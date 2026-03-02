Nehoda motocyklu – znáte zásady první pomoci?

Praha 2. března 2026 (PROTEXT) - Vzdělávací aplikace Ty to zvládneš – PRVNÍ U NEHODY obsahuje od ledna letošního roku již devět interaktivně zpracovaných krizových situací, v nichž si její uživatelé mohou na svých mobilních zařízeních a počítačích osvojit správné reakce na vysoce nebezpečné situace, se kterými se mohou jako účastníci silničního provozu setkat v reálném životě.

První pomoc u dopravní nehody s účastí motocyklu

Podle statistiky Policie ČR*, týkající se nehodovosti na českých silnicích, bylo v roce 2025 řešeno celkem 85 518 dopravních nehod. Řidič motocyklu zavinil dopravní nehodu ve 2 283 případech. V důsledku všech nehod s účastí motocyklu (zaviněných i nezaviněných) přišlo o život celkem 57 motorkářů-řidičů a 3 spolujezdci na motocyklu. Údaje doplňuje statistika Centra dopravního výzkumu za rok 2025, podle níž nehody motorkářů skončily ve 348 případech jejich těžkým zraněním. Přestože počet nehod motorkářů měl vloni sestupnou tendenci, stále se jedná o vážnou situaci z hlediska bezpečnosti silničního provozu. Z tohoto pohledu je správné poskytnutí první pomoci všem účastníkům dopravní nehody ještě před příjezdem složek IZS zcela zásadní.

Často rozhodují vteřiny

První u nehody je název interaktivní vzdělávací aplikace pro mobilní zařízení a počítače, která umožňuje jejím uživatelům z bezpečného prostředí domova prověřit, případně si osvojit, základy poskytování první pomoci u dopravní nehody. Jednou z devíti interaktivně zpracovaných krizových situací, která měla premiéru v lednu letošního roku, je scénář s názvem Motorkář. Uživatel se díky aplikaci dostává do virtuálního prostoru fiktivní dopravní nehody dvou vozidel a motocyklu. Právě motorkáři bývají při reálných nehodách na silnici výrazně více ohroženi na zdraví než posádky automobilů. V simulované situaci musí uživatel nejprve řádně zajistit místo nehody a následně, v kombinaci s telefonní asistencí centra IZS, co nejrychleji poskytnout první pomoc zraněnému motorkáři. Na konci tohoto výukového procesu získá uživatel vyhodnocení zvoleného postupu a v případě potřeby si může celou situaci zopakovat.

„Za pár měsíců začne opět motorkářská sezóna, a protože právě řidiči motocyklů patří na silnicích mezi nejvíce ohrožené účastníky silničního provozu, rozhodli jsme se této skupině řidičů věnovat jednu z nově zpracovaných krizových situací. První pomoc zraněným motorkářům je v některých ohledech specifičtější a tento fakt jsme se snažili v naší aplikaci zohlednit,“ říká k tématu Lukáš Hutta z Asociace Záchranný kruh, která dlouhodobě připravuje kampaň Ty to zvládneš, a dodává: „Chtěl bych hlavně připomenout, že primárním úkolem každého laického zachránce po příjezdu k dopravní nehodě je její řádné označení a zajištění místa, aby případně nedošlo ke vzniku další, často mnohem závažnější nehody s fatálními následky. I takových situací jsme na silnicích bohužel svědky.“

 

Multimediální aplikaci PRVNÍ U NEHODY naleznete: ZDE

PROMO VIDEO ke vzdělávací aplikaci PRVNÍ U NEHODY

 

Vznik projektu byl možný díky financování z Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů a díky spolupráci celé řady subjektů.

* ZDROJ: Informace Policie ČR o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v roce 2025 ze dne 9. ledna 2026.

 

Interaktivní aplikace První u nehody

Aplikace První u nehody, která je součástí projektu Ty to zvládneš, pracuje realistickými interaktivními scénáři, v nichž si uživatelé mohou bezpečně vyzkoušet správný rozhodovací proces, vhodný postup u nehody i poskytování první pomoci. Součástí aplikace je také vstupní stres test, který ověřuje reakce uživatele v časově omezených dopravních situacích. Díky propojení odborných znalostí záchranářů, policistů, hasičů i specialistů na bezpečnost v dopravě se aplikace rychle zařadila mezi efektivní vzdělávací nástroje pro širokou veřejnost a přispívá ke zvyšování bezpečnosti silničního provozu v České republice. Multimediální aplikace První u nehody vstupuje do své další fáze, která je spojena s celostátní kampaní na její podporu po celé České republice. Od ledna 2026 je aplikace rozšířena o tři nové krizové situace, v nichž je opět kladen důraz především na rozhodovací proces uživatele, správně zvolený postup u nehody a poskytování první pomoci při dopravní nehodě.

 

O kampani Ty to zvládneš:

Asociace Záchranný kruh realizuje již několik let kampaně pod hlavičkou Ty to zvládneš, ve kterých představuje inovativní instruktážně-analytická videa vycházející z reálných dopravních nehod, instruktážní spoty a výuková videa z oblastí poskytování pomoci a bezpečnosti v dopravě. Více informací: www.tytozvladnes.cz

 

O Fondu zábrany škod

Fond zábrany škod je zřízen zákonem č. 168/1999 Sb. a věcně ho spravuje Česká kancelář pojistitelů, profesní organizace pojišťoven, které jsou oprávněny na území České republiky provozovat pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Tyto pojišťovny do Fondu zábrany škod odvádějí ročně 3 % z přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Prostředky z fondu jsou rozdělovány mezi základní složky IZS, tedy hasiče, policisty a záchranáře, ostatní složky IZS a subjekty realizující projekty vedoucí ke zvýšení bezpečnosti na silnicích a programy prevence v oblasti škod z provozu vozidel.

 

Zdroj: Asociace Záchranný kruh

 

 

