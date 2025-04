Nejlevnejší v Pepco. Ještě snadnější přístup k nejlepším nabídkám až do 30. dubna!

Nakupujte chytře - šetřete bez námahy

Už nemusíte hledat v regálech ty nejvýhodnější nabídky. Nyní vás zaujmou výrobky s nejvýhodnějšími cenami! Stačí se podívat na speciální označení „Nejlevnější v Pepco“, která označuje zboží s nejnižší cenou v příslušných kategoriích. Tímto způsobem pomůžeme uvědomělým zákazníkům, kteří si při nakupování cení jednoduchosti a transparentnosti.

Mezi zvýrazněnými produkty najdete dívčí bavlněné tričko s potiskem za pouhých 50 Kč, elegantní dávkovač mýdla za 35 Kč a sadu čtyř dóz na koření za 35 Kč. Příznivci funkčních kuchyňských řešení ocení plastovou dózu s víčkem na potraviny za 20 Kč a praktické podložky na stůl 4 ks za 30 Kč. Pro ty, kteří dávají přednost pohodlí, jsou v nabídce dívčí legíny s vysokým podílem bavlny za 55 Kč a chlapecký overal z bavlny za pouhých 70 Kč. V nabídce jsou také potřeby do koupelny, například kelímek na zubní kartáčky za 20 Kč.

Přehledné značení - pohodlnější nakupování

„Víme, jak je pro naše zákazníky důležité najít nejlepší nabídku, aniž by ztráceli čas porovnáváním cen. Proto jsme vytvořili kampaň „Nejlevnější v Pepco“. Jasně upozorňuje na výrobky, které stojí ve svých kategoriích nejméně. Je to jednoduché a účinné řešení, které usnadňuje každodenní nakupování,“ říká Agnieszka Olejniczak, marketingová ředitelka společnosti Pepco.

Výrobky s nápisem „Nejlevnější v Pepco“ je možné na pultech obchodů snadno rozpoznat díky speciálním žlutým etiketám a viditelným informačním materiálům ve všech prodejnách. Kromě toho si zákazníci mohou na internetových stránkách společnosti Pepco prohlédnout úplný seznam zboží s nejnižšími cenami, což jim usnadní plánování nákupu předem.

Kampaň „Nejlevnější v Pepco“ probíhá až do 30. dubna a zahrnuje širokou škálu zboží denní potřeby. Informace o dostupných produktech a jejich cenách jsou široce komunikovány v obchodech, na sociálních sítích a na online platformách, aby každý mohl snadno najít to, co potřebuje. Za nejlepší možnou cenu.

O společnosti Pepco

Společnost Pepco, známá jako maloobchodní řetězec s výhodnou cenou, je jedním z největších evropských maloobchodních řetězců, který nabízí oblečení pro celou rodinu a výrobky pro domácnost za velmi atraktivní ceny. Po téměř 20 letech nepřetržitého růstu navštěvují prodejny Pepco zákazníci, kteří měsíčně uskuteční 30 milionů transakcí. Společnost se sídlem v Poznani v současné době zaměstnává více než 31.000 lidí v 18 evropských zemích a provozuje síť více než 3800 prodejen.

Zdroj: Pepco

