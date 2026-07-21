Nejistota zvyšuje význam biomasy. Spotřeba v ČR stoupla za 5 let o více než 20 %

Výkyvy cen zemního plynu, nejistota ohledně jeho budoucí dostupnosti a postupný odklon od uhlí zvyšují zájem energetického i průmyslového sektoru o biomasu. Poptávku podporují zejména nové projekty zaměřené na kombinovanou výrobu elektřiny a tepla a transformace tepláren, které hledají náhradu za fosilní paliva.
Zájem o biomasu navíc neroste pouze v energetice. Dřevní suroviny se stále více využívají také ve stavebnictví a dalších průmyslových odvětvích, což vytváří tlak na efektivnější využívání dostupných zdrojů. „Biomasa se stává důležitou součástí energetické bezpečnosti. Na rozdíl od zemního plynu jde převážně o lokálně dostupné palivo, které lze poměrně jednoduše skladovat. Provozovatelé energetických zdrojů si tak mohou vytvářet zásoby přímo v místě spotřeby a snižovat svou závislost na krátkodobých cenových výkyvech na mezinárodních trzích,“ říká Rostislav Krempaský, ředitel obchodu s biomasou z ResInvest Commodities.
Biomasa nabízí flexibilitu
Oproti solárním a větrným elektrárnám má biomasa výhodu v tom, že výrobu energie lze řídit podle aktuální potřeby odběratelů. Elektrárna nebo teplárna může výkon zvyšovat a snižovat podle spotřeby, nikoliv pouze podle počasí. Palivo lze zároveň skladovat bez nutnosti investovat do rozsáhlých bateriových úložišť. Výhodou je také využití existující infrastruktury, například teplárenských provozů, skladovacích ploch a dopravních kapacit.
Při započtení nákladů spojených s emisemi oxidu uhličitého a nákupem emisních povolenek může být biomasa ekonomicky výhodnější než uhlí nebo zemní plyn. Konkrétní ekonomika však závisí na typu zařízení, vzdálenosti dodavatele, kvalitě paliva, dopravních nákladech a dlouhodobém zajištění dodávek. „Přechod na biomasu dává největší smysl tam, kde existuje stabilní lokální zdroj paliva, vhodná energetická infrastruktura a dlouhodobá spotřeba tepla. Typickým příkladem jsou městské teplárny, průmyslové areály nebo provozy, které potřebují teplo a elektřinu vyrábět nepřetržitě,“ doplňuje Krempaský.
Spotřeba biomasy může do roku 2030 vzrůst na dvojnásobek
Spotřeba biomasy ve střední Evropě dlouhodobě roste. (tj. o 700 tisíc tun ročně). Další růst se očekává především v teplárenství, které bude v následujících letech postupně nahrazovat uhlí jinými zdroji energie. Do roku 2030 by se tak spotřeba biomasy mohla proti roku 2020 přibližně zdvojnásobit.
Vývoj během následujících 12 až 24 měsíců bude záviset zejména na cenách zemního plynu, cenách emisních povolenek, rychlosti transformace tepláren a dostupnosti dřevní hmoty. Pokračující volatilita cen plynu by mohla další projekty využívající biomasu urychlit. Současně však poroste význam dlouhodobých dodavatelských smluv a přesného plánování spotřeby. Nové energetické projekty budou mezi sebou soutěžit o dostupnou štěpku a další druhy paliva. Ekonomická výhodnost biomasy proto nebude záviset pouze na ceně samotné technologie, ale stále více také na schopnosti provozovatele zajistit si stabilní dodavatelský řetězec.
Teplárna Strakonice nahradila 90 tisíc tun uhlí biomasou
Příkladem kompletního přechodu od uhlí k biomase je Teplárna Strakonice, městská společnost zásobující teplem obyvatele a další odběratele ve Strakonicích. Ještě v roce 2018 teplárna spalovala přibližně 90 tisíc tun uhlí ročně. V současnosti je její výroba založena na biomase, především na dřevní štěpce. Transformace ukazuje, že biomasa může v lokálním teplárenství plně nahradit uhlí, pokud má provozovatel k dispozici vhodnou technologii a stabilní dodávky paliva. Teplárna Strakonice se zaměřujeme na spotřebu biomasy pocházející od lokálních producentů a že záleží jí na udržitelnosti celého do dodavatelského řetězce
„Příklad Strakonic ukazuje, že odklon od uhlí nemusí znamenat přechod k méně stabilní výrobě závislé na počasí. Biomasa umožňuje zachovat řiditelnou výrobu tepla a současně využívat palivo pocházející převážně z regionálních zdrojů,“ uzavírá Krempaský.
O společnosti ResInvest Commodities
ResInvest Commodities je jedním z předních dodavatelů energetických komodit ve střední Evropě. Poskytuje komplexní řešení v oblasti zajištění dodávek, obchodování a logistiky biomasy, zemědělských komodit, pevných paliv a dalších průmyslových surovin. Jako člen skupiny ResInvest Group, mezinárodní obchodní a investiční skupiny působící ve více než 16 zemích, společnost spojuje globální odborné know-how se znalostí místních trhů a naplňuje svou původní vizi – zajišťovat bezpečnost a spolehlivost dodávek prostřednictvím stabilních a udržitelných energetických řešení.
Zdroj: ResInvest Commodities
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