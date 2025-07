Nejčastější chyby při rekonstrukcích? Buřinka přináší odpovědi přímo z terénu

Výměna oken, zateplení, vlhkost, plísně nebo složité financování – to jsou témata, která nejčastěji zaznívala na seminářích Buřinky v rámci jarní roadshow České spořitelny #silnější budoucnost. Společně s odborníky z Centra pasivního domu navštívila deset českých měst a diskutovala s veřejností o tom, jak rekonstrukce provést správně a co nejvýhodněji. Stavební sezona je v plném proudu, co Čechy nejvíce pálí?

Roadshow #silnější budoucnost, do které se zapojila i Buřinka, zavítala do deseti českých měst: Prostějov, Jablonec nad Nisou, Litoměřice, České Budějovice, Klatovy, Jihlava, Pardubice, Nový Jičín, Uherské Hradiště a Kolín. Pozornost Buřinky se krom inovací ve stavebnictví soustředila na téma energeticky úsporného bydlení.

„Ukázalo se, že lidé často nevědí, kde začít. Mnozí plánují třeba jen výměnu oken, aniž by řešili další kroky, jako je zateplení, výměna zdroje tepla nebo řízené větrání. Přitom právě kombinace více opatření přináší největší úspory energií i šanci na získání vyšších dotací,“ říká Milan Pospíšil z Buřinky.

Co lidi nejvíc zajímalo?

Během roadshow zaznělo ze strany veřejnosti mnoho dotazů – tady jsou ty nejčastější:

1. Stačí vyměnit okna, nebo je potřeba komplexní rekonstrukce?

Odpověď odborníků je jednoznačná: bez energetického posouzení domu to nelze s jistotou vědět. Prvním krokem by vždy měla být odborná analýza, která odhalí hlavní zdroje tepelných ztrát. Poté je na místě vyhodnotit, v jaké časové posloupnosti potřebné kroky ideálně realizovat.

2. Můj dům je starší a navíc atypický, má smysl ho vůbec rekonstruovat?

Ano. I starší a technicky náročné domy lze upravit tak, aby byly zdravé, suché a úsporné. Důležité je zpracovat kvalitní projekt a správně větrat – pak nevznikají ani plísně.

„Lidé se často bojí, že zateplení způsobí plísně nebo že jejich starý dům je příliš komplikovaný na rekonstrukci. Ve skutečnosti je klíčové pochopit, co daný dům potřebuje, a navrhnout řešení na míru. Když je součástí rekonstrukce také větrání, plísně nevzniknou. A pokud se řeší příčina vlhkosti, nikoli jen důsledek, může být i starý dům velmi kvalitním a úsporným bydlením,“ říká Michal Čejka z Centra pasivního domu.

3. Týká se dotace i mě, není příliš složité ji získat?

Dotace z programů jako Nová zelená úsporám Light nebo Oprav dům po babičce jsou dostupné, pokud člověk splní základní podmínky. Nově se vyplácí také předem. Vyznat se v dotacích pomůže tým dotačních specialistů z Buřinky.

4. Mohu získat dotaci i v případě, že vlastním více nemovitostí?

U dotací je podmínkou, že žadatel smí vlastnit maximálně dvě nemovitosti určené k bydlení nebo podíl na nich. Zároveň platí, že všichni členové domácnosti, kteří žijí v podpořené nemovitosti, mohou mít ve vlastnictví pouze tuto jednu nemovitost plus maximálně jednu další.

5. Vyplatí se vůbec rekonstrukce? Jak může moje úspora vypadat?

Ano, i rozsáhlá rekonstrukce staršího domu může dávat ekonomický smysl. „V modelovém příkladu dvougeneračního domu z roku 1970 se díky kombinaci zateplení, výměny oken, nové střechy, rekuperaci a instalaci tepelného čerpadla a fotovoltaiky snížily měsíční náklady na energie o 9617 Kč. I po odečtení splátky úvěru zůstává domácnosti každý měsíc více než tisícikorunová úspora. Kromě nižších nákladů na provoz získáte zdravější vnitřní prostředí, vyšší komfort a hodnotnější nemovitost,“ vysvětluje Milan Pospíšil.

Buřinka jako průvodce zelenou rekonstrukcí

Buřinka dlouhodobě podporuje udržitelné rekonstrukce a zaměřuje se na jejich financování. Nabízí komplexní služby: dotační poradenství, asistenci při vyřízení dotace a zvýhodněný úvěr s nižší úrokovou sazbou.

O Buřince

Již 30 let zajišťujeme pro klienty výhodné stavební spoření a úvěry na bydlení včetně komplexního finančního poradenství. Aktuálně se zaměřujeme na financování udržitelných rekonstrukcí. Naše profilace rekonstrukční banky se odráží nejen v nabídce našich produktů a služeb, ale i v komunikaci. Připravili jsme například 10dílný seriál Úsporné rekonstrukce s Buřinkou. Kombinace odborných článků a odlehčených videí přesvědčí každého, kdo s úspornou rekonstrukcí zatím váhá. Nízkonákladové tipy, jak šetřit v jednotlivých místnostech domova, sdílíme zde.

Jako stavební spořitelna cítíme také závazek vůči oboru stavebnictví, který naplňujeme podporou inovativních postupů a materiálů užívaných při stavbě domů. Více o našich projektech realizovaných na podporu vědy a výzkumu ve stavebnictví najdete na www.inovaceodburinky.cz.