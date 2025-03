„Nechceme platit účty za nefunkční systém,“ říká ředitel Nemocnice sv. Kříže

Někdo z vlastní kapsy, někdo do vlastní kapsy…

Nemocnice sv. Kříže Žižkov funguje bez grantů, pochybných zakázek a jakékoliv finanční podpory od státu. V roce 2019 do jejího vedení nastoupil Mgr. Tomáš Krajník, kterému se podařilo z nechvalně proslulého zařízení udělat moderní a vyhledávanou nemocnici.

Provoz nemocnice každý měsíc dotuje 800.000 Kč, aby pacienti měli péči a stravování v potřebné kvalitě a rozsahu – nad rámec toho, co proplácí zdravotní pojišťovna.

V roce 2024 došlo ke kontrole od zdravotní pojišťovny VoZP, která nemocnici předepsala srážky ve výši téměř 2 miliony Kč. Dle jejího šetření se totiž nemocnice starala o pacienta v lůžkové péči i ve chvíli, kdy už, dle názoru pojišťovny, jeho stav dovoloval přesun na sociální lůžko.

Pacient byl na tom zdravotně velmi špatně, de facto v neřešitelném zdravotním stavu, ale například do hospicu, který by tuto péči zvládl, velmi složitě umístitelný. Šlo totiž o člověka bez domova, u kterých je přesun do sociální péče složitý. Nemají prostředky, které hospice požadují, a tedy odpověď zpravidla zní: „nemáme kapacitu“. Když se přece jen podařilo jej do sociálního zařízení umístit, záhy byl poslán zpět do nemocnice s tím, že péči o něj nezvládají a nejsou pro něj vhodní.

Vyjádření pojišťovny VoZP z 3. 3. 2025 pro reportáž Událostí ČT24: „Průběžně docházelo ke zhoršení a následnému opětovnému zlepšení zdravotního stavu pacienta. Ve všech obdobích byla však péče o pacienta poskytovatelem vykázána jako lůžková, bez ohledu na skutečný zdravotní stav pacienta.“

„Zajímá nás jediná věc: KDY a hlavně KAM tedy pacienta přeložit, abychom takovým sankcím předešli,“ říká ředitel nemocnice Krajník. „Nechceme být v pozici, kdy si jako nemocnice vytáhneme Černého petra a musíme za péči o pacienty doplácet pojišťovnám kvůli tomu, že je český systém zdravotně sociálního pomezí nefunkční a špatně nastavený.

Nesouhlasím se sdělením politiků a MZČR, že povinnost přijímat pacienty současnou situaci vyřeší, když není ani jasná metodika rozlišení, kdy je pacient ve stavu pro péči zdravotní a kdy sociální. Zmiňovaná povinnost poskytovatelů pobytových sociálních služeb tyto pacienty přebírat je pro mne již spíše úsměvnou rétorikou, než reálné vnímání situace ve zdravotnictví,“ dodává ředitel.

Příklad z praxe: zubní péče by v České republice taky měla být dostupná a hrazená ze zdravotního pojištění. Už jste to někdy zkoušeli uplatnit?

