Nejčernější scénář se naplnil: Děti v Súdánu čelí hladomoru

Po více než 15 měsících nepokojů v Súdánu vyústila katastrofální kombinace konfliktu, vysídlení a omezení přístupu humanitární pomoci v hladomor v táboře Zamzam, který poskytuje útočiště více než 400 tisícům vysídlených osob v regionu Severní Dárfúr. Situace je však kritická po celé zemi, těžkou akutní podvýživou je v Súdánu ohroženo až 730 000 dětí.

„UNICEF se v této mimořádné situaci obrací na všechny příznivce, včetně těch, které máme v Česku. Hladomory patří do středověku, ne do 21. století. Přesto právě teď statisíce dětí bojují o život v důsledku těžké podvýživy,“ vyzvala ředitelka UNICEF ČR Pavla Gomba. Lidé mohou přispívat jak přes platformu Darujme.cz, tak přes stránky unicef.cz, kde v rámci Jednorázových příspěvků podpoří projekt Pomoc dětem v Súdánu.

Je to vůbec poprvé po 7 letech, kdy Výbor pro monitorování hladomoru (FRC) vyhlásil hladomor, za 20 let působení tohoto výboru k takové situaci došlo pouze třikrát. Stav v táboře Zamzam je naprosto katastrofální, hrozí navíc, že se hladomor brzy rozšíří i do dalších regionů.

Hladomor je nejvyšší fází stupnice akutní potravinové nejistoty. Jeho vyhlášení je podmíněno těmito kritérii:

min. 20 % domácností v oblasti je vystaveno extrémnímu nedostatku jídla

min. 30 % dětí do 5 let věku trpí akutní podvýživou

dva a více lidí na každých 10 000 umírá každý den v přímém důsledku hladovění nebo vzájemného působení podvýživy a nemocí

„UNICEF pracuje přímo na místě. Proto víme, že šanci na život dětem v Súdánu zajistí i ta nejmenší částka. Jedna dávka terapeutické stravy Plumpy’Nut stojí 9 korun, výživa pro jedno dítě na měsíc pak vyjde na 631 korun. Prosíme, nečekejte na zítra. Pro některé z nich může být příliš pozdě,“ dodala Pavla Gomba.

UNICEF stejně jako Světový potravinový program (WFP) opakovaně upozorňoval na eskalující situaci a hrozbu, kterou kombinace vleklého konfliktu, akutní potravinové nejistoty a omezený přístup humanitární pomoci představuje pro tamní děti. Situace je kritická v celé zemi, a pokud komunitám v Dárfúru, Chartúmu, Kordofánu nebo Džazíře nebude dodána včasná humanitární pomoc, hrozí jim stejný osud jako táboru Zamzam.

I když UNICEF v červenci dokázal dodat do oblasti El Fasher terapeutickou výživu (RUTF) pro léčbu přibližně 4 000 těžce akutně podvyživených dětí, včetně přídělu pro tábor Zamzam, přetrvávající nedostatek trvalého a bezpečného přístupu znamená, že potřeby dětí na místě zůstávají obrovské a schopnost dodávat humanitární zásoby je nepředvídatelná.

Hladomor se může rozšířit

Vyhlášení hladomoru znamená, že lidé včetně dětí umírají hladem a v důsledku zdravotních problémů způsobených podvýživou či infekcemi. Na rozdíl od krize v Dárfúru před dvaceti lety je současný hladomor vyvolán konfliktem, který zasáhl celou zemi včetně hlavního města Chartúmu a regionu Džazíra, který byl dříve hlavním zdrojem potravin. Jednou z hlavních příčin hladomoru v Zamzamu je zásadní omezení přístupu humanitární pomoci.

„Nutně potřebujeme rozšířit přístup humanitární pomoci, abychom zarazili hladomor, který svírá Severní Dárfúr a šíří se celou zemí. Válčící strany musí opustit od všech restrikcí a otevřít zásobovací cesty přes hranice i skrze válečné zóny, aby se humanitární organizace dostaly k těm, kdo pomoc potřebují nejvíce,“ uvedla ředitelka WFP Cindy McCain. „Naplnily se naše největší strachy, že v části Súdánu vypukne hladomor. Děti a jejich rodiny, které měsíce čelí hrůzám války, v zasažené části Súdánu zažívají neuvěřitelné utrpení. Tento hladomor je plně způsoben člověkem,“ komentovala výkonná ředitelka UNICEF Catherine Russell.

UNICEF, WFP a další agentury vyzývají k příměří a nadále rovněž vyzývají všechny strany, aby zaručily bezpečný neomezený a trvalý přístup k humanitární pomoci a umožnily další rychlé rozšíření humanitárních programů. Agentury také naléhají na mezinárodní společenství, aby zintenzivnilo svou finanční podporu a využilo všech diplomatických nástrojů, které mají k dispozici, k dosažení okamžitého příměří.

Světový potravinový program (WFP) a UNICEF zmobilizovaly rozsáhlou humanitární operaci s místními a mezinárodními partnery v Súdánu i v zahraničí. Ta pokrývá také sousední země, kam ve snaze najít bezpečí před hladem a násilím uprchly více než 2 miliony Súdánců.

UNICEF spolu s partnery rozšířil své výživové programy do 152 lokalit po celém Súdánu. Ze 132 prioritních lokalit se 103 nachází v těžko dostupných oblastech aktivních bojů. Jen v květnu a červnu bylo zřízeno přes 170 nových ambulantních terapeutických programů (OTP), čímž se celkový počet funkčních OTP v Súdánu zvýšil na 1739. UNICEF navíc poskytuje humanitární pomoc prostřednictvím 70 mobilních týmů. Za první půlrok letošního roku bylo ve výživových centrech přijato přes 133 600 těžce podvyživených dětí. UNICEF pokračuje v přesunu životně důležitých zásob výživy prostřednictvím přeshraničních operací, s cílem zajistit záchranu 215 000 těžce podvyživených dětí.

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve 193 zemích světa, kde dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím a zneužíváním. UNICEF je jediná organizace OSN, jejíž činnost je financována výhradně z dobrovolných příspěvků. Na programy pomoci dětem jde 93,2 % všech získaných prostředků.

Kontakt:

Darina Jíchová, Communication Officer, djichova@unicef.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.