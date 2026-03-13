Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Praha 13. března 2026 (PROTEXT) - Český Siemens udělil Ceny Wernera von Siemense za rok 2025 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Vítězné práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: Nejlepší výsledek základního výzkumu, Nejlepší diplomová práce, Nejlepší disertační práce a Nejlepší pedagogický pracovník.

Spolu se studenty a studentkami získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventské práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a chytrou infrastrukturou a energetikou.

Odborné poroty hodnotily 662 přihlášky, a 22 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 39 procent ženy, které mezi oceněnými představují 36 procent. Nejvíc ocenění získala Univerzita Karlova (8 ocenění), poté Akademie věd ČR (4 ocenění), České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (shodně po 3 oceněních), Masarykova univerzita (2 ocenění) a Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Pardubice (po 1 ocenění). Od počátku pořádání soutěže bylo mezi oceněné rozděleno 18,5 milionu korun.

„Oceněné práce a osobnosti osmadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense jsou dokladem špičkové kvality našich technických a přírodovědných univerzit. Žijeme v době, kdy dochází k nastavování a vytyčování hranic: geografických, hodnotových i morálních. V tomto kontextu roste důležitost vědy, která hranice nezná. Věda a výzkum naopak spojují – jejich jednoznačnost, fakty podložené výsledky a univerzálnost všechny hranice přesahují. Letošní práce jsou toho skvělým důkazem: od průlomových materiálů pro jadernou fúzi až po inteligentní spolupráci mezi roboty a lidmi nebo nové metody boje s rakovinou. To jsou témata, která formují naši budoucnost. Jejich výzkum není jen vědeckým přínosem, ale i důkazem, že společná práce na hledání jejich řešení dokáže všechny hranice překonat,“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.

Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získal tým pod vedením doc. RNDr. Martina Kozáka, Ph.D., z Univerzity Karlovy za práci s názvem Korekce sférické vady elektronových čoček pomocí tvarovaných světelných vln. Tématem oceněné práce je vývoj metod dovolujících pokročilé a přesné ovládání elektronů pomocí tvarovaných světelných vln. Řízené urychlování anebo zpomalování elektronů pak lze využít ke korekci sférické vady zobrazení elektronového mikroskopu.

V kategorii nejlepší disertační práce a zároveň ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala cenu Mgr. Adéla Šimková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci z oblasti chemie s názvem Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně. Klasická léčba nádorů, které jsou výsledkem rakovinného bujení, ať již ve formě chemoterapie, anebo radioterapie, bohužel vždy zasahuje nejen nádorové, ale i zdravé buňky. Najít rozdíly mezi rakovinnými a zdravými buňkami a tyto rozdíly pak využít k přesnému zacílení léčby proto patří k nejdůležitějším vědeckým úkolům, na kterých se intenzivně pracuje po celém světě. Adéla Šimková během doktorského studia vyvinula novou látku, která umožňuje přesnou lokalizaci nádoru pro budoucí adresné doručení léčiva. Adéla Šimková je přesvědčená, že bychom se měli zaměřovat na pozitivní příklady a dát pozor na nekonstruktivní lamentování, které může být pro ostatní ženy spíš odrazující. Data však mluví jasně – s přibývajícími „akademickými hodnostmi“ ženy z vědy mizí, a tím je potřeba se systémově zabývat.

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Dominika Bezdeková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za práci z oboru chemie s názvem MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání. Dominice Bezdekové se podařilo zdokonalit metodu ozonizace – určování polohy dvojných vazeb lipidů pomocí reakce s ozónem v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Výsledky práce mohou přispět k lepšímu pochopení biologických funkcí lipidů v organismu a při vzniku nemocí.

V kategorii nejlepší pedagogický pracovník obdržela Cenu Wernera von Siemense za rok 2025 úplně poprvé v historii pedagožka Fakulty restaurování Univerzity Pardubice MgA. Zuzana Wichterlová. Cenu získala za vysokou profesionalitu pedagogické práce a za mimořádné úsilí propojovat výuku s praxí. Aktivity Zuzany Wichterlové přesahují do různých disciplín – od techniky a technologie přes řemeslo až po umění. Pro studenty je příkladem moderního interdisciplinárního přístupu, uplatňovaného v praktické péči o hmotné kulturní dědictví, a inspirací v propojování výtvarných a uměleckých disciplín s humanitními a materiálovými vědami.

Za nejlepší diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 byla oceněna Ing. Elizaveta Isianova z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů. Ocenění za nejlepší disertační práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti.

Ocenění za nejlepší diplomovou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou získal Ing. Tomáš Fryšták z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně s prací na téma Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25 kV / 50 Hz v režimu podpůrných služeb. Nejlepší disertační prací zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou se stalo téma Optimalizace ve SMART GRID od Ing. Vojtěcha Blažka, Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.

Cenu Wernera von Siemense pořádá již 28 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

Záštitu nad udílením cen 28. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o., Siemens Foundational Technologies a Zátiší Group.

Osmadvacátý ročník, od začátku soutěže 512 oceněných vědeckých talentů

  • Rekordní počet oceněných žen – 36 %
  • Celkem 662 přihlášek, 39 % přihlášek od žen (zvýšení historického maxima o 2 p.b.)
  • Nejvíce přihlášek v oborech chemie – 19 %, fyzika – 15 % a medicína – 12 %
  • Nejvyšší počet ocenění pro Univerzitu Karlovu: 8
  • Podruhé v řadě více přihlášených disertačních prací než diplomových: 285 přihlášek (vs. 246 v roce 2025)
  • Od začátku pořádání soutěže mezi oceněné rozděleno 18,5 milionu Kč

Přehled oceněných podle kategorií:

Kategorie/Odměna* Jméno/Univerzita/Vedoucí práce Název práce 

Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

 

300 000 Kč 

 

 

doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.

Dr. rer. nat. Marius Constantin Chirita Mihaila 

Mgr. Petr Koutenský    

Mgr. Kamila Moriová    

 

Univerzita Karlova

Matematicko-fyzikální fakulta 

Korekce sférické vady elektronových čoček pomocí tvarovaných světelných vln

Nejlepší pedagogický pracovník 

 

50 000 Kč 

MgA. Zuzana Wichterlová, DiS.

Univerzita Pardubice

Fakulta restaurování

 

Nejlepší diplomová práce, 1. místo 

 

55 000 Kč student 

55 000 Kč vedoucí práce 

Mgr. Dominika Bezdeková

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

 

Vedoucí: Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání

Nejlepší diplomová práce, 2. místo

 

40 000 Kč studentka

40 000 Kč vedoucí práce 

 

Mgr. Karolína Mrzílková

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta 

 

Vedoucí: RNDr. Lenka Žáková, Ph.D.

Akademie věd ČR

Ústav organické chemie a biochemie 

Optimalizace interakce IGF2 s jeho receptorem

Nejlepší diplomová práce, 3. místo 

 

25 000 Kč student 

25 000 Kč vedoucí práce 

 

Ing. Jakub Bulička

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská

 

Vedoucí: Ing. Libor Juha, CSc.

Akademie věd ČR

Fyzikální ústav

Laboratorní simulace XUV/rtg. radiačního poškození kovových a nekovových materiálů navrhovaných pro vnitřní stěny fúzních reaktorů

Nejlepší disertační práce, 1. místo

 

70 000 Kč studentka

70 000 Kč školitel/ka

 

Mgr. Adéla Šimková, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

 

Školitel: prof. RNDr. Jan            Konvalinka, CSc.

Akademie věd ČR

Ústav organické chemie a biochemie 

Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně

Nejlepší disertační práce, 2. místo 

 

40 000 Kč student 

40 000 Kč školitel/ka

 

Ing. Pierre Koleják, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

 

Školitel: doc. Dr. Mgr. Kamil Postava

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta materiálově-technologická

Terahertzová elipsometrie v časové doméně s využitím spintronických jevů

Nejlepší disertační práce, 3. místo

 

30 000 Kč student 

30 000 Kč školitel/ka

 

 

Mgr. Robin Kryštůfek, Ph.D.

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta 

 

Školitel: prof. RNDr. Jan            Konvalinka, CSc.

Akademie věd ČR

Ústav organické chemie a biochemie 

Vývoj a optimalizace nízkomolekulárních proteinových ligandů jako nástrojů v molekulární biologii

Ocenění za Nejlepší diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 

 

20 000 Kč 

Ing. Elizaveta Isianova

České vysoké učení v Praze

Fakulta elektrotechnická 

Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů

Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 

 

30 000 Kč 

Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D.

České vysoké učení v Praze

Fakulta elektrotechnická 

Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti

Ocenění za Nejlepší diplomovou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

 

20 000 Kč 

Ing. Tomáš Fryšták

Vysoké učení technické v Brně 

Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií

Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25 kV / 50 Hz v režimu podpůrných služeb

Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

 

30 000 Kč 

Ing. Vojtěch Blažek, Ph.D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Optimalizace ve SMART GRID

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

 

30 000 Kč 

Mgr. Adéla Šimková, Ph.D.

 

Univerzita Karlova

Přírodovědecká fakulta

 

Předsedové a předsedkyně porot: 

Kategorie Předseda / předsedkyně 
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu 

prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.

předseda AV ČR 

Nejlepší pedagogický pracovník

prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.

předsedkyně České konference rektorů* 

Nejlepší diplomová práce 

doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.

rektor VUT Brno 

Nejlepší disertační práce

prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.

prorektor ČVUT Praha*

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA

generální ředitel Siemens ČR 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 

prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.

zakladatel a vědecký ředitel CIRC, ČVUT Praha 

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou

prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.

ředitel CEET, VŠB-TU Ostrava 

 *Ve funkci v době sestavování hodnotících porot

