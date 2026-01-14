Nedostatečná vizuální prezentace brzdí malé značky v prodeji. Řešením je produktová fotografie zvládnutelná svépomocí

„Profesionální focení bývá nákladné, zatímco vlastní pokusy často končí nejednotným a málo důvěryhodným vizuálem,“ říká Kateřina Umová, která se dlouhodobě věnuje vzdělávání podnikatelů.
Online kurz Kateřiny Umové už oslovil přes 200 lidí. Díky němu získali dovednosti potřebné k prodeji svých výrobků.
Výsledné snímky podnikatelé využívají nejen pro online prodej na tržištích a e-shopech, ale také v tiskových materiálech, jako jsou katalogy, vizitky, roll-upy nebo letáky.
Autor text a foto: Kateřina Umová