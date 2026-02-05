Nejprodávanější značka motorových pil na světě slaví sté výročí: Vytvořena pro přírodu. Po vašem boku od roku 1926

Brno 5. února 2026 (PROTEXT) - To, co v roce 1926 začalo jako práce jednoho muže v dílně ve Stuttgartu, se postupem času stalo globálním standardem pro akumulátorovou i benzinovou techniku určenou pro lesnictví, údržbu zeleně i použití v domácnostech. Globálně působící rodinná firma STIHL, pevně zakotvená v tradici benzinových výrobků, dnes vědomě uplatňuje dvojí strategii. Velký potenciál vidí i v akumulátorových technologiích a svou budoucnost ve vedoucím postavení v obou disciplínách.

Žádná společnost, která dosáhne úctyhodného věku 100 let, nežije pouze z tradic,“ říká Dr. Nikolas Stihl, předseda dozorčí rady a poradního sboru společnosti STIHL. „Úspěšná může zůstat po celé století pouze tehdy, pokud zná své kořeny a zároveň rozpozná, kdy je čas začít novou kapitolu. S tímto vědomím není naše výročí pouze příležitostí k ohlédnutí, ale také okamžikem k uvědomění si síly, která pramení z kombinace našeho dědictví, technických znalostí a odvahy k inovacím.“

Tento přístup podtrhuje slogan: „Doma v přírodě. Od roku 1926.“, který ctí kořeny společnosti STIHL. Ta od samého počátku vyráběla revoluční produkty určené „k usnadnění práce s přírodou a v přírodě“ pro lesní dělníky, jak to kdysi formuloval zakladatel Andreas Stihl (1896–1973). Tato zásada dlouhodobě odráží závazek společnosti pečovat o přírodu a chránit ji.

Produkty pro dvojí technologické prvenství

Cílem společnosti je dosáhnout vedoucí pozice na globálním trhu s bateriemi. Podíl bateriových produktů ve společnosti STIHL neustále roste a v současné době tvoří jednu čtvrtinu všech prodaných produktů STIHL. Bateriové nářadí je obzvláště oblíbené v západní Evropě: v zemích jako Německo a Švýcarsko již prodej těchto produktů STIHL přesahuje 60 procent. Společnost nedávno slavnostně otevřela svůj osmý výrobní závod v rumunské Oradei. Ten se zaměřuje výhradně na výrobu akumulátorových nástrojů pro evropský trh. Součástí produktové rodiny STIHL však i nadále zůstávají vysoce kvalitní benzínové stroje, do kterých společnost STIHL i nadále investuje s ohledem na budoucí životaschopnost a udržitelnost. „Od roku 1971 jsme nejprodávanější značkou motorových pil na světovém trhu a na tomto úspěchu chceme stavět,“ říká Michael Traub, předseda představenstva společnosti STIHL. „STIHL je synonymem pro kvalitní produkty, bez ohledu na zdroj energie.“

Rovnováha mezi benzinovou a akumulátorovou technologií i zamýšlené vedoucí postavení v obou oblastech se odrazí v produktech, které společnost uvede na trh v tomto jubilejním roce. Vedle průkopnických novinek v oblasti akumulátorové techniky se zákazníci mohou těšit také na inovativní benzinové stroje. Benzinová motorová pila STIHL MS 500i Centennial Edition je důkazem technického mistrovství značky, jejího vývojového know-how i nadšení pro inovace. Tato jubilejní edice upoutá pozornost elegantním černým designem a bude k dostání v omezeném počtu kusů u vybraných prodejců. Především však vzdává hold legendární pile STIHL MS 500i – první sériově vyráběné benzinové motorové pile na světě s elektronicky řízeným vstřikováním paliva.

Rozsáhlé oslavy a rozmanité příběhy

V roce výročí společnosti STIHL se samozřejmě bude konat řada oslav. V závodě ve Waiblingenu se zaměstnanci mohou těšit na speciální zaměstnaneckou oslavu v červenci 2026 – a to je jen jedna z mnoha plánovaných akcí. Stylové oslavy výročí budou pro své zaměstnance pořádat závody společnosti STIHL po celém světě. Ve dnech 30. a 31. října 2026 se ve Stuttgartu, rodišti společnosti STIHL, navíc uskuteční mistrovství světa STIHL TIMBERSPORTS® Series. Sportovci budou v jeho průběhu závodit v různých disciplínách a otestují své dovednosti v náročných soutěžích. Fanoušci společnosti STIHL budou mít možnost zakoupit ve značkovém obchodě STIHL řadu výročních produktů, jako jsou tašky a mikiny s kapucí, a projevit tak svou podporu hrdé tradici společnosti. Těšit se mohou také na širokou škálu slev po celém světě. Na speciální výroční webové stránce společnost STIHL shromáždila sbírku příběhů z prvních 100 let své existence a nabízí i nahlédnutí do své současnosti a budoucnosti. Platforma zve zájemce, aby objevili základní hodnoty a inovace značky z nové perspektivy, a osvětluje mnoho témat z jiného, vzrušujícího úhlu pohledu. Mnohé z těchto příběhů nebyly dosud nikdy vyprávěny a mohou překvapit i dlouholeté zaměstnance společnosti STIHL.

O společnosti STIHL

Skupina STIHL je mezinárodně působícím globálním lídrem na trhu i v oblasti technologií. Jako udržitelná rodinná firma usnadňuje STIHL lidem práci v přírodě i s přírodou již od roku 1926. Zákazníky oslovuje inovativní akumulátorovou i benzinovou technikou pro lesnictví a zemědělství, údržbu krajiny, stavebnictví i soukromé použití v domácnostech. Celosvětová síť společnosti zahrnuje výrobní závody v osmi zemích, 44 vlastních prodejních a marketingových společností, přibližně 120 dovozců a více než 52.000 specializovaných prodejců. Od roku 1971 je STIHL nejprodávanější značkou motorových pil na světě. Sídlo skupiny se nachází ve Waiblingenu nedaleko Stuttgartu v Německu. V roce 2024 zaměstnával STIHL celosvětově 19.732 lidí a dosáhl obratu 5,33 miliardy eur. Pro více informací o společnosti navštivte corporate.stihl.cz.

Doma v přírodě. Od roku 1926

Značka STIHL je již 100 let neodmyslitelnou součástí práce v přírodě. Její 100. výročí je poctou všem, kteří den co den utvářejí svět STIHL – ať už pečují o lesy po celém světě, starají se o městské prostředí, udržují s láskou navržené zahrady, nebo vyvíjejí a vyrábějí nové produkty STIHL. Objevte příběhy a projekty těchto lidí: https://100.stihl.de

Zdroj: Stihl

