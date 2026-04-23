Nedělní Swap Festival v Kongresovém centru v Praze: móda, která snižuje odpad

Swap neboli výměna oblečení, představuje jeden z nejjednodušších principů cirkulární ekonomiky v praxi. Namísto nákupu nových produktů umožňuje prodloužit životní cyklus již nošených oděvů, snížit množství textilního odpadu a zároveň omezit poptávku po produkci fast fashion. Právě rychlá móda přitom přispívá k nadprodukci oblečení, jeho krátké životnosti a rostoucímu objemu odpadu. Textilní průmysl zároveň patří mezi oblasti s výrazným dopadem na životní prostředí i pracovní podmínky v dodavatelských řetězcích.
Swap Festival se snaží tento přístup měnit tím, že nabízí alternativu, která je dostupná, praktická a zároveň společensky atraktivní. Výměna oblečení není jen ekologickým opatřením, ale i způsobem, jak budovat komunitu, sdílet zdroje a přemýšlet o spotřebě v širších souvislostech. Návštěvníci si tak neodnášejí pouze nové kousky do šatníku, ale také inspiraci k tomu, jak své návyky dlouhodobě proměňovat.
Součástí programu bude nejen samotný swap, ale také edukační workshopy zaměřené na problematiku textilního průmyslu a udržitelnosti. Návštěvníci se budou moci od 11:00 zapojit do debaty s názvem „Rychlá móda: toxický vztah nebo manželství z rozumu?“, která otevře otázky odpovědné spotřeby, vlivu marketingu i role regulací. Hosty debaty budou Stepan Vashkevich z Cicle Economy a Karolína Brabcová z Arniky. Ve spolupráci s organizací Arnika pak bude na místě také možnost nechat si otestovat předměty na přítomnost škodlivých látek a získat tak konkrétní informace o věcech, které při styku s kůží – jako jsou typicky levné šperky, elektronika nebo nádobí mohou kvůli obsahu toxických látek způsobovat zdravotní problémy. Změřit obsah škodlivých látek bude možné jak u věcí ze swapu na místě, tak i u vlastních předmětů donesených čistě za účelem otestování.
„Současný módní průmysl není z dlouhodobého hlediska udržitelný, a to jak z pohledu dopadů na životní prostředí, tak pracovních podmínek. Právě akce, jako je Swap Festival, ale ukazují, že změna je možná a že dostupné alternativy už dnes existují,“ říká Stepan Vashkevich, ambasador Evropského klimatického paktu, který působí jako strategický konzultant v amsterdamské organizaci Circle Economy a dlouhodobě se věnuje cirkulární ekonomice, monitoringu dodavatelských řetězců a evropské legislativě zaměřené na textilní průmysl.
Festival zároveň propojuje téma udržitelné módy s širšími evropskými iniciativami. Evropský klimatický pakt dlouhodobě podporuje aktivity, které pomáhají přenášet klimatická témata z úrovně politik do každodenního života lidí a motivují jednotlivce k praktickým krokům. Právě propojení lokálních aktivit s evropským rámcem ukazuje, že řešení klimatických výzev není pouze otázkou individuálních rozhodnutí, ale především systémových opatření jako jsou například evropské legislativy zaměřené na klimatická opatření nebo předcházení vzniku odpadu.
„Swap Festival potvrzuje, že Češi chtějí žít udržitelně – loni v rámci festivalu proběhlo 88 akcí po celé zemi, dorazilo přes 8000 návštěvníků a vyswapovalo se 21 tun věcí. Letos chceme na tento úspěch navázat a posunout myšlenku sdílení a odpovědné spotřeby ještě dál. Swap ukazuje, že změna může být dostupná pro každého. Každý kus oblečení, který zůstane v oběhu, znamená menší tlak na výrobu nových věcí a zároveň podporuje odpovědnější spotřebu. Naším cílem je ukázat, že cirkulární přístup může být přirozenou součástí každodenního života,“ doplňuje Kristýna Holubová ze Swap Prague, která je nově zároveň partnerskou organizací Evropského klimatického paktu
Textilní průmysl patří mezi oblasti s výrazným dopadem na životní prostředí – od produkce odpadu až po vysokou spotřebu přírodních zdrojů. Rychlá móda navíc podporuje trend časté obměny šatníku, což vede k tomu, že velká část oblečení končí po relativně krátké době nevyužitá. Právě iniciativy, jako je Swap Festival, ukazují konkrétní možnosti, jak tento přístup postupně měnit a jak mohou jednotlivci přispět ke snížení svého dopadu na životní prostředí.
Vedle samotné výměny oblečení nabízí festival také prostor pro setkávání, sdílení zkušeností a inspiraci. Program je navržen tak, aby byl přístupný široké veřejnosti bez ohledu na předchozí znalosti tématu. Návštěvníci si tak mohou odnést nejen věci, praktické zkušenosti, ale i lepší porozumění tomu, jak jejich každodenní volby souvisejí s širšími environmentálními a společenskými dopady.
Akce je zdarma, doporučujeme předchozí registraci na: https://forms.gle/44SfKdaJhimuy1Rd8
Více informací o festivalu je k dispozici na: https://www.swapprague.cz/festival/
Přehled všech doprovodných akcí napříč Českem nabízí interaktivní mapa: https://www.mapotic.com/swap-festival-2026
Evropský klimatický pakt
Evropský klimatický pakt je platforma jejíž cílem je budovat udržitelnější Evropu. Skrze možnost ambasadorství nabízí lidem napříč obory a evropskými zeměmi možnost propojit se a podílet se na akcích zaměřených na klimatické otázky s širším společenským dopadem. Platforma zároveň otevírá cestu k novým kontaktům, cenným zdrojům informací a příležitostem pro budoucí spolupráci.
