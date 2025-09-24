Největší česká konference o technologiích ve vzdělávání míří do regionů: Roadshow pro školy 2025

Vzdělávání prochází zásadními změnami a technologie hrají v tomto procesu klíčovou roli. Největší česká konference o technologiích ve vzdělávání Roadshow pro školy 2025 zavítá během září a října do 13 měst napříč Českou republikou. Program konference nabídce praktické informace, inspiraci i podporu pro ředitele, učitele a IT správce škol.
Konference pořádaná pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Národního pedagogického institutu ČR se zaměřuje na umělou inteligenci, bezpečnost, robotiku, revizi výuky informačních a komunikačních technologií (ICT) a efektivní správu technologických zařízení ve škole. Jedním z aktuálních témat konference je i digitalizace školství.
Mezi hlavní otázky, které dnes školy řeší, patří blížící se povinnost vést spisovou službu výhradně v elektronické podobě. Odborníci ze společnosti Gordic, která je generálním partnerem Roadshow pro školy, proto na konferenci nabídnou tematickou přednášku i praktický workshop, které účastníkům poskytnou jasné návody a inspiraci pro praxi.
Odborná přednáška s názvem Digitální škola se zaměří zejména na řešení spisové službu pro školy GINIS SSD Education, integraci spisové služby s nástroji jako MS Office, Bakaláři a Edookit nebo využití elektronických podpisů. Ukáže i konkrétní kroky, jak školu připravit na rok 2027. Prakticky orientovaný workshop s podtitulem Spisová služba ve školské praxi pak nabídne ukázky reálného využití elektronické spisové služby ve školním prostředí - elektronické podepisování a pečetění dokumentů včetně autorizované konverze, i ukázku integrace se školským systémem Bakaláři.
Roadshow pro školy 2025 míří do těchto měst:
29. září – Brno
30. září – Zlín
1. října – Olomouc
2. října – Ostrava
6. října – Praha
8. října – Jihlava
9. října – Pardubice
13. října – Liberec
14. října – Ústí nad Labem
15. října – Sokolov
16. října – Plzeň
20. října – České Budějovice
22. října – Hradec Králové
Účast na konferenci je zdarma na základě registrace na stránkách skolstvi.ms/home/roadshow.
O Gordicu
Ryze česká společnost Gordic s.r.o. již od roku 1993 vytváří prostor a nástroje pro srozumitelnou komunikaci lidí a organizací. Vizí předního českého tvůrce a dodavatele informačních systémů je propojená společnost, ve které bezpečné technologie usnadňují život. Produktové portfolio a služby společnosti Gordic zahrnují informační systémy určené pro veřejnou správu, včetně uznávané platformy GINIS, kterou využívá více než 6 000 organizací české veřejné správy; otevřené modulární informační systémy pro soukromý sektor, včetně DMS, řešení fyzické i kybernetické bezpečnosti a integrační platformy pro ovládání IoT technologií a efektivní sběr dat.
Gordic získal v loňském roce certifikaci nejvyšší bezpečnostní úrovně komerčního cloudu – bezpečnostní úrovně 3 (BÚ3). Tato certifikace, udělená v rámci Katalogu cloud computingu, potvrzuje, že cloudové služby společnosti splňují nejpřísnější kritéria bezpečnosti a ochrany dat. Firma v roce 2024 úspěšně uplatnila v komerčním i veřejném sektoru i své aplikace pro systematické řízení kybernetické bezpečnosti a splnění požadavků normy NIS2. Gordic je provozovatelem a koordinátorem platformy pro efektivní spolupráci akademických institucí a komerčních firem KYBEZ. Pro více informací navštivte stránky www.gordic.cz nebo sledujte Gordic na LinkedINu a Facebooku.
Zdroj: Gordic