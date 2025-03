Nejlepší dárek k Mezinárodnímu dni žen? Filmový happy end!

Vstupenky seženete i online a Dirty Dancing in Concert 8. května v O2 universum potěší ženy všech generací. Darujte svým maminkám, kamarádkám nebo partnerkám dárek, díky kterému prožijí lásku Baby a Johnnyho jako nikdy dřív! Vychutnají si originální film Hříšný tanec se zpěváky a orchestrem, a užijí si taneční party svého života! Dirty Dancing in Concert, to je kultovní snímek v digitálně remasterované podobě na velkém plátně a zároveň nekonečná taneční party s živou hudbou.

Kultovní romantický příběh, živá hudba a legendární písně, které si zpívají celé generace. „The Time of My Life“, „Hungry Eyes“ nebo „She’s Like The Wind“ – tyto hity vás přenesou do léta plného vášně a tance. Živá kapela a zpěváci dodají slavným scénám úplně nový rozměr a hned po promítání odstartují nekonečnou taneční party plnou největších hitů z Hříšného tance.

Tuhle jedinečnou akci nemůžete zmeškat – s námi nebude nikdo sedět v koutě! Sdílejte společně legendární příběh i vášnivé taneční kroky. Hříšný tanec na plátně i na parketu, to je láska, hudba a tanec v jednom - poprvé v České republice! Dirty Dancing in concert s jedinečnou taneční party:

Protože každá žena si zaslouží svůj filmový happy end!

Dirty Dancing in concert

8.5. Praha – O2 universum

https://www.ticketportal.cz/event/DIRTY-DANCING-LIVE-IN-CONCERT

Kontakt:

Jana B. Marečková

PR Manager

JVS Holding Group

mareckova@jvsgroup.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese http://www.protext.cz.