Nejen bazén a bufet. Moderní koupaliště nabízí špičkové služby i technologie

Modernější a šetrnější úprava vody pomocí oxidu chloričitého
Jednou z významných novinek této sezóny je využití moderní technologie úpravy vody pomocí oxidu chloričitého. Jedná se o pokročilý způsob dezinfekce vody, který se používá i v moderních wellness centrech a bazénových areálech v Evropě.
Aby Thermalpark zajistil křišťálově čistou a bezpečnou vodu po celou sezónu, využívá kombinaci chlóru a oxidu chloričitého (ClO2). Tato pokročilá technologie přináší vyšší standard hygieny a komfortu než běžné metody úpravy bazénové vody. Oxid chloričitý účinně eliminuje bakterie, viry i odolné mikroorganismy a zároveň pomáhá odstraňovat biofilmy v potrubních systémech. Významnou výhodou této technologie je také minimalizace vzniku dráždivých chloraminů, díky čemuž voda nepůsobí agresivně na oči ani pokožku a nemá typický silný chlorový zápach.
Lékařsky potvrzené účinky termální vody
Pozitivní účinky termálních vod potvrzují dlouhodobé poznatky z balneologie i rehabilitační medicíny. Účinek termální vody je komplexní a vzniká kombinací tepelných, mechanických a chemických procesů, které se vzájemně doplňují. Hydrostatický tlak vody může podporovat prokrvení organismu, zlepšovat mikrocirkulaci a pomáhat ulevovat kloubům a svalům, což je důležité zejména při regeneraci a rehabilitaci.
Termální vody se využívají zejména při onemocněních pohybového aparátu, chronických bolestech, regeneraci po fyzické zátěži nebo při některých dermatologických problémech.
„Balneoterapie představuje komplexní způsob regenerace organismu, při kterém se přirozeně spojují účinky tepla, minerálních látek a samotného pohybu ve vodě,“ vysvětluje Dr. Katarína Szabó Mihályová, atestovaný chirurg a odbornice na balneoterapii.
Dog friendly kemp i pobyty přímo v areálu koupaliště
THERMALPARK pokračuje také v rozšiřovaní služeb pro cestovatele a rodiny. Součástí resortu je camping a možnosti ubytování přímo v areálu koupaliště. Dog friendly přístup umožňuje trávit dovolenou i se čtyřnohými mazlíčky. Přidanou hodnotou kempu je v neposlední řadě velké dětské hřiště.
Návštěvníci mohou k ubytování využít moderní Hotel Campino nebo zmíněný autokemp v přírodním prostředí u termálního areálu.
Letní sezóna odstartovala
K létu u koupaliště neodmyslitelně patří i tradiční gastronomie. V THERMALPARKU byla sezóna symbolicky zahájena již 15. května, kdy se v areálu opět rozvoněly čerstvé langoše, které patří mezi nejoblíbenější letní pokrmy návštěvníků. Kromě klasických bufetových specialit nabízí areál také restaurace, občerstvení u bazénů a letní gastronomické zóny.
Letní sezona myslí tak na starší generaci: týden Senior Fit, který se uskuteční ve dnech 15. – 19. června, přinese aktivity jako pilates, jóga a cvičení ve vodě.
„Příprava sezóny je každoročně kombinací technických investic, bezpečnosti a snahy přinést návštěvníkům co nejvyšší komfort. Letos jsme se zaměřili zejména na modernizaci technologie úpravy vody a rozvoj služeb pro rodiny i návštěvníky cestující se psy,“ dodal ředitel Thermalparku v Dunajské Středě Gabriel Somogyi.
