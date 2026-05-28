Nedaří se vám přestat kouřit? Vyhledejte odbornou pomoc, která úspěšnost zvyšuje

Kouření je celosvětově hlavní příčinou mnoha úmrtí, kterým lze předejít. Tabákový kouř obsahuje přes 7000 chemických látek, z nichž jsou stovky vysoce toxické a minimálně 70 je rakovinotvorných. „Způsobuje rozvoj vážných onemocnění, jako jsou rakovina plic, chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN), infarkty či mrtvice. Podílí se také na vzniku 90 % všech případů rakoviny plic. Rovněž zvyšuje pravděpodobnost vzniku rakoviny dutiny ústní, jícnu, močového měchýře a slinivky, poškozuje cévy, urychluje aterosklerózu (kornatění tepen) a výrazně zvyšuje riziko srdečního infarktu a cévních mozkových příhod,“ přibližuje výčet rizik konzultant Vojenské zdravotní pojišťovny MUDr. Milan Prokop.
Přes známá zjištění, že kouření stojí rovněž za rizikem neplodnosti, potratů, předčasných porodů a nízké porodní hmotnosti novorozenců, je v České republice závislá téměř čtvrtina dospělé populace a denně kouří zhruba 20 % mužů a 12 % žen. U mladých lidí (15–24 let) prudce roste obliba nikotinových alternativ (e-cigarety, nikotinové sáčky). Téměř polovina mladých v této věkové skupině nikotin užívá a třetina e-kuřáků kombinuje alternativy s klasickými cigaretami. V důsledku kouření zemře v Česku přibližně 15 až 16 tisíc lidí ročně.
Ohroženo je i zdraví nekuřáků a sice vdechováním kouře z okolí, tedy pasivním kouřením. „U dospělých zvyšuje riziko srdečních onemocnění a rakoviny plic, u dětí pak riziko astmatu, infekcí dolních dýchacích cest a syndromu náhlého úmrtí kojence,“ pokračuje MUDr. Prokop.
Známá pravda je, že přestat kouřit není zdaleka tak jednoduché jako začít. Když se ale přestat nedaří, je dobré vyhledat odbornou pomoc, která úspěšnost významně zvyšuje. „Pokud potřebujete podporu nebo se chystáte s kouřením přestat, obraťte se na odbornou pomoc. A myslete i na to, že většina případů rakoviny plic je bohužel diagnostikována pozdě, kdy už léčba obvykle nevede k úplnému vyléčení. Její včasná detekce je proto naprosto zásadní,“ dodává MUDr. Milan Prokop.
Bezpečná forma kouření zkrátka neexistuje, přestat má smysl v jakémkoli věku.
Vojenská zdravotní pojišťovna podporuje prevenci a odvykání kouření příspěvkem až 400 Kč jednou za rok na nákup volně prodejných přípravků a léků (např. nikotinové náplasti, spreje) pojištěncům od 16 let věku. Žadatel musí doložit potvrzení o odborné léčbě od lékaře nebo specializovaného centra (např. Centra pro závislé na tabáku).
