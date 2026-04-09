Nejlepší ambasadoři? Vaši vlastní zaměstnanci, říká odbornice Hanka Slačálková

O tom, proč by firmy neměly ambasadoring přehlížet a jak k němu přistupovat, jsme si povídali s odbornou garantkou konference Hankou Slačálkovou.
Proč se podle vás firemní ambasadoring právě teď dostává do popředí a čím je pro firmy tak zásadní?
Z průzkumu Uncover společnosti 52pages vyplývá, že 72 % kandidátů spoléhá při výběru nové práce na zkušenosti svých kamarádů a známých. A 69 % kandidátů řeší reputaci týmu nebo oddělení, do kterého mají nastoupit. Právě zde hrají klíčovou roli ambasadoři, kteří přinášejí autentický vhled do firmy, její kultury i každodenní práce. Sdílejí realitu, která potenciální zaměstnance čeká. Kandidáti už jsou unavení z prezentací postavených na fotobankách a obecných sloganech typu „jsme dynamická firma“. Chtějí vidět skutečnost.
Co firmy nejčastěji podceňují, když s ambasadoringem začínají?
Zaškolení samotných ambasadorů. Často to probíhá tak, že se jednoduše řekne „něco sdílej na sítích“. Jenže být online ambasador vyžaduje konkrétní dovednosti – od psaní textů přes natáčení videí až po jejich úpravu. Pokud má ambasador vystupovat na konferencích nebo přednášet ve školách, je potřeba mu pomoci s přípravou, nabídnout trénink prezentace i vystupování. Lidé potřebují podporu a vzdělávání, jinak aktivita postupně upadá.
Co by měla firma udělat jako první krok, pokud chce ambasadoring uchopit systematicky?
Vytvořit základní manuál pro ambasadory, který jim dá jistotu – pro koho tvoří a s jakým cílem (například získat nové zákazníky, kolegy nebo posílit povědomí o značce). Důležité je také jasně vymezit, jaké informace mohou sdílet a kde jsou hranice. Bez toho ambasadoři často tápou.
Jak pracovat se zaměstnanci, kteří se chtějí zapojit, ale nejsou si jistí, jak na to?
Dejte jim jasná pravidla, proškolte je a následně jim poskytujte pravidelný mentoring. Ideálně alespoň jednou měsíčně společně projděte jejich výstupy, vyhodnoťte, co fungovalo, a nastavte další kroky. Klíčový je pravidelný kontakt a aktivní zájem ze strany firmy.
Na co se mohou účastníci konference konkrétně těšit?
Na konkrétní příklady z praxe – jak ambasadoring funguje v různých firmách i na autentické příběhy samotných ambasadorů. Bez teorie odtržené od reality.
Jak pozná firma, že její ambasadoring skutečně funguje?
Podle toho, že plní cíle, které si na začátku stanovila. Pokud chce firma získat více klientů, měly by přicházet nové poptávky nebo se zvyšovat důvěra při obchodních jednáních. Pokud hledá nové zaměstnance, měli by se postupně hlásit sami.
Komu byste účast na konferenci doporučila nejvíce?
Všem manažerům a personalistům, kteří vnímají změny na trhu práce a chtějí si dlouhodobě zajistit přísun kvalitních lidí. Těm, kteří nechtějí spoléhat na zastaralé náborové metody, jejichž účinnost klesá.
Firemní ambasadoring se dnes stává důležitou součástí strategie firem, které chtějí být důvěryhodné a dlouhodobě relevantní. Pokud hledáte inspiraci, konkrétní návody i sdílení zkušeností z praxe, konference nabídne prostor, kde se teorie potkává s realitou.
