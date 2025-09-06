Nedělní hornové zastavení na Spořilově

Program je naplněn hudbou od baroka až po současnost, včetně tří premiér. Ve světové premiéře na koncertě zazní Toufarova osobní motlitba “Můj Ježíši” v úpravě pro hornový sbor a varhany s předmluvou od básníka a spisovatele Miloše Doležala. “Jsem moc rád, že si můžeme touto cestou připomenout památku této velké osobnosti, jejíž odkaz lidskosti a věrnosti pravdě je velmi aktuální,” říká skladatel Jiří Trtík. Vedle děl Antonia Lottiho, Frederika Deliuse, Tigrana Mansuriana či Léona Boëllmanna se publikum může těšit i na autorskou tvorbu Radka Baboráka a vystoupení českých i zahraničních studentů, kteří se zúčastnili letošní akademie.
Velké poděkování patří Česko-německému fondu budoucnosti, Rotary klubu za finanční příspěvek a Gymnáziu a hudební škole hl. m. Prahy za poskytnutí zázemí pro lekce. Projekt je dále finančně podpořen hlavním městem Prahou a Státním fondem kultury ČR.
Další koncerty festivalu
16. října 2025, kostel sv. Vavřince pod Petřínem
Koncert spojený s oslavou 440 let od narození Johanna Sebastiana Bacha nabídne speciální úpravu Goldbergových variací pro housle, lesní roh, basklarinet a vibrafon. Vystoupí Radek Baborák, perkusionista Andrey Pushkarev, houslista Dalibor Karvay a klarinetista Petr Valášek.
Mládí vpřed
Ve spolupráci se stipendijním programem MenART dá festival prostor talentovaným mladým interpretům. Termín i místo konání budou upřesněny.
Horn Fest Praha
Horn Fest Praha je jedinečný festival, jehož leitmotivem je prezentace lesního rohu a tradice české hornové hry, která se datuje od 18. století. Festival vznikl v roce 2020 z iniciativy celosvětově uznávaného českého hornisty a dirigenta Radka Baboráka a jeho přátel, kolegů a studentů.
Festivalové koncerty jsou vždy v různém nástrojovém obsazení, aby vynikla všestrannost tohoto hudebního nástroje. Dramaturgie je pestrá, od renesance a baroka až po současnost, a zahrnuje také premiéry skladeb psaných přímo pro festival. Autorské úpravy překračují hranice klasické hudby a přinášejí posluchačům i zážitky z oblasti hudby filmové, taneční či swingové.
Radek Baborák
Radek Baborák patří mezi nejvýraznější osobnosti světové klasické hudby. Za více než 25 let sólové kariéry vystupoval na prestižních pódiích po celém světě a spolupracoval s dirigenty jako Daniel Barenboim, Simon Rattle, Vladimir Ashkenazy, Neeme Järvi či Seidži Ozawa.
Působil jako sólohornista Prague Philharmonia, České filharmonie, Mnichovské filharmonie a v letech 2003–2010 také Berlínské filharmonie. V roli sólisty vystoupil s Bamberskými symfoniky, Londýnskou královskou filharmonií, Petrohradskou a Moskevskou filharmonií, salcburským Mozarteem či Filharmonií Arthura Rubinsteina v Lodži.
Na dirigentskou dráhu jej přivedla spolupráce s Mito Chamber Orchestra, kdy nečekaně zastoupil indisponovaného Seidžiho Ozawu. V současnosti je šéfdirigentem Západočeského symfonického orchestru Mariánské Lázně a hostujícím dirigentem Yamagata Symphony Orchestra v Japonsku.
Více informací: www.baborak.com
Praktické informace
- Za zvuku rohů a varhan: 7. 9. 2025, 16:00, Kostel sv. Anežky České, Roztylské sady, Praha 4
- Vstupné: dobrovolné
- Rezervace míst: roubickova@hornfestpraha.cz
- Web: www.hornfestpraha.cz