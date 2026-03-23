Nedostatek lidí v dopravě se prohlubuje. Letos bude chybět přes 20 tisíc řidičů

Napětí na trhu práce je v dopravě a logistice dlouhodobé a v posledních letech dále zesílilo. Celoevropský průzkum ukázal, že v Evropské unii chybí přibližně 400 tisíc profesionálních řidičů. Napjatá zůstává situace také v Česku, kde dnes chybí kolem 25 tisíc profesionálních řidičů, z toho zhruba 20 tisíc v nákladní dopravě.1
Nedostatek pracovníků dopadá na provoz i náklady
Nápor na zvyšování mezd, náborové příspěvky ani širší nabídka benefitů zatím nedokázaly tento trend zvrátit. „Mezi hlavní příčiny nedostatku řidičů patří odliv pracovníků z pohraničí do Německa a Rakouska, kde je odměňování výrazně atraktivnější. Slábne také zájem mladší generace, mimo jiné proto, že tato profese nabízí omezenou flexibilitu. Firmy proto musejí při náboru oslovovat širší okruh uchazečů a nespoléhat jen na tradiční skupiny zájemců. I to je důvod, proč se v posledních 10 až 15 letech postupně zvyšuje podíl žen mezi řidiči, a to nejen v osobní, ale i v nákladní dopravě. Práce řidiče navíc často znamená noční směny, víkendy i svátky. To její atraktivitu na trhu práce dál snižuje,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
Vyšší ceny paliv zvyšují tlak na marže dopravců
Dalším rizikem pro dopravce zůstává vývoj cen pohonných hmot. Pokud by se udržely delší dobu na vyšších úrovních, část firem se může dostat pod výrazné nároky na udržení marže i celkovou ekonomiku provozu. „Valorizace cen dopravy podle vývoje cen pohonných hmot není samozřejmostí a vztahuje se jen na menší část kontraktů. Pokud ceny zůstanou delší dobu nahoře, pro část firem už nepůjde jen o nižší ziskovost, ale o samotné přežití,“ říká Radovan Hauk, partner poradenské skupiny Moore Czech Republic.
Firmám se zhoršuje schopnost garantovat termíny a kapacitu přepravy
Vyšší mzdové náklady, omezené kapacity a nižší schopnost pružně reagovat na poptávku zvyšují cenu přepravy a postupně se promítají také do cen zboží. Nejvíce je to vidět v e-commerce, kde zákazník očekává rychlé doručení bez zdražení. „Nedostatek pracovníků už dnes není jen otázkou náboru. Dopravcům prodražuje provoz, komplikuje plánování a zvyšuje citlivost na jakýkoli výpadek v celém dodavatelském řetězci. Firmy tak mají menší prostor pro rezervy a každé narušení činnosti se rychleji promítá do kvality služby i výsledné ceny přepravy,“ uvádí za CS Cargo Holding Aleš Willert, CEO skupiny CS Cargo Group.
Digitalizace a automatizace zmírňují dopady nedostatku lidí
Firmy proto zrychlují investice do robotizace skladů, automatizovaného vychystávání, plánovacích systémů, digitální správy zásob i nástrojů pro řízení dopravy. „Bez digitalizace a automatizace logistika jen obtížně škáluje. Technologie nám pomáhají lépe plánovat kapacity, zkracovat reakční dobu, snižovat chybovost a udržet kvalitu služby i ve chvíli, kdy trh práce nedokáže dodat dostatek lidí. Právě v tom bude v příštích letech spočívat rozdíl mezi firmami, které porostou, a těmi, které budou jen provozní tlak jen těžko zvládat,“ doplňuje za CS Cargo Holding Willert. Mezi možné směry dalšího vývoje patří i autonomní řízení, v nákladní dopravě ale zatím není ve větším rozsahu reálně využitelné. Jeho širšímu nasazení dosud brání technologická omezení i současný regulatorní rámec, takže nedostatek řidičů zůstane významnou výzvou i v dalších letech.
Už dnes ale technologie firmám pomáhají vyrovnávat se s nedostatkem lidí, zvyšovat produktivitu a lépe řídit provoz. Ve skladech přebírají rutinní činnosti stroje, v dopravě zase přispívá k vyšší efektivitě přesnější plánování nakládek i tras.„Robotické systémy umožňují nepřetržitý chod společnosti, snižují chybovost při vychystávání a kompletaci objednávek a současně posilují bezpečnost skladových operací. Digitalizace navíc přináší přesnější přehled o zásobách v reálném čase, rychlejší obrátku zboží i lepší plánování kapacit,“ dodává Hauk z Moore Czech Republic.
Firmy rozšiřují nábor i za hranice Česka
Vedle toho podniky častěji sahají také po náboru v zahraničí. „Nedostatek kvalifikovaných řidičů je dnes výzvou pro celý dopravní sektor, proto firmy přirozeně rozšiřují náborové aktivity i mimo domácí trh. Vedle práce s vlastním personálem, stabilizace týmů a efektivnějšího plánování provozu se v některých případech otevírá prostor pro nábor pracovníků ze zahraničí, včetně zemí mimo Evropskou unii. Tento proces je administrativně i časově náročný, ale při správném nastavení může představovat jeden z nástrojů, jak dlouhodobě posilovat personální stabilitu a udržet vysokou kvalitu služeb,“ říká Josef Kafka, předseda dozorčí rady a generální ředitel společnosti Kafka Transport.
„Nedostatek pracovníků v dopravě není krátkodobý výkyv, ale dlouhodobá změna, na kterou se firmy musí přizpůsobit. Rozhodující výhodu získají ty společnosti, které dokážou pomocí technologií zvyšovat produktivitu a současně udržet stabilní provoz i zaměstnanecké zázemí,“ uzavírá Radovan Hauk.
(1) Truckjobs.cz
