Nejlepší kemp roku 2025 mají na Slovensku v Dunajské Stredě

Kemp, který spojuje přírodu a termální relaxaci
Kemp Thermalpark je jedním z nejoblíbenějších kempů na jihu Slovenska. Nachází se v Dunajské Stredě, necelou hodinu jízdy od Bratislavy. Jeho velkou výhodou je poloha přímo v areálu termálních lázní, díky čemuž mají návštěvníci bazény, jezero a relaxační zóny doslova pár kroků od svých stanů nebo karavanů.
Hosté kempu mohou využívat rozsáhlé travnaté plochy určené pro stany, karavany a obytná auta. Kemp poskytuje moderní sociální zařízení, elektrické přípojky, kuchyňské zázemí a další služby, které zajišťují pohodlný pobyt jednotlivcům, rodinám i větším skupinám.
Ocenění Nejlepší kemp roku 2025
Získání titulu Nejlepší kemp roku 2025 na Slovensku je pro Autokemping Thermalpark významným úspěchem. Kemp už v roce 2023 získal titul Nejlepší kemp roku od odborné poroty. Nejnovějšímu ocenění však předcházelo hodnocení návštěvníků a odborníků v oblasti cestovního ruchu, kteří posuzovali kvalitu služeb, čistotu areálu, vybavení kempu a celkový zážitek z pobytu.
Tento úspěch potvrzuje, že slovenské kempy drží krok s evropskými standardy a zároveň nabízejí něco navíc – kombinaci přírody, pohostinnosti a jedinečných termálních pramenů.
„Jsem hrdý na náš tým a na to, že se Thermalpark stal místem, kam lidé rádi jezdí relaxovat. Ocenění Nejlepší kemp roku 2025 je pro nás závazkem pokračovat v tom, co děláme – vytvářet příjemnou atmosféru, kvalitní služby a zážitky pro každého návštěvníka,“ dodal Gabriel Somogyi, ředitel Thermalparku Dunajská Streda.
Ideální místo pro rodiny i jednotlivce
Kemp Thermalpark je oblíbený zejména u rodin s dětmi, karavanistů a milovníků aktivního odpočinku. Kromě bazénů a termálních vod nabízí mnohá sportovní zařízení, cyklostezky v okolí a přírodní jezero vhodné k relaxaci. Nabídka aktivit je tak široká, že hosté často prodlužují svůj pobyt. Mezi výhody komplexu patří bohatý zábavný program pro děti a velké hřiště. Letní party se odehrávají večer na břehu jezera, kde se nachází také letní kino.
Rostoucí popularita kempování nejen na Slovensku
Ocenění pro Thermalpark poukazuje na rostoucí popularitu kempování na Slovensku a v sousedních zemích. Stále více turistů hledá autentický kontakt s přírodou a flexibilní formy cestování, které autokemping nabízí.
Zdroj: Thermalpark Dunajská Streda
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.