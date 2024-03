Negativní dopady pyrotechniky i to, jak ji regulovat, řešili poslanci s experty

"Cílem kulatého stolu bylo shromáždit názory a stanoviska k možným dopadům používání zábavní pyrotechniky. Mnoho lidí ví, že může škodit doma chovaným i volně žijícím zvířatům i to, ze každoročně dochází k úrazům při amatérské manipulaci s 'petardami'. Z řad přítomných odborníků z Akademie věd ČR zaznělo vedle důrazného upozornění na možné dlouhodobé účinky na zdraví lidí i konstatování měřitelných dopadu na ovzduší. Shoda byla na nutnosti zábavní pyrotechniku regulovat. Model co nejlepšího řešení je třeba hledat citlivě k přírodě, lidem a zvířatům. Zároveň ale s přihlédnutím k tomu, co může reálné fungovat," popsala poslankyně za KDU-ČSL Nina Nováková.

"Jsem rád, že se v Poslanecké sněmovně koná setkání, které se věnuje tématu velmi aktuálnímu a palčivému. Sám jsem již na začátku letošního roku začal pracovat, společně s ministrem životního prostředí Petrem Hladíkem, na návrhu, který má pyrotechniku a její prodej omezit. Důvody jsou za mě jasné - zvířata, a to jak domácí, tak volně žijící ale i hospodářská, při odpalování pyrotechniky trpí. Mnohdy to pro ně skončí zraněním, v nejhorších případech i smrtí. Tomu chceme zabránit. A já jsem moc rád, že jsem dnes toto téma mohl probrat s experty z různých odvětví," řekl po skončení kulatého stolu ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL).

Že téma není lhostejné, ukázala také účast ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL). "Negativní dopad na volně žijící zvířata i domácí zvířata je obrovský. Například vystresovaní psi, kteří se snaží schovat a odmítají vylézt či vyděšeně utíkají pryč, stejně tak kočky hledají úkryt, ptáci slepě narážejí do čehokoliv, co mají po cestě a často střety končí zraněními. Zároveň znečištění ovzduší, které přináší ohňostroje, je výrazné. I když se to mnohdy nezdá. Někdy jde až o tisícinásobky částic, které znečišťují ovzduší po ohňostroji. Dopad na zdraví člověka tedy u některých prostě je. To chceme s Markem Výborným změnit. My jsme udělali na začátku roku anketu, kde veřejnost, kolem 65 tisíc lidí, odpovídala na to, jak pyrotechniku vnímají a jaké s ní mají zkušenosti. Ukázalo se, že lidé se bojí o své majetky, nemají rádi nepořádek, který z pyrotechniky je, a že podporují i změnu zákona."

To, jak ohňostroje ovlivňují životní prostředí, ukazoval na číslech a statistikách Jáchym Brzezina z Českého hydrometeorologického ústavu. “Silvestrovská noc je časem, kdy se do českého ovzduší dostává obrovské množství škodlivého materiálu. Proč by se pyrotechnika měla regulovat, si můžeme ukázat na příkladu Prahy. Ta sice v tomto roce byla znečištěná díky ohňostrojům, ale tím, že Praha zrušila velký pražský ohňostroj, tak zabránila tomu, aby se do ovzduší dostalo dalších několik tun znečištění. Astmatici a další, kterým dělá problém znečištěný vzduch, tak měli o něco jednodušší dýchání.”

ČTK ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.