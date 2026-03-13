Nejlepší mladí vědci a pedagogové získali Ceny Wernera von Siemense

Spolu se studenty a studentkami získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a za absolventské práce zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 a chytrou infrastrukturou a energetikou.
Odborné poroty hodnotily 662 přihlášky, a 22 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 39 procent ženy, které mezi oceněnými představují 36 procent. Nejvíc ocenění získala Univerzita Karlova (8 ocenění), poté Akademie věd ČR (4 ocenění), České vysoké učení technické v Praze a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava (shodně po 3 oceněních), Masarykova univerzita (2 ocenění) a Vysoké učení technické v Brně a Univerzita Pardubice (po 1 ocenění). Od počátku pořádání soutěže bylo mezi oceněné rozděleno 18,5 milionu korun.
„Oceněné práce a osobnosti osmadvacátého ročníku Ceny Wernera von Siemense jsou dokladem špičkové kvality našich technických a přírodovědných univerzit. Žijeme v době, kdy dochází k nastavování a vytyčování hranic: geografických, hodnotových i morálních. V tomto kontextu roste důležitost vědy, která hranice nezná. Věda a výzkum naopak spojují – jejich jednoznačnost, fakty podložené výsledky a univerzálnost všechny hranice přesahují. Letošní práce jsou toho skvělým důkazem: od průlomových materiálů pro jadernou fúzi až po inteligentní spolupráci mezi roboty a lidmi nebo nové metody boje s rakovinou. To jsou témata, která formují naši budoucnost. Jejich výzkum není jen vědeckým přínosem, ale i důkazem, že společná práce na hledání jejich řešení dokáže všechny hranice překonat,“ uvedl Eduard Palíšek, generální ředitel Siemens Česká republika.
Cenu Wernera von Siemense za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu získal tým pod vedením doc. RNDr. Martina Kozáka, Ph.D., z Univerzity Karlovy za práci s názvem Korekce sférické vady elektronových čoček pomocí tvarovaných světelných vln. Tématem oceněné práce je vývoj metod dovolujících pokročilé a přesné ovládání elektronů pomocí tvarovaných světelných vln. Řízené urychlování anebo zpomalování elektronů pak lze využít ke korekci sférické vady zobrazení elektronového mikroskopu.
V kategorii nejlepší disertační práce a zároveň ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce získala cenu Mgr. Adéla Šimková, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci z oblasti chemie s názvem Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně. Klasická léčba nádorů, které jsou výsledkem rakovinného bujení, ať již ve formě chemoterapie, anebo radioterapie, bohužel vždy zasahuje nejen nádorové, ale i zdravé buňky. Najít rozdíly mezi rakovinnými a zdravými buňkami a tyto rozdíly pak využít k přesnému zacílení léčby proto patří k nejdůležitějším vědeckým úkolům, na kterých se intenzivně pracuje po celém světě. Adéla Šimková během doktorského studia vyvinula novou látku, která umožňuje přesnou lokalizaci nádoru pro budoucí adresné doručení léčiva. Adéla Šimková je přesvědčená, že bychom se měli zaměřovat na pozitivní příklady a dát pozor na nekonstruktivní lamentování, které může být pro ostatní ženy spíš odrazující. Data však mluví jasně – s přibývajícími „akademickými hodnostmi“ ženy z vědy mizí, a tím je potřeba se systémově zabývat.
Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci získala Mgr. Dominika Bezdeková z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity za práci z oboru chemie s názvem MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání. Dominice Bezdekové se podařilo zdokonalit metodu ozonizace – určování polohy dvojných vazeb lipidů pomocí reakce s ozónem v kombinaci s hmotnostní spektrometrií. Výsledky práce mohou přispět k lepšímu pochopení biologických funkcí lipidů v organismu a při vzniku nemocí.
V kategorii nejlepší pedagogický pracovník obdržela Cenu Wernera von Siemense za rok 2025 úplně poprvé v historii pedagožka Fakulty restaurování Univerzity Pardubice MgA. Zuzana Wichterlová. Cenu získala za vysokou profesionalitu pedagogické práce a za mimořádné úsilí propojovat výuku s praxí. Aktivity Zuzany Wichterlové přesahují do různých disciplín – od techniky a technologie přes řemeslo až po umění. Pro studenty je příkladem moderního interdisciplinárního přístupu, uplatňovaného v praktické péči o hmotné kulturní dědictví, a inspirací v propojování výtvarných a uměleckých disciplín s humanitními a materiálovými vědami.
Za nejlepší diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 byla oceněna Ing. Elizaveta Isianova z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů. Ocenění za nejlepší disertační práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0 získal Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D. z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za práci Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti.
Ocenění za nejlepší diplomovou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou získal Ing. Tomáš Fryšták z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně s prací na téma Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25 kV / 50 Hz v režimu podpůrných služeb. Nejlepší disertační prací zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou se stalo téma Optimalizace ve SMART GRID od Ing. Vojtěcha Blažka, Ph.D. z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava.
Cenu Wernera von Siemense pořádá již 28 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 56 odborníků a zástupců akademické obce. Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.
Záštitu nad udílením cen 28. ročníku poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo průmyslu a obchodu. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o., Siemens Foundational Technologies a Zátiší Group.
Osmadvacátý ročník, od začátku soutěže 512 oceněných vědeckých talentů
- Rekordní počet oceněných žen – 36 %
- Celkem 662 přihlášek, 39 % přihlášek od žen (zvýšení historického maxima o 2 p.b.)
- Nejvíce přihlášek v oborech chemie – 19 %, fyzika – 15 % a medicína – 12 %
- Nejvyšší počet ocenění pro Univerzitu Karlovu: 8
- Podruhé v řadě více přihlášených disertačních prací než diplomových: 285 přihlášek (vs. 246 v roce 2025)
- Od začátku pořádání soutěže mezi oceněné rozděleno 18,5 milionu Kč
Přehled oceněných podle kategorií:
|Kategorie/Odměna*
|Jméno/Univerzita/Vedoucí práce
|Název práce
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
300 000 Kč
doc. RNDr. Martin Kozák, Ph.D.
Dr. rer. nat. Marius Constantin Chirita Mihaila
Mgr. Petr Koutenský
Mgr. Kamila Moriová
Univerzita Karlova
Matematicko-fyzikální fakulta
|Korekce sférické vady elektronových čoček pomocí tvarovaných světelných vln
Nejlepší pedagogický pracovník
50 000 Kč
MgA. Zuzana Wichterlová, DiS.
Univerzita Pardubice
Fakulta restaurování
Nejlepší diplomová práce, 1. místo
55 000 Kč student
55 000 Kč vedoucí práce
Mgr. Dominika Bezdeková
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
Vedoucí: Mgr. Antonín Bednařík, Ph.D.
Masarykova univerzita
Přírodovědecká fakulta
|MALDI(-2) MS zobrazování isomerů lipidů lišících se polohou dvojné vazby v biologických vzorcích tkání
Nejlepší diplomová práce, 2. místo
40 000 Kč studentka
40 000 Kč vedoucí práce
Mgr. Karolína Mrzílková
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Vedoucí: RNDr. Lenka Žáková, Ph.D.
Akademie věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie
|Optimalizace interakce IGF2 s jeho receptorem
Nejlepší diplomová práce, 3. místo
25 000 Kč student
25 000 Kč vedoucí práce
Ing. Jakub Bulička
České vysoké učení technické v Praze
Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Vedoucí: Ing. Libor Juha, CSc.
Akademie věd ČR
Fyzikální ústav
|Laboratorní simulace XUV/rtg. radiačního poškození kovových a nekovových materiálů navrhovaných pro vnitřní stěny fúzních reaktorů
Nejlepší disertační práce, 1. místo
70 000 Kč studentka
70 000 Kč školitel/ka
Mgr. Adéla Šimková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Akademie věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie
|Návrh, syntéza a charakterizace nových inhibitorů fibroblastového aktivačního proteinu pro cílení nádorové tkáně
Nejlepší disertační práce, 2. místo
40 000 Kč student
40 000 Kč školitel/ka
Ing. Pierre Koleják, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
Školitel: doc. Dr. Mgr. Kamil Postava
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta materiálově-technologická
|Terahertzová elipsometrie v časové doméně s využitím spintronických jevů
Nejlepší disertační práce, 3. místo
30 000 Kč student
30 000 Kč školitel/ka
Mgr. Robin Kryštůfek, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Školitel: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Akademie věd ČR
Ústav organické chemie a biochemie
|Vývoj a optimalizace nízkomolekulárních proteinových ligandů jako nástrojů v molekulární biologii
Ocenění za Nejlepší diplomovou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
20 000 Kč
Ing. Elizaveta Isianova
České vysoké učení v Praze
Fakulta elektrotechnická
|Odhad pozice úchopu objektů pomocí multimodálních modelů
Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
30 000 Kč
Ing. Jakub Rozlivek, Ph.D.
České vysoké učení v Praze
Fakulta elektrotechnická
|Vnímání a bezpečnost při interakci člověka s robotem v těsné blízkosti
Ocenění za Nejlepší diplomovou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
20 000 Kč
Ing. Tomáš Fryšták
Vysoké učení technické v Brně
Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
|Analýza provozu měničových napáječů trakční soustavy 25 kV / 50 Hz v režimu podpůrných služeb
Ocenění za Nejlepší disertační práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
30 000 Kč
Ing. Vojtěch Blažek, Ph.D.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky
|Optimalizace ve SMART GRID
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
30 000 Kč
Mgr. Adéla Šimková, Ph.D.
Univerzita Karlova
Přírodovědecká fakulta
Předsedové a předsedkyně porot:
|Kategorie
|Předseda / předsedkyně
|Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu
prof. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
předseda AV ČR
|Nejlepší pedagogický pracovník
prof. MUDr. Milena Králíčková, Ph.D.
předsedkyně České konference rektorů*
|Nejlepší diplomová práce
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL. M.
rektor VUT Brno
|Nejlepší disertační práce
prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc.
prorektor ČVUT Praha*
|Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce
Ing. Eduard Palíšek, Ph.D., MBA
generální ředitel Siemens ČR
|Ocenění za Nejlepší absolventskou práci zabývající se tématy konceptu Průmysl 4.0
prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c.
zakladatel a vědecký ředitel CIRC, ČVUT Praha
|Ocenění za Nejlepší absolventskou práci zabývající se chytrou infrastrukturou a energetikou
prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
ředitel CEET, VŠB-TU Ostrava
*Ve funkci v době sestavování hodnotících porot
Zdroj: Siemens