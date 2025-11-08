Nejlepší je víno, na které nezapomenete! Apeluje Den Vína zodpovědně

Kampaň se nese v duchu jednotícího motta: „Nejlepší víno? To, které nezapomenete.“ Kultura vína znamená především umět říci ne přemíře, udělat každou příležitost nezapomenutelnou a ocenit hodnotu vína. Jde o důležité připomenutí, že opravdové potěšení z vína nespočívá v množství, ale v kvalitě prožitku.
„V průběhu historie hrálo víno důležitou roli v našem stravování, gastronomii a radostných setkáních. Postupně se vyvíjelo jako kulturní doplněk k jídlu. Den Vína zodpovědně, který slavíme spolu s vinaři a milovníky vína z celého světa, nám připomíná, že smysl konzumace spočívá v mírnosti a sdílení,“ zdůraznil Zbyněk Vičar, ředitel Vinařského fondu, a dodal: „Vyzýváme proto veřejnost, aby si v sobotu 8. listopadu udělala čas na vychutnání jídla a vína se svými blízkými a vytvořila si tak vzpomínky na celý život.“ Iniciativa apeluje na milovníky vína, aby si chutě vína užívali a vychutnali si každé sousto. Pro zodpovědný zážitek doporučuje ředitelka marketingu a komunikace Národního vinařského centra Dagmar Fialová jednoduché zásady. „Nezapomínejte, že nejlepším doplňkem k vaší oblíbené sklence vína je vždy sklenice vody. Pro zcela dokonalý požitek si víno vychutnejte společně i s dobrým jídlem a v příjemné společnosti. Vždy pijte jen v zodpovědném množství a mějte na paměti, že pokud řídíte, musíte zvolit nealkoholické nápoje,“ upozornila Dagmar Fialová a dodala, že zcela se pak musí vyhnout pití alkoholických nápojů těhotné ženy, nezletilí a lidé užívající některé léky.
Projekt Víno zodpovědně je globální program řízený Asociací Wine in Moderation (WiM Association), která sdružuje lídry vinařského sektoru po celém světě. Vznikl v roce 2008 jako projev společenské odpovědnosti evropského vinařského odvětví.
V České republice je Národní vinařské centrum národním koordinátorem programu Víno zodpovědně. Spolu s Vinařským fondem šíří toto poselství mezi tuzemské vinaře, odborníky i širokou veřejnost.
