešit pomocí IPL epilace. Povrchové poranění kůže, tedy častá příčina vyrážek a brána vstupu infekcí, nehrozí, protože záblesk jde přímo ke kořínku. A protože technologie omezuje růst nových chloupků až o 92 %, řeší i problém se zarůstáním – kde nejsou chloupky, nejsou ani ty zarůstající.

4. Mýtus: Přístroj je drahý

Ve spojitosti s IPL se často zmiňuje vyšší pořizovací cena. Srovnejme proto to, co se sobě blíží nejvíce, tedy IPL a laserovou epilaci. U profesionálního odstranění chloupků laserem musíte počítat s náklady mezi 10 a 15 tisíci korun na každé sezení. Jedno ošetření je tedy zhruba cena, za kterou pořídíte domácí IPL epilátor Philips Lumea. Rozhodující proto může být spíše soukromí, nebo naopak jeho absence během laserového ošetření. Největší výhodou domácí epilace ve srovnání s laserem je bezpochyby to, že ho zvládnete sama. Ošetření nebolí a můžete si ho naplánovat, jak vám vyhovuje. Není nutné nikam jezdit, pomocí Philips Lumea lze chloupky odstraňovat v klidu a pohodlí domova, díky dostatečnému počtu záblesků navíc jeden přístroj vydrží dlouhé roky.

5. Mýtus: Po IPL budu neplodná

„Víš, že když budeš tam dole epilaci IPL provádět pravidelně, tak budeš neplodná? Proto výrobci na baleních vždy uvádějí, že se jejich IPL epilátor nesmí používat během těhotenství a kojení.” – Podobné věty se objevují v internetových diskuzních fórech už roky. Nic z toho se rozhodně nezakládá na pravdě. Ta je taková, že výrobci epilátor na novopečených ani budoucích maminkách netestují, a proto ho ani nedoporučují. Jinak jsou však IPL přístroje pro domácí použití považovány za bezpečné, a proto k jejich používání narozdíl od laseru nepotřebujete certifikát.

6. Mýtus: Z IPL mi otečou lymfatické uzliny

Co se týká tvrzení, že by použití Lumey mohlo případně ovlivnit lymfatické uzliny, je třeba zdůraznit, že obecně intenzivní pulzní světlo používané při procedurách odstraňování chloupků, a zejména intenzivní pulzní světlo vysílané Lumeou, proniká pouze do hloubky vlasových folikulů a není schopno dosáhnout lymfatických uzlin v podpaží nebo v oblasti bikin. Lymfatické uzliny se nacházejí pod vrstvami kůže, anatomicky daleko pod folikuly chloupků. V odborné literatuře se rovněž neuvádí, že by technologie IPL používaná při epilaci ovlivňovala nebo mohla ovlivňovat lymfatické uzliny.

7. Mýtus: IPL je laser

Obě technologie se navzájem podobají, protože využívají elektromagnetické záření, které proniká až ke kořínkům chloupků. Ve folikulu se paprsek změní v teplo a vlivem zahřátí chloupek vypadne. Laser však využívá pouze jedinou vlnovou délku – například červenou, zatímco IPL pokrývá širší spektrum záření. Dalo by se říct, že laser funguje bodově a ukáže přesně na jeden chloupek, který následně odstraní. IPL využívá k záblesku větší plochu, takže světelná energie není tolik koncentrovaná, ale vypořádá se s více chloupky najednou.

8. Mýtus: To nemůže fungovat

Domácích IPL epilátorů se již prodaly miliony kusů po celém světě a jejich obliba vychází z dlouholetého úspěšného používání této technologie v profesionálních salonech. Na internetu si dnes můžete přečíst dlouhou řadu recenzí od reálných uživatelů. Převládají mezi nimi ty pozitivní. Pokud by Lumea náhodou nesplnila očekávání, můžete ji do 90 dní vrátit, ovšem tato služba je využívána jen minimálně. Určité limity IPL epilace samozřejmě má. Sice účinkuje na širokou škálu odstínů pleti a barev chloupků, ale pouze v případě, že je mezi nimi dostatečný kontrast. Velmi světlé chloupky na světlé pleti současná technologie zatím nedokáže zachytit. Také není vhodná na velmi světlé, zrzavé nebo šedé chloupky, ani na velmi tmavou pleť. Vyhnout se je potřeba i oblastem s tetováním nebo mateřskými znaménky.

9. Mýtus: IPL nelze používat v létě

Epilátor Philips Lumea lze používat celoročně, ale v létě musíme zohlednit jak delší pobyt na slunci, tak opálenou pleť. Lidé, kteří neholdují opalování a před sluníčkem se chrání, rozdíl v používání nezaznamenají. Nicméně Lumea neposkytuje vhodné last minute řešení, pokud se chystáte na dovolenou, kde hodláte chytat bronz. Pak je lepší ji do vašich dovolenkových plánů zahrnout v dostatečném předstihu. Musíte totiž počítat s tím, že hladkou pleť uvítáte po měsíci až dvou ošetřování (3–4 ošetření v rozmezí dvou týdnů). Po každém IPL ošetření je pak důležité následujících 48 hodin po ošetření pokožku chránit oblečením nebo SPF 50+. Po intenzivním opalování se navíc doporučuje IPL úplně vyhnout nejméně dva, ale raději 4 týdny. Použití Lumey v letních měsících tedy záleží především na vašem životním stylu a disciplíně.

10. Mýtus: Na výběru epilátoru nezáleží

Všechny epilátory sice fungují podobně, ale tvrdit, že nezáleží na tom, jaký použijete, je stejné jako říct, že si můžete náhodně vybrat mobilní telefon. Když se rozhodnete investovat do péče o sebe, vybírejte si pečlivě. Dnešní epilátory totiž nabízí spoustu skvělých funkcí. Například Lumea IPL 9900 dokáže zajistit hladkou pokožku až na 12 měsíců a až 92 % chloupků odstraní již po 3 ošetřeních. Čtyři chytré nástavce si poradí s každou částí těla, senzor SmartSkin vybere intenzitu světla podle typu pokožky a SkinAI zanalyzuje proces odstraňování chloupků za pomoci umělé inteligence. Dále se může pochlubit originálním designem, díky němuž zaujme na první pohled. Vypadá elegantně, jde s dobou a skvěle padne do dlaně. Milují ji tisíce žen po celém světě, takže je pravděpodobné, že si ji zamilujete také.

