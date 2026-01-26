Nedaleko Bradlecké Lhoty si dejte pozor na zvěř!

David Pauk, dopravní expert, RSE Project: “Když došlo ke zranění, tak tyto nehody jsou zastoupeny minimálně a v tom pětiletém období, které sledujeme, tak ke zraněním došlo jenom u tří nehod. Všechny ostatní nehody jsou vlastně srážky se zvěří a je to úsek, na který se v podstatě zaměřujeme právě proto, abychom upozornili na to, že se srážky vyskytují, dominují a je třeba na to dávat zvýšený pohled.”
V nedávné době byla na místě instalována výstražná značka v každém směru, před tímto úsekem. Poté došlo k určitému poklesu nehod. Řidiči by zde měli zpomalit a dávat si na zvěř pozor.
David Pauk, dopravní expert, RSE Project: "Zde se nabízí jednak úprava té zeleně okolo samotné vozovky, aby byla přehlednost okolo komunikace, a potom samozřejmě taky prvky, které se používají, a to třeba ty odrazky světelné, které v době, kdy jede vozidlo, blikají nebo bleskají do toho prostoru okolo vozovky a na ty tu zvěř může vlastně tímto na chvíli upozornit."
Zdroj: POLAR televize Ostrava