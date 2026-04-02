Nejlepší pevný internet v České republice nabízí i letos Vodafone

Vodafone v rámci měření společnosti nPerf, která se již více než dekádu věnuje zkoumání kvality pevného internetu po celém světě, získal ocenění za nejlepší pevný internet v České republice. Podle každoročního „Barometru pevného internetového připojení v ČR“, který se vypočítává na základě uživatelských měření, se stal Vodafone lídrem trhu s celkovým skóre 118 909 nPoints, meziročně si tak polepšil o 2,3 %.
Síť Vodafonu vyniká zejména v rychlosti stahování, která umožňuje mj. plynulé sledování obsahu ve vysokém rozlišení, nejnižší latenci na trhu, což je klíčové pro on-line hraní, nebo v kvalitě prohlížení webu a streamování videa.
|O2
|T-Mobile
|Vodafone
|Rychlost stahování (Mb/s)
|96,33
|154,47
|193,17
|Rychlost nahrávání (Mb/s)
|55,74
|105,74
|60,06
|Latence (ms)
|28,56
|28,15
|22,89
|Prohlížení webu (%)
|77,26
|75,85
|79,42
|Streamování z YouTube (%)
|81,45
|79,97
|82,88
|Skóre nPerf (nBody)
|103 742
|111 788
|118 909
Kompletní výsledky viz analýza Barometr pevného internetového připojení v ČR, vysvětlivky k měřeným parametrům jsou přiloženy na konci dokumentu. *
Nejnovější nezávislý Barometr pevného internetového připojení v ČR nPerf řadí Vodafone za rok 2025 na první místo, podobně jako v roce 2024. V pevném připojení dominuje v oblastech jako je rychlost stahování a latence, ale také v kvalitě surfování po webu či streamování. To mu vyneslo celkové scóre 118 909 bodů (nPoints) a zajistilo první pozici v porovnání.
„Výsledky nezávislého testu nPerf dokazují náš důraz na zákaznický zážitek: na rychlé a spolehlivé pevné připojení doma s nejvyšší rychlostí stahování v ČR. I nadále plánujeme investovat do kapacit, dalšího zlepšování pokrytí, a především do odolnosti naší sítě po celé České republice, abychom uspokojili rostoucí poptávku,“ uvádí Miroslav Bula, viceprezident českého Vodafonu pro sítě.
*Měřené parametry připojení
Rychlost stahování ukazuje, jak rychle se z internetu dostávají data, tedy jak svižně se načítají webové stránky, videa nebo celé soubory. Tato hodnota rozhoduje například o tom, zda se film na streamovací službě spustí okamžitě ve vysoké kvalitě.
Rychlost nahrávání udává, jak rychle lze odesílat data ze svého zařízení na internet, což je důležité hlavně při sdílení obsahu a on-line komunikaci. Projeví se například při videohovorech, kdy vyšší upload zajistí plynulý obraz, nebo při nahrávání fotek a dokumentů do cloudu.
Latence měří dobu, za kterou se informace z připojeného zařízení dostane na server a zpět. Nízká odezva je klíčová například při on-line hrách nebo videohovorech, kde každé zpoždění znamená zpomalení, resp. „trhání“ obrazu a zvuku.
Prohlížení webu hodnotí, jak rychle se načítají běžné webové stránky včetně obrázků, textů a dalších prvků. Díky optimálnímu výkonu se například zpravodajské weby nebo e-shopy zobrazí okamžitě a bez nepříjemného „doskakování“ obsahu.
Streamování z YouTube sleduje, jak hladce se přehrává online video, jak rychle se spustí a zda se během sledování nezastavuje. V praxi to znamená možnost si bez přerušování vychutnat video na YouTube v požadované kvalitě.
O společnosti Vodafone
Vodafone je telekomunikačním lídrem v Evropě a Africe. Naším cílem je „spojovat pro lepší budoucnost“ a naše odborné znalosti a rozsah působení nám dávají jedinečnou příležitost dosáhnout pozitivní změny pro společnost. Naše sítě udržují rodiny, přátele, firmy i vlády ve spojení a hrajeme zásadní roli při udržování chodu ekonomik a kritických odvětví, jako je vzdělávání a zdravotní péče. Vodafone je největším operátorem mobilních a pevných sítí v Evropě a Africe. Poskytujeme mobilní a pevné služby více než 360 milionům zákazníků v 15 zemích a v dalších téměř 40 zemích spolupracujeme v oblasti mobilních sítí s partnery. Naše podmořské kabely přenášejí přibližně jednu šestinu světového internetového provozu a vyvíjíme novou službu satelitní komunikace, která umožní připojení v oblastech bez pokrytí. Vodafone provozuje jednu z největších platforem pro internet věcí (IoT) na světě s více než 230 miliony připojení a poskytuje finanční služby přibližně 92 milionům zákazníků v sedmi afrických zemích – zpracováváme tak více transakcí než kterýkoli jiný poskytovatel.
V České republice poskytuje Vodafone služby 5 milionům zákazníků. Vodafone měl v roce 2024 nejlepší mobilní datovou síť v ČR, a to podle měření nezávislé německé společnosti umlaut.
Podporujeme diverzitu a inkluzi prostřednictvím našich politik v oblasti mateřské a rodičovské dovolené, celosvětově s pomocí internetového připojení posilujeme postavení žen a obecně zlepšujeme přístup ke vzdělání a digitálním dovednostem. Respektujeme všechny jednotlivce bez ohledu na rasu, etnickou příslušnost, zdravotní postižení, věk, sexuální orientaci, genderovou identitu, kulturu nebo náboženství.
Vodafone rovněž dělá významné kroky ke snížení dopadu svého podnikání na planetu. Jde například o nákup 100 % elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech evropských zemích i o opětovné použití, další prodej nebo recyklaci 100 % našeho nadbytečného síťového vybavení. Firma také postupně snižuje emise skleníkových plynů z provozu i z dodavatelského řetězce. Díky těmto krokům chce Vodafone dosáhnout nejpozději v roce 2040 uhlíkové neutrality. Pro více informací navštivte, prosím, www.vodafone.com, sledujte nás na platformě X na účtu @VodafoneGroup nebo se s námi spojte na síti LinkedIn: www.linkedin.com/company/vodafone.
Zdroj: Vodafone