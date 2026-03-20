Nejen letní problém: jarní UV záření zatěžuje oči víc, než si myslíme

„Jarní slunce je nebezpečné právě tím, že mu lidé nevěnují dostatečnou pozornost. Přitom kombinace UV záření, pylu a větru může oči podráždit více než v létě,“ upozorňuje Radan Zugar, primář Očního centra Praha. Ultrafialové (UV) záření je dlouhodobě spojováno se zvýšeným rizikem vzniku řady očních onemocnění. Patří mezi ně například šedý zákal, degenerativní změny sítnice nebo poškození rohovky. Výzkumy zároveň ukazují, že významná část celoživotní UV zátěže vzniká už v raném věku – podle odborných studií připadá až 20 % expozice UV záření na dětský a mladý věk.
Lidé si často myslí, že oči je potřeba chránit především v létě na dovolené u moře. Ve skutečnosti ale může být jarní slunce velmi zrádné. Sluneční paprsky dopadají pod jiným úhlem, často se odrážejí od světlých povrchů a oči tak mohou být vystaveny UV záření i během běžných aktivit, jako je sport nebo procházka.
„Nejen u moře je důležité chránit své oči. Sluneční záření působí i v běžném městském prostředí, a proto bychom na prevenci měli myslet každý den,“ doporučuje Zugar.
Sluneční brýle: na kvalitě záleží
Základní ochranou očí jsou kvalitní sluneční brýle s dostatečným UV filtrem. Odborníci zdůrazňují, že klíčový je zejména UV filtr označený jako UV 400, který dokáže zablokovat téměř veškeré škodlivé ultrafialové záření.
„Označení UV400 garantuje, že čočka nepropustí žádné elektromagnetické záření s vlnovou délkou do 400 nanometrů, což pokrývá celé spektrum UVA i UVB. Je to nejvyšší standard ochrany,“ vysvětluje hlavní optometristka Očního centra Praha Anna Penkerová.
Na trhu je dnes široká nabídka slunečních brýlí – od specializovaných optik až po produkty dostupné v drogeriích, módních řetězcích nebo na tržnicích. Právě zde však může být kvalita velmi rozdílná. Levné brýle bez garantované UV ochrany mohou být dokonce rizikovější než žádné brýle. Tmavé sklo totiž způsobí rozšíření zornice, a pokud není vybaveno dostatečným UV filtrem, pronikne do oka ještě větší množství škodlivého záření. „Kvalitní brýle obsahují UV absorbéry přímo v materiálu čočky, zatímco levné náhrady jsou často jen barvené plasty s optickými vadami, které mohou způsobovat únavu očí nebo bolest hlavy,“ doplňuje optometristka.
Při výběru slunečních brýlí by proto lidé měli sledovat především označení UV ochrany, certifikaci výrobku a ideálně nakupovat u ověřených prodejců. Důležitá je také velikost a tvar brýlí – širší obruby nebo zahnuté sportovní modely dokážou lépe chránit oči i z bočních stran.
Ochrana očí není jen otázkou léta
Na jaře může být UV záření obzvlášť intenzivní také kvůli odrazům světla od vody, světlých fasád nebo zbytků sněhu v horských oblastech. Riziko proto hrozí nejen při turistice či sportu, ale i během běžných každodenních činností.
Zvláštní pozornost by měla být věnována dětem. Jejich oční struktury jsou citlivější a propouštějí více UV záření než oči dospělých. Pravidelné nošení kvalitních slunečních brýlí by tak mělo být součástí ochrany zdraví stejně samozřejmě jako používání opalovacího krému na kůži.
Jednoduché zásady, jak chránit oči na jaře:
- vybírat sluneční brýle s označením UV 400 nebo 100% UV ochrany,
- nakupovat brýle u důvěryhodných prodejců, kde je zaručena kvalita filtrů,
- používat sluneční brýle při sportu, řízení i běžných venkovních aktivitách,
- chránit oči dětí stejně důsledně jako jejich pokožku,
- v případě citlivých očí zvážit také doplňkovou ochranu, například pokrývku hlavy se štítkem.
Jaro je ideální čas připomenout si, že ochrana zraku by měla být samozřejmou součástí péče o zdraví. Správně zvolené sluneční brýle přitom nepředstavují pouze módní doplněk, ale především důležitou prevenci proti dlouhodobému poškození očí způsobenému UV zářením.
Zdroj: OCP