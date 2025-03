Nehoda na motorce? Direct pojišťovna kromě poškozeného stroje zaplatí i výbavu motorkáře

S blížícím se jarem už mnoho motorkářů netrpělivě vyhlíží první teplejší dny, kdy vyrazí provětrat své stroje. Každoročně je však bohužel začátek motorkářské sezony spojený i s prvními nehodami. Právě proto se hodí mít kvalitní vybavení, které může zabránit nejhoršímu. A také pojištění, které pak zaplatí případné škody. „Kvalitní vybavení může stát desetitisíce korun. A určitě se vyplatí do něj investovat. Zároveň je ale potřeba myslet i na to, co se s vybavením stane v případě nehody. I když může řidiči zachránit život nebo zmírnit zranění, po havárii je pak často poničené a je potřeba si koupit nové. V současné době přitom pojišťovny na českém trhu pojištění vybavení obvykle nenabízejí. Proto jsme se rozhodli motorkářům v tomto ohledu pomoci a od 1. března nabízíme možnost si jednoduše vybavení pojistit v rámci havarijka na motorku nebo čtyřkolku,“ říká Jan Dofek, který má v Directu na starosti pojištění vozidel.

Pojištění zaplatí i ukradené vybavení

Havarijní pojištění od Directu se vztahuje konkrétně na přilbu, bundu, kalhoty, rukavice, boty, airbag a intercom. Stačí, když si cenu tohoto vybavení klient přičte k hodnotě motorky nebo čtyřkolky. V praxi to tedy může vypadat například tak, že když si klient bude pojišťovat motorku za 300 tisíc korun a vybavení za 80 tisíc, jednoduše zadá při sjednání pojištění hodnotu 380 tisíc. „Pokud si sjedná pojištění pro případ dopravní nehody, zaplatíme mu kromě škod na motorce i škody na vybavení. A pokud bude mít pojištěné i odcizení, zaplatíme vybavení i v případě, že ho někdo ukradne i s motorkou. Například uložené v zamčeném boxu,“ vysvětluje Dofek.

Kromě toho Direct pojišťovna nově motorkářům nabízí i možnost sjednat si asistenční služby bez limitu a také připojištění nezaviněné bouračky. Díky tomu mohou klienti všechny nehody hlásit jednoduše Directu, jak jsou zvyklí. A to i v případě, že jim škodu způsobí klient jiné pojišťovny, ať už v Česku, nebo zahraničí. Standardně je přitom potřeba vše hlásit pojišťovně viníka, což třeba hlavně v jiných zemích může být kvůli jazykové bariéře složitější.