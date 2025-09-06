Nedělní hornové zastavení na Spořilově

Autor:
  17:05
Praha 6. září 2025 (PROTEXT) - Festival Horn Fest Praha 2025 zve na koncert „Za zvuku rohů a varhan“, který se uskuteční v neděli 7. září od 16:00 v kostele sv. Anežky České na Spořilově. Program je vyvrcholením dvoudenního masterclassu pořádaného pod hlavičkou festivalu a nabídne příjemné nedělní zastavení, v němž se propojí mistrovství špičkových interpretů se svěžestí mladých talentů. Vystoupí Český hornový sbor společně s Radkem Baborákem, Přemyslem Vojtou a varhaníkem Alešem Bártou.

Program je naplněn hudbou od baroka až po současnost, včetně tří premiér. Ve světové premiéře na koncertě zazní Toufarova osobní motlitba “Můj Ježíši” v úpravě pro hornový sbor a varhany s předmluvou od básníka a spisovatele Miloše Doležala. “Jsem moc rád, že si můžeme touto cestou připomenout památku této velké osobnosti, jejíž odkaz lidskosti a věrnosti pravdě je velmi aktuální,” říká skladatel Jiří Trtík. Vedle děl Antonia Lottiho, Frederika Deliuse, Tigrana Mansuriana či Léona Boëllmanna se publikum může těšit i na autorskou tvorbu Radka Baboráka a vystoupení českých i zahraničních studentů, kteří se zúčastnili letošní akademie.

Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, Rotary klubu za finanční příspěvek a Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy za poskytnutí zázemí pro lekce. Projekt je dále finančně podpořen hlavním městem Prahou a Státním fondem kultury ČR.

Další koncerty festivalu

16. října 2025, kostel sv. Vavřince pod Petřínem

Koncert spojený s oslavou 440 let od narození Johanna Sebastiana Bacha nabídne speciální úpravu Goldbergových variací pro housle, lesní roh, basklarinet a vibrafon. Vystoupí Radek Baborák, perkusionista Andrey Pushkarev, houslista Dalibor Karvay a klarinetista Petr Valášek.

Mládí vpřed

Ve spolupráci se stipendijním programem MenART dá festival prostor talentovaným mladým interpretům. Termín i místo konání budou upřesněny.

Horn Fest Praha

Horn Fest Praha je jedinečný festival, jehož leitmotivem je prezentace lesního rohu a tradice české hornové hry, která se datuje od 18. století. Festival vznikl v roce 2020 z iniciativy celosvětově uznávaného českého hornisty a dirigenta Radka Baboráka a jeho přátel, kolegů a studentů.

Festivalové koncerty jsou vždy v různém nástrojovém obsazení, aby vynikla všestrannost tohoto hudebního nástroje. Dramaturgie je pestrá, od renesance a baroka až po současnost, a zahrnuje také premiéry skladeb psaných přímo pro festival. Autorské úpravy překračují hranice klasické hudby a přinášejí posluchačům i zážitky z oblasti hudby filmové, taneční či swingové.

Radek Baborák

Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti světové klasické hudby. Za více než 25 let sólové kariéry vystupoval na prestižních pódiích po celém světě a spolupracoval s dirigenty jako Daniel Barenboim, Simon Rattle, Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi či Seidži Ozawa.

Působil jako sólohornista Prague Philharmonia, České filharmonie, Mnichovské filharmonie a v letech 2003–2010 také Berlínské filharmonie. V roli sólisty vystoupil s Bamberskými symfoniky, Londýnskou královskou filharmonií, Petrohradskou a Moskevskou filharmonií, salcburským Mozarteem či Filharmonií Arthura Rubinsteina v Lodži.

Na dirigentskou dráhu jej přivedla spolupráce s Mito Chamber Orchestra, kdy nečekaně zastoupil indisponovaného Seidžiho Ozawu. V současnosti je šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a hostujícím dirigentem Yamagata Symphony Orchestra v Japonsku.

Více informací: www.baborak.com

 

Praktické informace

  • Za zvuku rohů a varhan: 7. 9. 2025, 16:00, Kostel sv. Anežky České, Roztylské sady, Praha 4
  • Vstupné: dobrovolné
  • Rezervace míst: roubickova@hornfestpraha.cz
  • Web: www.hornfestpraha.cz

 

 

 

 

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Když potkáte v lese divočáka. Hlavně nikam nezdrhejte a zkuste si s ním v klidu promluvit

Kunratický, nebo taky Krčský či Michelský les, záleží na tom, z které strany do něho vstoupíte, je plný lesní zvěře. Narazit můžete na srny, mufllony, zajíce, ale také na divoká prasata.

Stačilo přidat pár mravenců. Zoo Praha přepisuje historii chovu luskounů a láká rekordní davy

Zoo Praha má za sebou letní prázdniny, které přilákaly nebývalé množství lidí. Letošní miliontý návštěvník přišel už 17. srpna, tedy dříve než loni. Co za tím stojí?

Padel s citem pro krásu. V Říčanech si nový sportovní hit užijete na stylové fialové

Seriál o moderním raketovém sportu tentokrát pokračuje kousek za Prahou. Nejstylovější padelové kurty v Česku najdete v Říčanech. V Pliskova Tennis Academy si můžete vyzkoušet populární sport, který...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Do Prahy míří herci z Harryho Pottera, na LexiCon dorazí Weasley i nebezpečný záporák

Už tento víkend se koná největší festival ve střední Evropě zaměřující se na fanoušky Harry Pottera. Akce láká tisíce lidí z České republiky a Slovenska. LexiCon i letos pozval herce z oblíbené...

Za měsíc se otevřou zajímavá místa, kam se běžně nedostanete. Celorepubliková akce je zdarma

Celorepublikový festival Den architektury začíná přesně za měsíc a zveřejňuje kompletní program. V letošním roce nabídne od čtvrtka 2. do úterý 7. října 2025 na 450 zdarma přístupných akcí nejen pro...

Na hlavní třídě v K. Varech spadl mezi stánky strom a zranil ženu a muže

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl dnes odpoledne strom na stánky. Dva lidi pád stromu zranil, informoval ČTK náměstek krajských hasičů Dušan...

6. září 2025  17:12,  aktualizováno  17:12

Když je sex silnější než cokoli jiného a ničí duši. Odborníci učí zvládat sexuální fantazie

Nově vzniklé Centrum psychosexuální pomoci při Sexuologickém ústavu 1. lékařské fakulty UK a VFN nabízí pomoc lidem, kteří se potýkají s opakovanými poruchami sexuálního chování. Odborníci zde vedou...

6. září 2025  18:37

Vlak na Náchodsku srazil a usmrtil ženu, provoz na trati 3,5 hodiny stál

Osobní vlak dnes kolem 11:00 u Bohdašína na Náchodsku srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými Svatoňovicemi na...

6. září 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Na hlavní třídě v K. Varech spadl mezi stánky strom a zranil člověka

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl dnes odpoledne strom na stánky. Jednoho člověka pád stromu zranil, dotyčný je při vědomí, informoval ČTK...

6. září 2025  16:29,  aktualizováno  16:29

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Slavnost v Jevišovce připomněla tradice Chorvatů na jižní Moravě

Lidé v Jevišovce na Břeclavsku si dnes slavností Kiritof připomněli stopy, které v kulturním bohatství jižní Moravy zanechali Chorvati. Právě Jevišovka v...

6. září 2025  16:22,  aktualizováno  16:22

Tady gigafactory určitě nebude, prohlásil Babiš v Dolní Lutyni na Karvinsku

Nedůvěru až odmítavý postoj projevil šéf hnutí ANO a současně jeho moravskoslezský volební lídr Andrej Babiš k projektu gigafactory na Karvinsku. Řekl to na dotaz jedné z účastnic mítinku v obci...

6. září 2025  17:32

Vlak usmrtil na Náchodsku ženu, trať přes tři hodiny stála. Cestující evakuovali

Osmatřicet lidí evakuovali hasiči po sobotním poledni ze spěšného vlaku u Bohdašína na Náchodsku. Vlak tam srazil a usmrtil ženu. Provoz na trati mezi Červeným Kostelcem na Náchodsku a Malými...

6. září 2025  14:52,  aktualizováno  17:24

Mezi stánky na hlavní třídě v Karlových Varech spadl strom, zranil dva lidi

Na třídě T. G. Masaryka v Karlových Varech spadl v sobotu odpoledne strom na prodejní stánky. Podle náměstka krajských hasičů Dušana Uhlíka pád stromu zranil dva lidi, muž i žena skončili v nemocnici.

6. září 2025  17:22,  aktualizováno  17:22

Moravský Krumlov má místo bývalého kinosálu Kulturní a kreativní centrum

V Moravském Krumlově na Znojemsku se dnes otevřelo Kulturní a kreativní centrum, které vzniklo rekonstrukcí bývalého kinosálu v tamní sokolovně. Má kapacitu...

6. září 2025  15:44,  aktualizováno  15:44

Nedělní hornové zastavení na Spořilově

6. září 2025  17:05

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Dočesnou v Žatci ozvláštnil průvod v barvách chmele, sklizeň pokračuje

Dočesnou v Žatci dnes ozvláštnil slavnostní průvod v barvách chmele. Zapojili se do něj školáci, spolky, zástupci partnerských měst, místní nadšenci i...

6. září 2025  15:29,  aktualizováno  15:29

Muzeum Ohrada u Hluboké má vorařská vesla, která objevili památkáři v krovu

Čtyři vorařská vesla získalo do své sbírky Národní zemědělské muzeum Ohrada u Hluboké nad Vltavou. Pocházejí z roku 1891, kdy je voraři prodali pro stavbu...

6. září 2025  14:40,  aktualizováno  14:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.