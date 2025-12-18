Nejkouzelnější místa roku 2025 podle Amazing Places

Amazing Places dlouhodobě propojují výjimečná ubytování, která v sobě snoubí důraz na kvalitu, autenticitu a osobní přístup k hostům. Projekt v současnosti sdružuje skoro 500 míst v České republice a přes 150 míst v zahraničí a každým rokem mimo jiné potvrzuje, že česká ubytovací scéna patří co do kvalitního rozvoje k těm nejzajímavějším v Evropě.
Kouzelná místa v jednotlivých kategoriích hodnotí tým Amazing Places. Ocenění reflektuje nejen kvalitu ubytování, ale také dlouhodobý přístup provozovatelů, práci s hosty, celkový rozvoj místa a jeho atmosféru.
Absolutní vítěz: Aparthotel Svatý Vavřinec
Absolutním vítězem Nejkouzelnějších míst roku 2025 se stal Aparthotel Svatý Vavřinec v Peci pod Sněžkou. Moderní horský resort, který dlouhodobě udává směr v oblasti servisovaných apartmánů, si ocenění odnáší za komplexní přístup k hostům, důraz na detail a schopnost vytvářet prostředí, kam se lidé rádi vracejí v průběhu celého roku.
„Aparthotel Svatý Vavřinec patří od svého otevření mezi místa, která způsobila doslova pozitivní poprask,“ upozorňuje Petr Kotík, s tím, že Svatý Vavřinec jasně ukázal, že i v českých horách může vzniknout moderní a sebevědomý projekt: „Dokázali propojit architekturu, atmosféru a služby do jednoho harmonického celku. Současně jejich koncept potvrzuje, že model servisovaných apartmánů na vysoké úrovni má v České republice své pevné a zasloužené místo,“ dodává Kotík.
Pohled vítěze
„Amazing Places pro nás nejsou jen značka, ale komunita míst, která to mají nastavené podobně jako my. Záleží jim na autenticitě, kvalitě, a hlavně na tom, jak se host u nich cítí. Od začátku jsme chtěli dělat horský hotel jinak – vytvořit resort, kde všechno dává smysl jako celek,“ říká Martin Venglář, ředitel Aparthotelu Svatý Vavřinec.
„Amazing Places nám dávají skvělou zpětnou vazbu a potvrzení, že jdeme správnou cestou. Zisk titulu Absolutní vítěz vnímáme jako velkou poctu, ale také jako závazek. Je to ocenění práce celého týmu i našich partnerů a zároveň silná motivace být každý den o kousek lepší – v servisu, v detailech i v přístupu k lidem, kteří k nám přijíždějí odpočívat, pracovat nebo trávit čas s rodinou,“ dodává.
„Gratulace patří Martinovi a celému jeho týmu. Profesionální práce, skvělá kuchyň i pohodový celoroční vibe jsou zárukou, že každý pobyt ve Svatém Vavřinci je opravdu „amazing“, říká Petr Kotík, zakladatel Amazing Places.
Aparthotel Svatý Vavřinec je designový čtyřhvězdičkový hotel v srdci Pece pod Sněžkou, který propojuje moderní architekturu s horským prostředím Krkonoš. Nabízí komfortní apartmánové ubytování a bohaté služby. Díky konferenčním prostorám s kapacitou až 300 osob je vyhledávaným místem i pro firemní klientelu. Nedílnou součástí zážitků ve Svaté Vavřinci je Krkonošské wellness a špičková restaurace se zaměřením na tradiční krkonošskou kuchyni s moderním twistem.
Členem projektu Amazing Places je Aparthotel Svatý Vavřinec od roku 2020. V roce 2024 se stal vítězem kategorie Hotely a v roce 2025 získal titul Absolutní vítěz Nejkouzelnějších míst roku, který potvrzuje jeho výjimečné postavení mezi českými i slovenskými zážitkovými hotely.
Zdroj: Amazing Places