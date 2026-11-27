Analýza zahrnovala více než 14.000 nejprodávanějších produktů podle žebříčků Google Merchant Center. Modvise jejich ceny porovnával s nabídkou 11 českých internetových obchodů. Celkem studie vyhodnotila 19.245 srovnání totožných produktů. Srovnání proběhlo 10. srpna 2026, tedy mimo období Black Friday.
V 77,5 % všech srovnání vyšla cena na Allegro.cz nižší než u konkurence. V dalších 11,1 % případů se ceny prakticky nelišily (rozdíl nepřesáhl 1 %). Celkově tak bylo Allegro.cz levnější nebo cenově srovnatelné s konkurencí v 88,6 % případů. Ve srovnání se samotným lídrem trhu pak byla cena na Allegru nižší v 80,3 % případů.
Ceny se liší podle kategorie i značky
Analýza zároveň ukázala, že rozdíly v cenách jsou často výrazné. Rozdíl dosahoval v mediánu 18 % a v přibližně každém pátém srovnání byla cena na Allegru nižší o více než 30 %.
„Víme, že Češi při online nákupech hodně sledují ceny a rádi hledají výhodné nabídky. Právě to je také jeden z důvodů, proč se na Allegro vracejí. Chtěli jsme se proto podívat na konkrétní data a ověřit, jak si naše ceny stojí v porovnání s konkurencí. Nezaměřili jsme se přitom jen na několik vybraných výhodných nabídek, ale na tisíce oblíbených produktů napříč různými kategoriemi. Ceny na trhu sledujeme pravidelně a výsledky analýzy potvrzují, že Allegro dokáže nabídnout zajímavé ceny u širokého spektra zboží. Srovnání navíc proběhlo mimo období velkých slevových akcí, takže zachycuje běžnou situaci na trhu. To ale neznamená, že Allegro musí být vždy nejlevnější. Cenové rozdíly se liší podle kategorie, značky i konkrétní nabídky,“ říká Monika Brichtová z Allegro.cz.
Studie pokryla 12 hlavních produktových kategorií. Nejčastěji bylo Allegro levnější v kategoriích Sběratelství a umění, Zdraví a Děti a kojenecké zboží.
Totožné produkty
Aby bylo srovnání co nejpřesnější, výzkumníci se zaměřili na skutečně identické produkty. K jejich identifikaci napříč jednotlivými obchody použili EAN, tedy kód, který slouží k identifikaci konkrétního zboží.
Nešlo tedy například o porovnávání dvou podobných chytrých telefonů nebo různých modelů sluchátek. „Díky EAN kódům jsme měli jistotu, že srovnáváme cenu identického zboží. To je důležité, protože rozdíly v modelu, velikosti, specifikacích nebo balení by jinak mohly výsledky zkreslit,“ říká Marek Kemnitz, spoluzakladatel a obchodní ředitel společnosti Modvise.
Do srovnání se započítávala pouze cena samotného produktu. Nezahrnovalo dopravu, další poplatky ani výhody věrnostních programů, jako je například doprava zdarma v rámci Allegro Smart!. I tyto faktory mohou ovlivnit celkovou cenu online nákupu.
Zdroj: Allegro
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60298.