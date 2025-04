Nejočekávanější beauty událost jara bude plná novinek a překvapení! Veletrh FOR BEAUTY startuje již 11. dubna

Veletrh FOR BEAUTY je pro všechny, kdo chtějí být o krok napřed, objevovat novinky a najít ty nejlepší produkty pod jednou střechou. Nezmeškejte tuto jedinečnou příležitost a staňte se součástí největší beauty události tohoto jara!

Dvě výstavní haly přivítají české i mezinárodní značky, které představí to nejlepší z beauty světa. Návštěvníci se mohou těšit i na fascinující profesionální soutěže, které jsou již tradiční součástí veletrhu a na které se každý rok rádi přijdou podívat nejen odborníci na slovo vzatí, ale také široká veřejnost.

Součástí veletrhu FOR BEAUTY je nově i FOR BARBER! Těšit se můžete na světové špičky holičského řemesla. Na jednom místě vás čekají exkluzivní školení, dechberoucí workshopy a samozřejmě vás nemine také příležitost učit se od těch nejlepších v oboru.

„Veletrh FOR BEAUTY a profesionální soutěže jdou společně ruku v ruce, a proto je ani na jaře nemůžeme opomenout. Můžete se těšit například na Barber Battle – mezinárodní holičskou soutěž ČR v barberingu nebo Czech Nail Open Cup – profesionální soutěž v nehtovém designu a Nail Artu,“ uvádí ředitelka veletrhu FOR BEAUTY Janica Ciglianová.

Chybět nebudou ani interaktivní workshopy a odborné prezentace přímo na stáncích vystavovatelů. Můžete se těšit na možnost vyzkoušet si novinky na vlastní kůži, a to vše pod vedením zkušených specialistů, kteří vám rádi zodpoví všechny dotazy a podělí se o cenné tipy.

Program veletrhu FOR BEAUTY je letos na jaře opravdu nabitý. Startuje v pátek 11. 4 .2025 v 10:30, kdy moderátor Aleš Lehký představí veletržní program. Od 10:40 do 11:00 se můžete těšit na talk show s Markétou Davidovich, Taťánou Makarenko, Veronicou Biasiol a Tomášem Arsovem, kteří proberou tvorbu vizuálu pro veletrh FOR BEAUTY. Následuje od 11:00 do 11:20 prezentace SOU kadeřnické školy s názvem „To jsme my, kadeřníci z Karlína!“.

V 11:30 začne přednáška o kadeřnickém oboru a vzdělávání, kterou povede Tomáš Arsov. Mezi 12:00 a 13:00 proběhne odborná přednáška na téma jarního osvěžení a detoxu pro vlasy s účastí školitelek Markéty Podlešákové (Hair Company) a Kateřiny Výmolové (Dusy). Ve 13:00 následně uvidíte módní přehlídku MISS CZECH REPUBLIC, která potrvá do 13:30.

Od 13:30 do 14:00 se můžete těšit na show salonu Tomáše Arsova a mezi 14:10 a 14:30 budou vyhlášeny ceny ZLATÝ POHÁR 2025 za inovativní kosmetický produkt, metodu nebo přístroj a MODRÁ PLANETA 2025 za ekologicky čistý produkt. Následuje prezentace služeb BC Holding od 14:30 do 14:50.

V 15:00 proběhne Barber show, po které od 15:30 do 15:45 bude vyhlášení ankety AUTO MÉHO SRDCE 2025, které organizuje portál Ženavautě.cz. Program vyvrcholí mezi 16:00 a 17:00 setkáním s nejnovějšími trendy v oblasti módy a krásy. Těšte se na nezapomenutelný program, který pro vás připravila značka Mikely da Luka. Přijďte obdivovat elegantní a stylové kousky z jejich kolekce, které vám představí slavná modelka a finalistka krásy Miss Andrea Kaplanová. Zažijete úchvatné momenty, kdy se móda a elegance snoubí s osobitým šarmem! Současně s tím si můžete zpříjemnit den hudbou od skupiny Babes, která vás dostane do rytmu a přidá na atmosféře akce. Součástí hudebního vystoupení pak bude i autogramiáda. Od 17:00 do 18:00 program zakončí vyhlášení výsledků soutěže INTERNATIONAL BEAUTY FESTIVAL 2025.

Ani sobotní program však nebude o nic méně zajímavým a neměli byste si jej nechat ujít. Začíná v 11:00, kdy moderátor Aleš Lehký představí veletržní program. Následuje od 11:15 do 11:45 Barber show, která nabídne skvostné ukázky z oblasti barberingu. Od 12:00 do 12:30 se můžete těšit na módní přehlídku Czech Fashion Week – FASHION SHOW a od 12:30 do 12:50 proběhne prezentace služeb BC Holding.

Ve 13:00 začne odborná prezentace na téma jarního osvěžení a detoxu pro vlasy se značkou Davines vedená školitelkami Martinou Růžičkovou a Kateřinou Holcknechtovou. Ve 14:00 přichází na řadu program "Zažijte svět krásy a elegance" připravený redakcemi AndělskéRecepty.cz a HarmonieLuxus.cz. Moderátor Kája Pavlíček vás provede módními přehlídkami, inspirativními rozhovory a odhalí nejnovější trendy. Během této hodiny se můžete těšit na exkluzivní rozhovory s modelkou a Miss České republiky 2019 Nikolou Kokyovou a topmodelkou Janou Marvanovou, která prozradí tajemství prestižních přehlídek a kariéry v modelingu. O jedinečný hudební zážitek se postará fenomenální houslový virtuos Michael Hejč.

V 15:00 následuje módní kolekce Heleny Bedrnové pro jaro/léto 2025 s názvem "IDENTITY" a od 15:30 do 16:00 přednáška o vývoji, výrobě a novinkách v kosmetice TA, kterou povede Tomáš Arsov. Program pak pokračuje v 16:00 vyhlášením výsledků soutěže BODYART CZECH 2025, které potrvá až do 17:00. V 17:00 následuje vyhlášení výsledků soutěže CZECH NAIL OPEN CUP 2025 pořádané společností Unique Style s.r.o. Tento pestrý a inspirativní program nabídne návštěvníkům příležitost objevit to nejlepší z oblasti krásy, módy a kosmetiky.

Kromě skvělých exkluzivních nákupů a bohatého doprovodného programu budou mít návštěvníci veletrhu možnost využít zdarma i profesionální služby. Značka Make-Up Institute Prague, která na veletrhu pravidelně vystavuje, nabídne bezplatné líčení a drobné konzultace. Profesionálové z Glamour Lashes budou provádět úpravu obočí pomocí laminace včetně barvení, a to zcela zdarma.

Ve stejný termín jako FOR BEAUTY se na letňanském výstavišti PVA EXPO PRAHA bude konat také veletrh hraček, her a potřeb pro děti FOR KIDS.

Více na www.veletrhkosmetiky.cz

