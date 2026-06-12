Neházejte CBD a konopí do pytle se syntetikou, kritizují odborníci návrh vlády

Návrh rovněž přichází s plošným zákazem přírodního CBD a dalších nepsychoaktivních kanabinoidů. Premiér Babiš přitom podobný pokus před třemi lety kritizoval z opozice s tím, že CBD prokazatelně pomáhá nemocným. Spolek Racionální regulace zásadně odmítá i přesun drogové agendy pod Ministerstvo zdravotnictví, které na řešení komplexní a nadrezortní problematiky nemá odborné kapacity ani nástroje.
Celá tisková zpráva zde.
POLITICKÉ REKLAMNÍ SDĚLENÍ
- Zadavatelem je RARE 420, s.r.o.
- Více informací naleznete zde.
Zdroj: Racionální regulace, z.s.
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.