Největší běžecko-canicrossová událost podzimu míří k Máchovu jezeru!

Účastníky čekají lesní měkké trasy vedoucí malebnou krajinou Máchova kraje. Organizátoři připravili tratě pro úplné začátečníky i zkušené sportovce – od dětských závodů přes tradiční desítku až po trailový půlmaraton. Chybět nebude ani oblíbený canicross, tedy běh se psem, který je hlavní součástí seriálu Leskros.
„Chceme ukázat, že běhání se psem není jen sportovní disciplína, ale především společný zážitek běžce a jeho čtyřnohého parťáka. Leskros staví na přátelské atmosféře, krásné přírodě a komunitě lidí, které spojuje pohyb,“ říká Markéta Bieliková, ředitelka série.
Mistrovství České republiky v canicrossu
Letošní ročník bude mít mimořádný význam také pro českou canicrossovou scénu. V rámci závodu se uskuteční dvoukolové Mistrovství České republiky v canicrossu pod hlavičkou ČASS, kde budou o republikové tituly bojovat nejlepší závodníci z celé země. Součástí programu bude také speciální závod pro československé vlčáky a mistrovství republiky tohoto plemene v bikejöringu a scooteringu.
Trail, který si zamilují i běžci bez psa
Na své si přijdou také klasičtí běžci. Lesní cesty, minimální podíl asfaltu, skalní útvary a příjemný profil tratí nabídnou atraktivní zážitek každému, kdo má rád běh v přírodě. Připraveny jsou tratě na 5 km, 10,8 km i půlmaraton, nechybí ani závody pro děti všech věkových kategorií.
Unikátní jednadváca
Nejde o klasický půlmaraton, ale o dobrodružnou výzvu pro milovníky pohybu a objevování krásných míst. Účastníci se vydají na přibližně 21 kilometrů dlouhou trasu, kterou mohou absolvovat chůzí nebo během, se psem i bez něj. Jejich úkolem není jen co nejrychleji doběhnout do cíle, ale projít všech šest až devět kontrolních stanovišť (checkpointů), přičemž cestu mezi nimi si volí sami. Organizátoři sice doporučí ideální trasu vedoucí po nejkrásnějších místech Máchova kraje, konečné rozhodnutí ale zůstává na každém účastníkovi. Jednadváca tak spojuje sport, turistiku, orientaci v terénu i radost z objevování přírody. Je ideální pro celé rodiny s dětmi, kamarády nebo i závodníky samotné.
Pomoc, která má smysl
Leskros Mácháč nebude jen o sportovních výkonech. Součástí programu je také charitativní pochod na 4 kilometry, jehož kompletní výtěžek poputuje útulku Dogsy. Účastníci mohou trasu projít nebo proběhnout, se psem i bez něj – důležité je jediné: podpořit opuštěné a týrané psy, kteří čekají na nový domov.
Víkend pro celou rodinu
Leskros je nejen pro závodníky, ale i fanoušky a rodiny s dětmi. Připravené bude občerstvení, stánky partnerů, možnost vyzkoušet canicrossové vybavení i bohatý doprovodný program. Díky atraktivní poloze v okolí Máchova jezera mohou návštěvníci spojit sportovní víkend s výletem nebo prodlouženým pobytem v jednom z nejkrásnějších regionů severních Čech.
Registrace na závod probíhá online do 16. září 2026. Více informací včetně programu, tras a registrací najdete na webu www.leskros.cz
Zdroj: Rozběháme Česko
ČTK Connect ke zprávě vydává obrazovou přílohu, která je k dispozici na adrese https://www.protext.cz.