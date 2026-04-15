Nejvážnější následky cyklistických nehod nesou senioři bez přilby

Z policejních statistik vyplývá, že mezi závažné problémy patří nízké používání cyklistických přileb. V období let 2020 až 2025 se stalo 25.115 dopravních nehod s účastí cyklistů, přičemž přibližně 58 % cyklistů nemělo přilbu. Ročně dochází k více než čtyřem tisícům nehod. Počet usmrcených cyklistů v roce 2025 byl 34, což je o 4 méně než v roce předchozím. Podle dat nemělo přilbu v loňském roce 59 % usmrcených cyklistů, což potvrzuje, že většina cyklistů zůstává bez ochrany hlavy a přilba stále není samozřejmou součástí výbavy ani při běžné jízdě.
„Statistika dopravních nehod běžných cyklistů se relativně zlepšuje. Stále však platí, že více než polovina usmrcených cyklistů neměla na hlavě přilbu. Přitom právě ochrana hlavy je to nejjednodušší opatření, které může rozhodnout o tom, jestli člověk z nehody odejde po svých,“ říká ředitel Týmu silniční bezpečnosti Jan Polák a metodička projektu Na kole jen s přilbou Markéta Novotná doplňuje: „Dlouhodobě se snažíme cyklistům připomínat, že přilba není otázkou věku ani zkušeností. Přesto se stále setkáváme s tím, že ji lidé podceňují, často právě při běžných vyjížďkách, kdy mají pocit, že se jim nemůže nic stát."
Významnou roli v nehodovosti hrají starší cyklisté. Nejvíce usmrcených i těžce zraněných připadá na věkovou kategorii 55 let a více, přičemž tato skupina tvoří nejpočetnější podíl obětí bez ohledu na pohlaví. „Z pohledu policie se opakují stále stejné chyby. Cyklisté podceňují riziko, přeceňují své schopnosti a často zapomínají na základní pravidla včetně jízdy bez alkoholu nebo používání přilby. Ta je sice povinná pouze do 18 let věku, ale její nošení by mělo být samozřejmostí i u dospělých. Přitom následky těchto rozhodnutí bývají velmi vážné,“ upozorňuje plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí odboru prevence Policejního prezidia ČR.
Právě senioři jsou považováni za nejrizikovější skupinu nejen kvůli nižšímu využívání ochranných prvků, ale také kvůli vyšší fyzické zranitelnosti. „Závažná zranění si nevybírají podle věku ani podle typu dopravního prostředku. Zasahujeme u dětí na odrážedlech, u cyklistů i koloběžkářů, stejně jako u seniorů na kolech či elektrokolech. Klíčová je obezřetnost a používání ochranných prvků, především přilby, které mohou významně snížit riziko úrazu a zmírnit jeho následky. U pacientů v seniorském věku navíc i na první pohled běžný pád častěji vede ke kombinaci více poranění najednou. Vlivem pokročilého věku je pak uzdravení a celková rekonvalescence daleko komplikovanější a delší,“ doplňuje Zdeněk Křivánek, náměstek ředitele Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. I relativně běžný pád tak u pacientů ve vyšším věku může vést k vážným následkům.
V posledních letech se významně zvyšuje také podíl nehod spojených s dalšími formami mikromobility, například elektrokoloběžkami, které do výkonu 250 W a rychlosti 25 km/h vnímáme jako cyklisty, kteří jsou obecně jednou z nejzranitelnějších skupin účastníků silničního provozu. „Statistiku e-koloběžek sledujeme ve statistikách od roku 2023. V posledních 3 letech došlo téměř ke 100% nárůstu dopravních nehod s účastní elektrokoloběžkářů, přičemž počet usmrcených elektrokoloběžkářů v roce 2025 byl 5, tedy o 3 více než v roce předchozím. Největší problém sledujeme v užívání alkoholu jezdců na elektrokoloběžkách, neznalosti pravidel silničního provozu a nepoužívání cyklistických přileb,“ říká plk. Mgr. Jan Straka z Policejního prezidia ČR.
Nejde přitom o žádné nové zjištění, ale o dlouhodobě se opakující realitu, na kterou kampaň Na kole jen s přilbou upozorňuje už řadu let. Cyklisté jsou i osoby na koloběžkách, případně za splnění technických podmínek na elektrokolech a elektrokoloběžkách. Přestože se o přilbách mluví dlouhodobě a jejich přínos je nesporný, část cyklistů starších 18 let ji stále vnímá spíše jako doporučení než samozřejmost.
Šestnáctý ročník projektu Na kole jen s přilbou, který byl oficiálně zahájen ve středu 15. dubna v Praze na cyklostezce v Modřanech se v tomto ročníku zaměří na problematiku starších cyklistů a elektrocyklistů. Projekt dlouhodobě realizuje Tým silniční bezpečnosti ve spolupráci s Policií České republiky a Horskou službou ČR za finanční podpory Fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů, krajů, měst i soukromých subjektů. Hned o následujícím víkendu po zahájení se projekt představí také na Prague Bike Festivalu v Holešovicích a následně se od května rozjede do různých koutů po celé republice jak ve městech, tak v horách. „V horském terénu se každoročně setkáváme s cyklisty, kteří přeceňují své schopnosti nebo podceňují náročnost tratí. S rostoucí oblibou elektrokol navíc přibývá i vážnějších úrazů. Přilba by měla být naprostým standardem stejně jako respekt k vlastním limitům,“ podotýká náčelník Horské služby ČR René Mašín.
Základním pilířem kampaně zůstávají takzvané cyklohlídky, které vyrážejí přímo do terénu a oslovují cyklisty na frekventovaných trasách i v rekreačních lokalitách. Projekt tak každoročně osloví desetitisíce lidí napříč Českou republikou. Vedle osobního kontaktu využívá také komunikační kampaně v médiích, online prostředí i na sociálních sítích a věnuje se širším tématům bezpečné jízdy, jako jsou viditelnost, správná výbava kola, jízda bez alkoholu či stále aktuálnější problematika elektrokol. V průběhu sezóny organizátoři plánují realizaci přibližně 90 akcí.
Letošní ročník přináší několik novinek. Po čtyřech letech dochází k obměně vizuální podoby kampaně, konkrétně komunikačních piktogramů, které pracují s výraznější vektorovou grafikou. Cílem je zatraktivnit sdělení a více zaujmout veřejnost zejména v online prostředí a na propagačních materiálech. Větší důraz bude zároveň kladen na starší cyklisty, kteří patří dlouhodobě mezi nejrizikovější skupiny. Právě jim bude určena nová edukační publikace s názvem „Cyklista s praxí“, která formou luštěnek, křížovek nebo osmisměrek přibližuje zásady bezpečné jízdy. Hravou formou upozorní například na význam přilby, rizika jízdy pod vlivem alkoholu nebo na to, že výběr elektrokola by neměl být otázkou sousedské inspirace, ale reálných potřeb a schopností.
Projekt Na kole jen s přilbou tak i po šestnácti letech pokračuje ve snaze měnit zažité návyky a připomínat, že bezpečnost na kole není otázkou zkušeností ani věku, ale především osobní odpovědnosti. A i když by se mohlo zdát, že apel na nošení přilby už dnes není potřeba opakovat, statistiky každoročně ukazují, že právě to je jeden z největších přetrvávajících problémů.
Projekt Na kole jen s přilbou se věnuje osvětě v oblasti bezpečnosti cyklistů v České republice. Jeho cílem je snižovat závažnost následků dopravních nehod prostřednictvím komunikace, prevence a motivace k používání přilby a dalších ochranných prvků. Projekt je spolufinancován z fondu zábrany škod České kanceláře pojistitelů. Mezi významné partnery patří Policie ČR a Horská služba ČR.
Zdroj: Tým silniční bezpečnosti
