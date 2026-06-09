Nejslavnější dvojník Michaela Jacksona Sergio Cortés přijíždí do Česka

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  8:15
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Praha 9. června 2026 (PROTEXT) - Po uvedení nového filmu o Michaelu Jacksonovi znovu roste zájem o odkaz krále popu. Na podzim roku 2026 budou mít čeští fanoušci příležitost připomenout si jeho hudbu naživo prostřednictvím koncertní show „Michael Jackson Experience by Sergio Cortés“.

Španělský umělec Sergio Cortés, který je často označován za nejslavnějšího světového dvojníka Michaela Jacksona, vystoupí v listopadu 2026 v pěti českých městech. Během turné odehraje celkem šest koncertů v Praze, Brně, Zlíně, Hradci Králové a Ostravě.

Sergio Cortés si získal mezinárodní pozornost díky své mimořádné podobnosti s Michaelem Jacksonem. Fanoušci po celém světě oceňují nejen jeho vzhled, ale také charakteristické pohyby, energii a interpretaci nejslavnějších hitů krále popu.

Diváci se mohou těšit na skladby jako "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "Smooth Criminal" nebo "Bad". Dvouhodinová show kombinuje živou hudbu, choreografie, kostýmy inspirované ikonickými vystoupeními Michaela Jacksona a působivé vizuální efekty.

Projekt "Michael Jackson Experience by Sergio Cortés" již navštívily desetitisíce diváků v mnoha evropských zemích a řadí se mezi nejúspěšnější tribute show věnované odkazu Michaela Jacksona.

 

Termíny koncertů v České republice:

18.11.2026 - Praha, Divadlo Hybernia

19.11.2026 - Praha, Divadlo Hybernia

20.11.2026 - Brno, Zoner Bobyhall

21.11.2026 - Zlín, Kongresové centrum Zlín

22.11.2026 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis

24.11.2026 - Ostrava, Multifunkční aula Gong

 

Vstupenky jsou již v prodeji v sítí Ticketportal

 

Zdroj: www.artpartner.cz

 

 

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