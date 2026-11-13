Nejlepší školy, ředitelé, učitelé a studenti roku 2026 převzali ocenění. ABSOLVENTI.cz slavnostně vyhlásili výsledky HodnoceníŠkoly.cz 2026

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  10:03
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Praha 13. listopadu 2026 (PROTEXT) - Ve středu 11. listopadu 2026 převzali v prostorách CIIRC ČVUT v Praze ocenění zástupci nejlépe hodnocených škol v projektu HodnoceníŠkoly.cz 2026. Vedle titulů Fakulta Roku, VOŠka Roku, Gympl Roku, Průmyslovka Roku, Střední Roku a Základka Roku byla letos předána také osobní ocenění Ředitel Roku, Učitel Roku, TOP Studenti a TECH Talent Roku – vždy zvlášť pro střední a základní školy.

Za každým oceněním stojí konkrétní lidé – ředitelé, učitelé a studenti, kteří dělají ze svých škol místa, kam se chce chodit. Nejde o hodnocení od stolu, ale o zpětnou vazbu přímo od studentů, absolventů, rodičů a pedagogů. Proto si těchto ocenění vážíme o to víc,“ říká Michal Novák, zakladatel projektu a portálu ABSOLVENTI.cz, který hodnocení pořádá. „Česko se může stát mozkovnou světa jen díky špičkovému vzdělávání. A to netvoří systém, ale konkrétní školy a konkrétní lidé – ty, které dnes oceňujeme,“ dodává Novák.

Školy, ředitele, učitele i studenty hodnotili anonymně studenti, absolventi, rodiče a pedagogové škol z celé České republiky. Osobní ocenění vycházejí z nominací, které respondenti v hodnocení uvedli.

Slavnostnímu vyhlášení předcházel seminář pro ředitele a učitele o tom, jak odstranit zbytečnou administrativu na školách a maximálně si zjednodušit práci (www.ReditelSkoly.cz). Program uzavřel networking oceněných škol, jejich ředitelů, pedagogů, studentů i rodičů.

Více o metodologii hodnocení na: www.HodnoceníŠkoly.cz.

Výsledky HodnoceníŠkoly.cz 2026 – školy

Fakulta Roku 2026

1. místo: Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

2. místo: Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze

3. místo: Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

VOŠka Roku 2026

1. místo: Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická, Svatý Jan pod Skalou

2. místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Plzeň

3. místo: Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Kladno

Gympl Roku 2026

1. místo: Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

2. místo: Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Frýdlant nad Ostravicí

3. místo: Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť

Průmyslovka Roku 2026

1. místo: Vyšší odborná škola, Střední průmyslová škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Kutná Hora

2. místo: Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava

3. místo: Střední průmyslová škola na Proseku, Praha

Střední Roku 2026

1. místo: Střední odborné učiliště, Nové Strašecí

2. místo: Střední zdravotnická škola Opava

3. místo: Karlínská obchodní akademie, Praha

Základka Roku 2026

1. místo: Základní škola Olomouc, Heyrovského 33

2. místo: Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa

3. místo: Základní škola Jirkov, Nerudova 1151

Osobní ocenění 2026

Ředitel Roku 2026 – střední školy

1. místo: Vladislav Slavíček, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

2. místo: Lukáš Procházka, Střední průmyslová škola na Proseku, Praha

3. místo: Monika Gebauerová, Střední zdravotnická škola Opava

Ředitel Roku 2026 – základní školy

1. místo: Martina Meitnerová, Základní škola Jirkov

2. místo: Josef Strejc, Základní škola Příbram – Březové Hory

3. místo: Iveta Beranová, Základní škola Česká Skalice

Učitel Roku 2026 – střední školy

1. místo: Jana Chlápková, Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

2. místo: Lucie Haasová, Integrovaná střední škola automobilní Brno

3. místo: Daniel Guńka, Gymnázium BESKYDY MOUNTAIN ACADEMY, Frýdlant nad Ostravicí

Učitel Roku 2026 – základní školy

1. místo: Jakub Štochl, Základní škola Příbram – Březové Hory

2. místo: Barbora Uždilová, Základní škola Česká Skalice

3. místo: Denisa Novotná, Základní škola Jirkov

TOP Studenti 2026 – střední školy

1. místo: Lukáš Bravanský, Gymnázium Mikuláše Koperníka, Bílovec

2. místo: Adam Štěrba, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

3. místo: Matyáš Trembulák, Gymnázium Jana Blahoslava Ivančice

TOP Studenti 2026 – základní školy

1. místo: Matěj Bajer, Základní škola Příbram – Březové Hory

2. místo: Tomáš Michalík, Základní škola Jirkov

3. místo: Adéla Jiráková, Základní škola a Mateřská škola Bohuslava Reynka, Lípa

TECH Talent Roku 2026 – střední školy

1. místo: Daniel Procházka, Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

2. místo: Kamil Jursík, Integrovaná střední škola automobilní Brno

3. místo: Markéta Fikáčková, Střední průmyslová škola chemická akademika Heyrovského, Ostrava

TECH Talent Roku 2026 – základní školy

1. místo: Petra Semelová, Základní škola Příbram – Březové Hory

2. místo: Tereza Godlová, Základní škola Jirkov

3. místo: Ondřej Legner, Základní škola Luštěnice

 

Česko budoucnosti potřebuje špičkové školy

Projekt HodnoceníŠkoly.cz je součástí širší vize platformy #ČESKObudoucnosti: udělat z České republiky „mozkovnu světa“ díky špičkovému vzdělávání. Cílem je nejen zmapovat, jak studenti vnímají své školy, ale také motivovat školy k neustálému zlepšování.

O platformě ABSOLVENTI.cz

Portál ABSOLVENTI.cz provozuje Asociace Studentů a Absolventů. Naším posláním je propojovat žáky, studenty, absolventy, rodiče a dobrovolníky se školami, učiteli a zaměstnavateli s vizí #ČESKObudoucnosti: aby se z Česka jednou stala mozkovna světa. A to díky špičkovému vzdělávání. Propojujeme s absolventy, ale také uchazeči o studium, více než 800 základních, středních škol a gymnázií a 50+ fakult a vysokých škol v ČR. Systém ABSOLVENTI.cz přitom snižuje školám administrativu až o 90 %. Na rozvoji talentu spolupracujeme s TOP 100 zaměstnavateli v ČR. Realizujeme 78+ projektů na podporu škol, neziskových a sportovních organizací. Více na webu www.PodporujemeSKOLY.cz

Naše největší projekty pro školy:

www.ABSOLVENTI.cz

www.HodnoceniSkoly.cz

www.AbsolventiPomahaji.cz

www.VzdelavameCesko.cz

www.eZIVOTOPIS.cz

www.ePORTFOLIO.cz

www.TechFair.cz

www.TOPzamestnavatele.cz

www.TechnicDays.cz

www.Absolvent.cz

www.EkonTech.cz

www.EduRun.cz

www.REDITELSKOLY.cz

 

Zdroj: ABSOLVENTI.cz

ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz/zpravy/60055.

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