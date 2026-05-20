Nedovolte bolesti vyřadit vás ze hry

Sport a fyzická aktivita jsou přirozenou součástí každodenního života mnoha lidí v České republice. Podle údajů Českého statistického úřadu se 48 % obyvatel Česka věnuje sportu nebo pravidelné fyzické aktivitě, nejčastěji na rekreační úrovni. Protože je pohyb běžnou součástí každodenní rutiny, může občas představovat i zátěž pro tělo a vést k nepohodlí nebo drobným poraněním.
Při rekreačním sportu jsou běžné neplánované pohyby, jako jsou rychlé změny směru, krátké sprinty, skoky nebo nerovné dopady. Ty mohou vést k drobným natažením svalů nebo bolestem kloubů, zejména v oblasti kotníků, kolen, ramen a dolní části zad. Podobný scénář může nastat i při fandění, kdy rychlé vstávání, skákání nebo prudké otáčení těla může způsobit nečekanou zátěž svalů a kloubů. Ve všech takových situacích mohou topické přípravky Voltaren pomoci ulevit od bolesti spojené s běžnou fyzickou zátěží nebo drobnými sportovními obtížemi a podpořit návrat k pohodlnému pohybu.
"Právě kombinace náhlých pohybů, rotací trupu a skoků může vést k přetížení kloubů nebo namožení svalů. Svalové napětí může zvýšit například i fotbalové fandění, protože emoce vyplavují adrenalin. Lidé si často ani neuvědomují, že jejich tělo v těchto chvílích překračuje své běžné limity," vysvětluje Klára Moravcová, vedoucí fyzioterapeutka Rehabilitační kliniky Malvazinky.
Topické přípravky Voltaren působí přímo v místě bolesti a pomáhají lidem zůstat aktivní a pokračovat v každodenních činnostech – ať už v běžném životě, při rekreačním sportu nebo když si chtějí užít sportovní utkání bez omezení.
Spojení a spolupráce, kdy se topické přípravky značky Voltaren staly pro 2 sezony Oficiálními produkty UEFA Champions League, oslavuje sílu pohybu a propojuje know-how značky Voltaren s jedním z nejdynamičtějších sportovních prostředí na světě.
