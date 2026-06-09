Nejslavnější dvojník Michaela Jacksona Sergio Cortés přijíždí do Česka

Španělský umělec Sergio Cortés, který je často označován za nejslavnějšího světového dvojníka Michaela Jacksona, vystoupí v listopadu 2026 v pěti českých městech. Během turné odehraje celkem šest koncertů v Praze, Brně, Zlíně, Hradci Králové a Ostravě.
Sergio Cortés si získal mezinárodní pozornost díky své mimořádné podobnosti s Michaelem Jacksonem. Fanoušci po celém světě oceňují nejen jeho vzhled, ale také charakteristické pohyby, energii a interpretaci nejslavnějších hitů krále popu.
Diváci se mohou těšit na skladby jako "Billie Jean", "Beat It", "Thriller", "Smooth Criminal" nebo "Bad". Dvouhodinová show kombinuje živou hudbu, choreografie, kostýmy inspirované ikonickými vystoupeními Michaela Jacksona a působivé vizuální efekty.
Projekt "Michael Jackson Experience by Sergio Cortés" již navštívily desetitisíce diváků v mnoha evropských zemích a řadí se mezi nejúspěšnější tribute show věnované odkazu Michaela Jacksona.
Termíny koncertů v České republice:
18.11.2026 - Praha, Divadlo Hybernia
19.11.2026 - Praha, Divadlo Hybernia
20.11.2026 - Brno, Zoner Bobyhall
21.11.2026 - Zlín, Kongresové centrum Zlín
22.11.2026 - Hradec Králové, Kongresové centrum Aldis
24.11.2026 - Ostrava, Multifunkční aula Gong
Vstupenky jsou již v prodeji v sítí Ticketportal
Zdroj: www.artpartner.cz