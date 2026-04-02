Nejlepší pevný internet v České republice nabízí i letos Vodafone

Autor:
  8:24
Praha 2. dubna 2026 (PROTEXT) - Vodafone Česká republika byl v nejnovějším měření nezávislé francouzské společnosti nPerf oceněn titulem „Nejvýkonnější pevný internet“. Svým zákazníkům a zákaznicím tak poskytuje prokazatelně nejlepší pevné připojení. Měření probíhalo v průběhu celého roku 2025 a Vodafone se, stejně jako v rámci měření za rok 2024, umístil na 1. místě.

Vodafone v rámci měření společnosti nPerf, která se již více než dekádu věnuje zkoumání kvality pevného internetu po celém světě, získal ocenění za nejlepší pevný internet v České republice. Podle každoročního „Barometru pevného internetového připojení v ČR“, který se vypočítává na základě uživatelských měření, se stal Vodafone lídrem trhu s celkovým skóre 118 909 nPoints, meziročně si tak polepšil o 2,3 %.

Síť Vodafonu vyniká zejména v rychlosti stahování, která umožňuje mj. plynulé sledování obsahu ve vysokém rozlišení, nejnižší latenci na trhu, což je klíčové pro on-line hraní, nebo v kvalitě prohlížení webu a streamování videa.

 O2T-MobileVodafone
Rychlost stahování (Mb/s)96,33154,47193,17
Rychlost nahrávání (Mb/s)55,74105,7460,06
Latence (ms)28,5628,1522,89
Prohlížení webu (%)77,2675,8579,42
Streamování z YouTube (%)81,4579,9782,88
Skóre nPerf (nBody)103 742111 788118 909

Kompletní výsledky viz analýza Barometr pevného internetového připojení v ČR, vysvětlivky k měřeným parametrům jsou přiloženy na konci dokumentu. *

 

Vodafone nabízí nejlepší pevný internet v ČR

Nejnovější nezávislý Barometr pevného internetového připojení v ČR nPerf řadí Vodafone za rok 2025 na první místo, podobně jako v roce 2024. V pevném připojení dominuje v oblastech jako je rychlost stahování a latence, ale také v kvalitě surfování po webu či streamování. To mu vyneslo celkové scóre 118 909 bodů (nPoints) a zajistilo první pozici v porovnání.

„Výsledky nezávislého testu nPerf dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma s nejvyšší rychlostí stahování v ČR. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ uvádí Miroslav Bula, viceprezident českého Vodafonu pro sítě.

 

*Měřené parametry připojení

Rychlost stahování ukazuje, jak rychle se z internetu dostávají data, tedy jak svižně se načítají webové stránky, videa nebo celé soubory. Tato hodnota rozhoduje například o tom, zda se film na streamovací službě spustí okamžitě ve vysoké kvalitě.

Rychlost nahrávání udává, jak rychle lze odesílat data ze svého zařízení na internet, což je důležité hlavně při sdílení obsahu a on-line komunikaci. Projeví se například při videohovorech, kdy vyšší upload zajistí plynulý obraz, nebo při nahrávání fotek a dokumentů do cloudu.

Latence měří dobu, za kterou se informace z připojeného zařízení dostane na server a zpět. Nízká odezva je klíčová například při on-line hrách nebo videohovorech, kde každé zpoždění znamená zpomalení, resp. „trhání“ obrazu a zvuku.

Prohlížení webu hodnotí, jak rychle se načítají běžné webové stránky včetně obrázků, textů a dalších prvků. Díky optimálnímu výkonu se například zpravodajské weby nebo e-shopy zobrazí okamžitě a bez nepříjemného „doskakování“ obsahu.

Streamování z YouTube sleduje, jak hladce se přehrává online video, jak rychle se spustí a zda se během sledování nezastavuje. V praxi to znamená možnost si bez přerušování vychutnat video na YouTube v požadované kvalitě.

 

O společnosti Vodafone 

everyone.connected

Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě a Africe. Poskytujeme mobilní a pevné služby více než 360 milionům zákazníků v 15 zemích a v dalších téměř 40 zemích spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. Naše podmořské kabely přenášejí přibližně jednu šestinu světového internetového provozu a vyvíjíme novou službu satelitní komunikace, která umožní připojení v oblastech bez pokrytí. Vodafone provozuje jednu z největších platforem pro internet věcí (IoT) na světě s více než 230 miliony připojení a poskytuje finanční služby přibližně 92 milionům zákazníků v sedmi afrických zemích – zpracováváme tak více transakcí než kterýkoli jiný poskytovatel.

V České republice poskytuje Vodafone služby 5 milionům zákazníků. Vodafone měl v roce 2024 nejlepší mobilní datovou síť v ČR, a to podle měření nezávislé německé společnosti umlaut.

Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.

Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech evropských zemích i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Pro více informací navštivte, prosím, www.vodafone.com, sledujte nás na platformě X na účtu @VodafoneGroup nebo se s námi spojte na síti LinkedIn: www.linkedin.com/company/vodafone.

 

Zdroj: Vodafone

 

 

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Příští pátek se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Už od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění...

Netradiční dobrodružná hřiště dobývají Prahu. Najdete je na Vypichu, Solidaritě i Žižkově

Na hřištích vznikají bunkry, prolézačky a další atrakce. A to nejen díky...

Po úspěšných pilotních projektech Na Kocínce a Pod Juliskou se koncept adventure playground poprvé v České republice usazuje natrvalo. Netradiční hřiště vracejí dětem do rukou skutečné nástroje a...

StarDance 2026 se blíží. Zatančí rockerka, spekuluje se o populární herečce i tenisové legendě

Marta Jandová (2025)

Na podzim se na televizní obrazovky vrátí oblíbená taneční soutěž, ve které známé osobnosti usilují po boku zkušených tanečníků o přízeň diváků. Jubilejní ročník soutěže slibuje zvučná jména...

Dvorecký most otevře za týden. Zatím je tu staveniště se schovaným „vodníkem"

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

Už příští týden se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobus. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD, pěší i cyklisty a...

Rybář ulovil na Velikonoční pondělí kapra, který měl přes 20 kg. Souboj trval dlouhé minuty

Luděk „Jürgen“ Sedláček a jeho kapitální velikonoční kapr. Máte-li i vy...

Velikonoční pondělí přineslo rybářovi životní úlovek. Na tajném místě ve východních Čechách zdolal Luděk Sedláček kapra vážícího přes 20 kilogramů. Po hodinách bez záběru přišel souboj, na který jen...

Hrádek nad Nisou chce do května dokončit cyklostezku do areálu Kristýna

ilustrační snímek

Hrádek nad Nisou na Liberecku chce do května dokončit další část cyklostezky do oblíbeného rekreačního areálu Kristýna. Nový úsek dlouhý necelých 360 metrů a...

14. dubna 2026  7:08,  aktualizováno  7:08

Policie vyšetřuje pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici

Věznice v Plzni na Borech. (11. ledna 2017)

Policisté vyšetřují od pondělního večera pokus o vraždu mezi odsouzenými v plzeňské věznici. „Dnes budou ve věci probíhat mimo jiné procesní úkony se zainteresovanými osobami,“ napsali policisté v...

14. dubna 2026  8:32,  aktualizováno  8:36

MOWI Czechia a Zdeněk Křížek spojují síly: Partnerství, které inspiruje gastronomii

14. dubna 2026  8:34

Svěží jarní vzduch pro zlepšení nálady i provonění právě vypraného prádla

14. dubna 2026  8:18

OBRAZEM: Dvorecký most, jak jste ho ještě neviděli. Takto vypadá z hladiny Vltavy

Dvorecký most se otevře 17. dubna. Jeho dopravní provoz se obejde bez...

Už víte, jak vypadá z podolské strany, viděli jste ho z té zlíchovské. Viděli jste ho i z ptačí perspektivy. Už tento pátek se po novém Dvoreckém mostě budete moci projít a o den později projet...

14. dubna 2026  7:02

Méně vandalů, větší vděk. Sdílená kola se prosazují i v menších městech

V Mikroregionu Kahan na Brněnsku jsou od června 2025 nově k dispozici sdílená...

Možnost půjčit si bezplatně sdílené kolo dvakrát denně na třicet minut mají už pátým rokem lidé v Brně. Službu využívají třeba pro ranní cestu do práce a následně odpoledne při návratu ze zaměstnání....

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Mizející druhy dostaly šanci. U Dářka končí obnova rašelinišť za miliony korun

Evropsky významnou lokalitou Dářská rašeliniště vede i naučná stezka s...

Pokles hladiny spodní vody a zarůstání. Tyto negativní změny pozorovali ochranáři v posledních letech na cenných Dářských rašeliništích u rybníka Velké Dářko na Žďársku. Loni se tam proto pustili do...

14. dubna 2026  6:32,  aktualizováno  6:32

Lidé v kraji patří k největším zastáncům NATO a výdajů na obranu, volí ale jinak

Armáda České republiky spustila v roce 2023 na Libavé nový projekt zaměřený na...

Často volí spíš strany, které zrovna nefandí navyšování rozpočtu na obranu. Přesto obyvatelé Olomouckého kraje podporují Severoatlantickou alianci a podle nového průzkumu agentury STEM/MARK patří k...

14. dubna 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

OBRAZEM: Lány narcisů lákají na samosběr, za pár korun máte plnou náruč jara

V Pohořílkách u Fulneku si lidé na poli mohou nasbírat narcisy a tulipány....

Zářící lány žlutých narcisů nacházející se hned vedle hlavní silnice mezi Bílovcem a Fulnekem na Novojičínsku letos opět lákaly na samosběr. Možnost natrhat si v Pohořílkách květy narcisů a později v...

14. dubna 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Neberte nám je! Odstraňte je! Výdejní boxy rozdělují obyvatele. Města hledají pravidla

Výdejní boxy v Liberci

Výdejní boxy se staly páteří českého internetového obchodování. Lidé se nemusejí plahočit do kamenné výdejny nebo čekat na doručení v daný čas. Jenže živelnost, s jakou tato místa rostou, už leckomu...

14. dubna 2026

Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia
Ideální na snídani i rychlou večeři? Test čerstvých sýrů s jogurtem Hollandia

Jemná krémová textura, svěží chuť a univerzální využití v každodenní kuchyni. Redakce eMimina otestovala dva čerstvé sýry s jogurtem od české...

Soud v Pardubicích rozhodne spor o změnu územního plánu Rybitví kvůli spalovně

ilustrační snímek

Krajský soud v Pardubicích by měl dnes rozhodnout ve sporu o plánovanou modernizaci spalovny nebezpečných odpadů v Rybitví. Firma AVE CZ soudní cestou...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

ÚS rozhodne o stížnosti Knížáka, usiluje o rehabilitaci kvůli nezákonné vazbě

ilustrační snímek

Ústavní soud (ÚS) dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti výtvarníka Milana Knížáka. Domáhá se soudní rehabilitace v souvislosti s vazbou kvůli údajnému pokusu o...

14. dubna 2026,  aktualizováno 

