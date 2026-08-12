Nejlepší gastro brigáda v Evropě? Švýcarsko

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  13:31
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Praha 12. srpna 2026 (PROTEXT) - Minimálně na 90 tisíc korun měsíčně si může ve Švýcarsku přijít člověk i na pomocných pozicích v gastronomii. Známý český šéfkuchař Zdeněk Pohlreich ale upozorňuje na dělenou směnu neboli Zimmerstunde, která Čechy může šokovat.

Švýcarsko patří dlouhodobě mezi nejlépe placené země v Evropě a platí to i pro sezonní práce v gastronomii. Minimální mzda se obecně pohybuje od 3500 švýcarských franků měsíčně, což představuje více než 90 tisíc korun. Výše výdělku se navíc liší podle regionu.

Nejvýdělečnější jsou kantony Ženeva a Curych, kde tomu však odpovídají i náklady. Z oblíbených lokalit pro sezonní brigády pak vedou logicky alpské oblasti, jako jsou Valais, okolí Davosu či Sv. Mořice.

Výhodou jsou Zimmerstunde

Co asi každého nováčka po příjezdu překvapí, je zcela odlišný provozní systém, tzv. Zimmerstunde (dělená směna). Zatímco v Česku se standardně odpracuje dvanáctihodinová směna v režimu krátký/dlouhý týden, ve Švýcarsku platí jiný režim.

Tuto zkušenost popsal také Zdeněk Pohlreich v rozhovoru pro FocusOn.cz: "Uděláte obědový servis. Máte tři hodiny volna a pak nastoupíte zpátky a děláte večerní servis. Všichni to nenávidí, což je logické. Ten den je samozřejmě zabitej. Má to ale ekonomické důvody," popisuje praxi Pohlreich. Náklady na personál jsou díky stanovené minimální mzdě vysoké, podniky tak musí řešit, kolik zaměstnanců si mohou dovolit.

Přesto lze tento systém vnímat také jako určitou výhodu, zejména z pohledu zahraničních brigádníků. „Několikahodinová přestávka mezi směnami představuje volný čas, který mohou využít podle vlastních potřeb - k odpočinku, sportovním aktivitám nebo zkoumání okolí. Pro sezonní pracovníky je to příležitost lépe poznat Švýcarsko, navštívit místní přírodní i kulturní zajímavosti a naplno využít pobyt v zemi i mimo pracovní dobu,” upřesňuje Petra Savino, ředitelka společnosti S1 Solutions.

Zahraniční brigády už nejsou jen způsob, jak si vydělat na léto

Podoba zahraničních brigád se v posledních letech mění. Vedle tradičních krátkodobých prací v zemědělství se stále více příležitostí objevuje také v gastronomii, hotelnictví a cestovním ruchu, kde mohou mladí lidé získat nejen výdělek, ale také jazykové zkušenosti a praxi v mezinárodním prostředí.

K takovým zemím patří dlouhodobě i Švýcarsko nabízející velké množství pracovních příležitostí jak během letní, tak i zimní sezony. Právě turisticky silné země nabízejí během letní i zimní sezony největší množství pracovních příležitostí.

Brigáda ve Švýcarsku? Nadstandardní peníze a jednoduchá byrokracie

Čeští zájemci o sezonní práci tradičně využívají nabídky v okolních zemích, zejména v Rakousku a Německu, ale také v dalších evropských turistických destinacích, například v Itálii, Španělsku nebo ve Švýcarsku. Výběr země často ovlivňuje nejen výše mzdy, ale také jazykové možnosti, dostupnost dopravy a typ nabízené práce.

"Právě Švýcarsko je pro české brigádníky zajímavou alternativou díky vysokým výdělkům a relativně jednoduchému vstupu na pracovní trh. Občané ČR jako členové EU mohou u krátkodobých sezonních brigád do 90 dnů pracovat bez klasického pobytového povolení, zaměstnavatel však musí jejich pracovní výkon předem oznámit švýcarským úřadům. Pokud pracovní pobyt přesáhne 90 dnů, je nutné řešit registraci a odpovídající pobytová oprávnění," doplňuje Petra Savino.

 

Zdroj: ABBBA

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