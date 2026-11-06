Nejdůvěryhodnější značka: Medicom Clinic si prestižní ocenění odnesla už pošesté

Čeští spotřebitelé letos opět hodnotili značky z nejrůznějších oblastí. V kategorii klinik estetické medicíny si prestižní ocenění odnesla už pošesté v řadě Medicom Clinic. V Česku se ročně provede až 30 tisíc plastických a estetických zákroků. Mezi nejčastější zákroky patří úprava poprsí, liposukce nebo operace očních víček. Češi si mohou vybírat z několika desítek klinik plastické a estetické medicíny, a tak může být obtížné zvolit tu, na které zákrok podstoupí. Mezi hlavní kritéria výběru patří reference, vybavenost kliniky a v neposlední řadě důvěra v lékaře. Právě ta je v medicíně zásadní. „Získání šestého titulu Nejdůvěryhodnější klinika estetické medicíny v řadě vnímám jako důkaz dlouhodobé stability a poctivé práce celého týmu. O to cennější je skutečnost, že jde o hodnocení veřejnosti – lidí, kteří naši péči skutečně zažívají doslova na vlastní kůži. Právě jejich důvěra je pro nás největším závazkem,“ řekl Petr Toufar, CEO kliniky Medicom Clinic.
Zdroj: Medicom Clinic
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/59962.