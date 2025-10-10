Největší český finanční server Kurzy.cz navštívilo v září téměř 3 miliony návštěvníků. Investory táhlo zlato a Bitcoin, návštěvníky finančních sekcí práce a mzdy, povolenky a nová superdávka

Největší český finanční server kurzy.cz tak po prázdninách opět zaznamenal vyšší návštěvnost. Podle projektu Netmonitor, který se specializuje na měření návštěvnosti internetových médií, navštívilo stránky kurzy.cz přes 2 800 000 unikátních uživatelů. Růst návštěvnosti finančních stránek signalizuje rostoucí zájem Čechů o umístění volných peněz v době, kdy globální i lokální trhy překračují historická maxima.
Zájem o finance je především poháněn vysokým růstem na komoditních, kryptoměnových a akciových trzích.
Cena zlata, tradičního bezpečného aktiva, poprvé v historii překonala hranici 4 000 USD za unci, což představuje meziroční nárůst o přes 30 %. Zlato se k této hranici blížilo už v září. Podobně stříbro, často nazývané "lidovým zlatem", dosáhlo 12letého maxima díky poptávce z průmyslu. Sekci Komodity navštívilo téměř půl milionu návštěvníků.
Daří se také kryptoměnám - predikce Bitcoinu ukazovaly nová cyklická čtyřletá maxima v říjnu 2025. Do září cena BTC mírně poklesla z historického rekordu, investoři ale Bitcoin sledovali bedlivě. Zmátořilo se i Ethereum, které ke konci srpna překonalo své historické hodnoty. Rostly i další virtuální měny a sekce kryptoměn má celý letošní rok přes 100 000 návštěvníků měsíčně.
Paralelně s komoditami se daří i akciovým indexům. Pražský index PX uzavřel září s mírným růstem a letošním přírůstkem přes 40 %, což ho staví do čela akciových trhů. Globálně přepisovaly rekordy americký S&P 500 i Nasdaq, poháněné technologiemi a umělou inteligencí. Sekce českých akci prohlíželo více jak 100 000 návštěvníků, dalších více než 50 000 návštěvníků se zajímalo o zahraniční akcie a jejich výsledky.
Zájem o změnu sociálních dávek představuje další část vysoké návštěvnosti: od 1. října 2025 vstoupila v platnost nová "superdávka" – dávka státní sociální pomoci, která sjednocuje čtyři dosavadní dávky. Tato změna zjednodušuje administrativu: místo čtyř žádostí stačí jedna, kterou lze podat online. Stránky kurzy.cz připravily v předstihu unikátní kalkulačku DSSP, ve které si návštěvníci mohou orientačně zjistit výši nové dávky a kalkulačka má měsíčně 100 000 přístupů.
Valorizace důchodů se každoročně těší zájmu uživatelů, webu v září přinesla kolem 150 000 návštěvníků.
Přestože meziroční inflace v září 2025 zpomalila podle odhadu ČSÚ na 2,3 %, spotřebitele stále trápí vysoké ceny a jejich stagnace díky dlouhodobé inflaci. Kumulativní inflace od roku 2021 dosahuje přes 35 % a inflace tak silně zasahuje do příjmů rodin. Reálné mzdy a platy, reálné důchody i úspory na účtech byly inflací těžce zasaženy. Opět po letech roste nezaměstnanost, diskutuje se státní rozpočet, probírá se situace průmyslu, uživatelé reálně řeší budoucí sazby na účtech i hypotékách, což přineslo sekci Makroekonomika přes 150 000 návštěvníků.
Mzdy, a zvláště platy v minulých letech nerostly ani tak, aby vyrovnaly působení inflace. Nejvíce poškozeni byli zaměstnanci s nižšími příjmy, nízkopříjmoví zaměstnanci tak mají těžkosti s plněním rodinného rozpočtu. Největší čtenost v září tak měl článek o mzdách, které nedosahují ani průměru, ani mediánu, s více jak 100 000 čteností.
Hojně diskutované jsou také nové povolenky pro domácnosti, které mají samy o sobě "slušný" potenciál už od roku 2027 zvednout inflaci výrazně nad cíl ČNB o několik procentních bodů. Kalkulačky k ETS 2 povolenkám tak zaznamenaly v září desetitisíce přístupů a vysokou čtenost měly také články k tématu emisních povolenek.
Návštěvnosti finančních témat pomohla i změna na prezidentském postu USA a tím i změna směřování zahraničních vztahů Spojených států. Hýbou se více kurzy měn, Česká koruna od počátku roku výrazně posílila, což přineslo návštěvníky stránkám s kurzy měn, uživatelé hledali informace ke clům a vlivu na český průmysl a hospodářství.
Server kurzy.cz letos oslavil čtvrtstoletí. Více než 25 let přináší investorům, podnikatelům i domácnostem informace z osobních financí, investic a podnikání.
