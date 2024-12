Nejlepší české strojírenské firmy za rok 2024 převzaly ocenění v Obecním domě

V soutěži byly v dalších kategoriích oceněny a do nejlepší stovky se tak zařadily také strojírenské firmy Agrostroj, AIR POWER, BRISK Tábor, DVOŘÁK – svahové sekačky, METAL TRADE COMAX, RIETER CZ, SOMA, ZLKL a ŽĎAS.

Ceny strojařům předával na pódiu spolu s místopředsedou Poslanecké sněmovny PČR, Ing. et Ing. Janem Skopečkem, Ph.D., také odborný garant strojírenské kategorie PhDr. Pavel Diviš, majitel a zakladatel společnosti TGS. "České strojírenství nevzkvétá! Doléhá na nás negativní vývoj průmyslu v Evropě. Ale je to naše chyba, nechali jsme se vést, nehledali jsme vlastní produkt a o to to máme v této době těžší. Co pro sebe udělat můžeme, to je bojovat, snažit se najít novou budoucnost pro svůj podnik a pro strojírenskou výrobu v Čechách. Pomoci našemu oboru prostřednictvím marketingu, abychom mohli využít jeho dobré pověsti pro naše další plány. Z toho důvodu jsou pro mne tyto ceny důležité," doplňuje Diviš.

Ceny za jednotlivé firmy převzali:

ALSTOM Czech Republic a.s. – Daniel Kurucz

PalletX s.r.o. – Eva Kratochvílová

RCMT (= Ústav výrobních strojů a zařízení při ČVUT) – Petr Kolář

Siempelkamp CZ s.r.o. – Michal Pospíšil

STS Olbramovice, a.s. – Michal Bakajsa

"České strojírenství má plno zdravých společností připravených na budoucí výzvy, ale i společností, které žijí ze setrvačnosti minulých trendů a které nepodchytily změnu prostředí. Pro tyto společnosti, pokud ještě nezačaly reorganizovat, bude budoucnost těžká. Každá ekonomika, společnost, pokud je řízena odborníky, a ne sebestřednými populisty, však umí na změny trhu souborem opatření reagovat s vizí budoucnosti a ne 4 let. Vážím si ocenění naší firmy, je to taková ta pověstná třešnička na dortu, která oceňuje práci lidí a firem. Společnost jako taková vnímá pouze úspěch/neúspěch. Mnohdy už si neuvědomuje, že než se dostaví úspěch, než se něco vytvoří, tak to určitou dobu trvá. Úspěch a ocenění, ať už v jakékoli formě, přeji zažívat každému," uvedla Eva Kratochvílová, výkonná ředitelka firmy PalletX s.r.o.

Michal Pospíšil, Generální ředitel, Siempelkamp CZ s.r.o., k cenám řekl: "Velká závislost na automobilovém průmyslu a citelný pokles zakázek ze SRN působí značný otřes ve strojírenství. Firmy, které se v blízké budoucnosti nedokáží adaptovat na nové podmínky, budou mít velké problémy. Každá krize ale přináší nové výzvy a nové příležitosti. Jen je potřeba je najít a mít odvahu uskutečňovat změny. Udělení takovéto významné ceny naší firmě znamená ocenění práce všech zaměstnanců naší firmy. To zcela jistě zvýší jejich hrdost na naši firmu, upevní sounáležitost pracovníků s firmou a zvýší motivaci pracovat pro ještě lepší výsledky. Navenek je to významný úspěch, který lze výborně marketingově využít při jednání s našimi zahraničními zákazníky."

Českých 100 nejlepších je soutěž, kterou pořádá panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko-technickou spolupráci Comenius. Jejím cílem je nalézat a oceňovat ty české firmy, které dosahují mimořádných výsledků. Nominované firmy jsou posuzovány ve spolupráci s Hospodářskou komorou, Ministerstvem průmyslu, a hlavně s řadou odborných garantů z oboru.

