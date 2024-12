Nejkouzelnější místa roku 2024 podle Amazing Places

Jednotlivá kouzelná místa v cestovatelském lovebrandu Amazing Places neustále posunují úroveň poskytovaného ubytování a samy Amazing Places, které letos oslavily první kulatiny, rozšiřují počet míst jak v České republice, tak zahraničí. Momentálně spojují 458 tuzemských míst a 113 v zahraničních destinacích.

Kouzelná místa v soutěžních kategorií hodnotí tým Amazing Places. Formou hlasování oceňuje rozmanitá kritéria od celoročního přístupu provozovatelů až po rozvoj.

Grandhotel Pupp

Absolutním vítězem Nejkouzelnějších míst roku 2024 se stal karlovarský Grandhotel Pupp.

"Díky skvělému přístupu k hostům a také díky tomu, že hotel v posledních letech investuje obrovské částky do rekonstrukcí, se Grandhotel Pupp stal naprosto zaslouženě Absolutním vítězem Amazing Places 2024. Získal ocenění, které vyzdvihuje jedinečnost a kvalitu nejen českých míst," řekl Petr Kotík z Amazing Places.

"Toto ocenění je pro nás obrovskou poctou. Za dobu, co hotel provozujeme pod skupinou Creditas, proběhlo mnoho koncepčních změn, které byly realizovány postupně s ohledem na charakter místa. Návštěvnost hotelu se zvýšila o 100 procent, což je jasným důkazem, že naše strategie přináší výsledky. Tento úspěch je společným dílem nás všech v hotelu a jsem hrdý na to, že mohu být součástí takového týmu," uvedl k ocenění Jindřich Krausz, ředitel Grandhotelu Pupp, a dodal: „Pupp není jen hotel, je to pro mě symbol hotelnictví v naší zemi, který je třeba udržovat a rozvíjet s úctou k jeho výjimečnosti.“

Hero Award

Novinkou letošního ročníku bylo také speciální ocenění pro hrdinu roku neboli Hero Award.

V roce 2024 jej získal projekt Fuck Cancer, s nímž Amazing Places spolupracovaly po celý letošní rok. "Těší nás, že jsme mohli poprvé speciálně ocenit projekt Fuck Cancer, který svou odvahou a podporou mladých lidí s rakovinou inspiruje a přináší naději tam, kde to je nejvíce potřeba," komentoval Petr Kotík.

Organizace Fuck Cancer získala také finanční podporu ve výši 61.477; v její prospěch proběhla dražba 10 obrazů, které Amazing Places vytvořily spolu s fotografy na 10 kouzelných místech.

Zdroj: Amazing Places

