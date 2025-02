Nehodový úsek na D1 mezi Ostravou a Olomoucí, jeďte rozvážně!

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Dálnice je široká třípruhá. To svádí mnoho řidičů k jízdě, která odporuje zákonu. Tzn. jezdí ve středovém pruhu, přičemž k jízdě je určen pravý pruh. Ostatní jsou pro rychlejší vozidla, která předjíždí nebo je i tzv. souběžná jízda v hustém provozu např. o víkendech. Ale hlavně dálnice svádí k nedodržování pravidel s ohledem na rychlost."

Pozor je třeba dávat při náhlých změnách počasí. Zejména v táhlých zatáčkách, kde se i nepatrně mění sklon dálnice.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Vozovka se zde naklání. Vždy tak najdeme místo, třeba úsek 300 metrů, kde je vozovka poměrně rovná. Voda v oblouku stéká rychleji, na rovině pomalu. Jsou to takové plotny, kdy po bouřce vznikne na 200 metrech větší vrstva vody. To může vést k aquaplaningu. Řidič by měl zbystřit už ve chvíli, kdy jede do zatáčky. Je to jednoduše podcenění stavu vozovky. Řidič jede riskantním způsobem vysokou rychlostí."

Velmi nebezpečným přestupkem je také dlouhotrvající vzájemné předjíždění kamionů. Řidiči rychlejších vozidel, které to zpomalí, se ale mají vyvarovat agresivity nebo nějakého oplácení.

Miroslav Charouz, krajský koordinátor BESIP: "Spousta řidičů je natolik flustrovaných, že když se před ně předjíždějící kamion zařadí, záhy najede před něj a vybržďuje ho. To jsou velmi nebezpečné situace, které mnohdy vedou k nehodám. Zde je potřeba se obrnit trpělivostí. Bohužel ne vždy to řidič dělá schválně, že výkonově nedokáže dokončit předjíždění včas. Neoplácet tedy stejnou mincí. To se prostě nedělá."

Zdroj: POLAR televize Ostrava