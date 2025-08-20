Nejlepší nebankovní půjčka roku? Cofidis triumfoval mezi nebankovními poskytovateli půjček v soutěži Zlatá koruna 2025!

Férová půjčka, kterou doporučují odborníci
Půjčka Cofidis získala vysoké hodnocení především díky důrazu na stabilitu a transparentnost. "Naší největší předností je férovost v jednání. A není to jen slogan. Naši klienti přesně ví, jakou sazbu dostanou, a nemusí se bát žádných skrytých poplatků," říká Vasily Kupreev, CRM ředitel Cofidisu.
Porotci Finanční akademie, mezi nimiž nechyběli ani finanční poradci, ocenili jasná pravidla, rozumně nastavené náklady i kvalitní zákaznický servis. Nejvyšší hodnocení v oblasti transparentnosti přitom přišlo právě od poradců, což jen potvrzuje důvěryhodnost produktu. Nabízený úvěr je neúčelový a umožňuje půjčit si částku od 100.000 Kč až do 1,000.000 Kč se splatností 12 až 144 měsíců. Celý proces probíhá online, bez zbytečné administrativy. "Naším cílem je být první volbou pro každého, kdo hledá bezpečné financování. Nabízíme podmínky srovnatelné s nejlepšími na trhu a zároveň neustále zjednodušujeme naše služby, zejména v online prostředí," dodává Kupreev.
Bez nečekaných poplatků, bez složitostí - dostupná pro každého
K hlavním přednostem půjčky patří nulové poplatky za sjednání a vedení. Klient tak má vždy jasný přehled o celkových nákladech, bez nepříjemných překvapení. "Stojíme si za tím, že úvěry lze poskytovat tak, aby klienti opravdu rozuměli podmínkám a cítili se bezpečně," uvádí CRM ředitel Cofidisu.
Pro větší jistotu je k dispozici i volitelné pojištění schopnosti splácet, které kryje například ztrátu zaměstnání nebo dlouhodobou pracovní neschopnost. Úroková sazba začíná od 4,9 % ročně, přičemž výhodnější podmínky obvykle získávají bonitnější žadatelé nebo ti, kteří žádají společně. Finanční akademii letos přesvědčila právě kombinace jednoduchosti, dostupnosti a pozitivní zákaznické zkušenosti. Jak doplňuje Ing. Lenka Rutteová, Ph.D., členka Finanční akademie Zlaté koruny: "Půjčka Cofidis nenabízí nic, co by klient nepotřeboval. Žádné zbytečnosti, žádné komplikace. Je přehledná a férová, a i v nebankovním sektoru tak lidé mohou získat podmínky, které byly dříve běžné spíš u bank."
Finanční gramotnost: Základ férového financování
Cofidis se dlouhodobě snaží o zvyšování finanční gramotnosti a boření mýtů o nebankovním sektoru – podobně jako soutěž Zlatá koruna, která hodnotí transparentnost a kvalitu finančních produktů. "Hodně lidí stále považuje nebankovní instituce za nespolehlivého partnera, přitom jsme regulováni Českou národní bankou dokonce přísněji než některé banky," vysvětluje Vasily Kupreev.
Podle průzkumu Cofidisu má 90 % populace střední nebo vysokou úroveň finanční gramotnosti. Společnost se proto domnívá, že lidé potřebují především informace podané jasně, bez odborných výrazů a zbytečných bariér. I proto Cofidis pomáhá veřejnosti lépe porozumět, jak úvěry fungují, co znamenají úroky a poplatky a jak si správně spočítat své možnosti, aby se mohli rozhodovat zodpovědně a informovaně.
Cofidis: Více než 20 let jistoty pro české klienty
Společnost působí v Česku přes dvě dekády a je součástí francouzské bankovní skupiny Crédit Mutuel Alliance Fédérale, která má roční obrat přes 500 miliard € a 31 milionů zákazníků v 50 zemích. "Za více než 20 let jsme pomohli statisícům klientů financovat jejich potřeby – od nákupu auta přes vybavení domácnosti až po konsolidaci půjček. Naší filozofií je férové a transparentní financování, které lidem dává jistotu a jednoduchá řešení bez zbytečných složitostí," říká Vasily Kupreev.
Cofidis také silně investuje do digitalizace: půjčku lze sjednat kompletně online, včetně podpisu smlouvy přes SMS. K dispozici je tým zkušených poradců, a to online, telefonicky i prostřednictvím partnerské sítě.
Ocenění Zlatá koruna: Potvrzení kvality a férovosti
"Zlatá koruna je pro nás potvrzením, že férový přístup k našim klientům – včetně transparentních sazeb a jednoduché komunikace – má na trhu své místo. Děkujeme Finanční akademii za ocenění a našim zaměstnancům, kteří za tímto úspěchem stojí. Věříme, že právě jejich přístup a snaha pomáhat klientům dělají z Cofidis značku, které lidé věří," uzavírá Vasily Kupreev.
Cofidis tak ukazuje, že kvalitní a důvěryhodné půjčky nejsou výsadou jen bank. Pokud hledáte férové financování s jasnými pravidly a jednoduchostí, Cofidis je připraven být vaším spolehlivým partnerem.
Přesto je při výběru úvěru důležité postupovat obezřetně, zvážit svou finanční situaci a porovnat více možností. Soutěž Zlatá koruna každoročně hodnotí desítky produktů a může být užitečným vodítkem při rozhodování. Parametry uvedené k srpnu 2025 se mohou lišit podle bonity žadatele.
Zjistěte více na www.cofidis.cz a objevte, jak může férová půjčka fungovat i pro vás.
Zdroj: Zlatá koruna