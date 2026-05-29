Nedostatek vody ohrožuje výrobu elektřiny, CE.ENERGY hlásí maximální pohotovost

Hrozba omezení výroby a miliardových škod
Energetika je v České republice bezprostředně po veřejném sektoru druhým největším odběratelem vody. Ačkoliv data ukazují, že se její spotřeba dlouhodobě snižuje, aktuální sucho výrobu elektřiny citelně ohrožuje. Pokud by chyběla chladicí voda pro jaderné elektrárny, stát by mohl přistoupit k regulacím dodávek, což není pouhá teoretická obava. V sousedním Polsku musely být v srpnu 2015 kvůli vlnám veder a chybějící vodě vyhlášeny nouzové regulační stupně.
Nejkritičtější je aktuálně situace u vodních děl, pro které byl loňský rok velmi slabý a jejich celková produkce meziročně klesla o 40 procent. Oproti dlouhodobému průměru je navíc výroba ve velkých vodních elektrárnách nižší o 30 procent a u malých vodních elektráren dokonce až o 50 procent. Tradiční energetické plánování je tak vinou klimatické nepředvídatelnosti stále komplikovanější.
Transformace a hledání spolehlivých řešení
Dostatek vody bude klíčový také pro plánované nové jaderné bloky v Dukovanech. Řeka Jihlava by dvojnásobný výkon v budoucnu neutáhla, a kvůli předpokládanému zhoršování jejího stavu se počítá s kombinací vodního a takzvaného suchého chlazení vzduchem pomocí obřích hybridních chladicích věží. Éra uhelných elektráren, které se zatím spoléhají na kritickou infrastrukturu a spolupráci s povodími, se naopak kvůli klimatickým změnám a celoevropskému ústupu od fosilních paliv chýlí ke konci.
Podniky, pro které by byl výpadek nebo omezení dodávky elektrického proudu zničující, nyní intenzivně hledají spolehlivá řešení v oblasti krizové energetiky a záložních zdrojů. Lídr trhu, společnost CE.ENERGY, je na krizové scénáře bezvýhradně připravena díky svému nepřetržitému dispečinku.
„Pokud by to energetická situace vyžadovala a hrozil by nouzový stav, začneme okamžitě stahovat i generátory z lokalit poskytujících služby výkonové rovnováhy. Naše technika je neustále v pohotovosti pro okamžité nasazení,“ potvrzuje Miroslav Zavřel, zakladatel a CEO společnosti CE.ENERGY.
Tento proaktivní přístup a špičkové technologické zázemí dodavatelů mobilní energie garantují firemním zákazníkům klid a absolutní provozní bezpečnost za všech okolností.
- CE.ENERGY, s.r.o. je předním poskytovatelem mobilních energetických řešení a dodavatelem záložní energie na českém i slovenském trhu již téměř 30 let.
- Specializuje se na komplexní energetická řešení na míru, odborné poradenství a garantuje nepřetržitý provoz skrze služby jako je Energetická pohotovost 24/7 či Trvalá energetická záloha.
- Společnost klade silný důraz na technologickou inovaci a ekologii; ve své flotile nabízí například moderní generátory STAGE V plnící nejpřísnější emisní normy nebo velkokapacitní mobilní bateriové úložiště LAURA s kapacitou 352 kWh.
Zdroj: CE.ENERGY