Největší čínský projekt elektrochemického skladování energie 600MW/2400MWh poháněný systémem skladování energie s kapacitou 1725kW společnosti SINEXCEL

Šen-čen (Čína) 11. června 2025 (PROTEXT/PRNewswire) - Největší čínský projekt elektrochemického skladování energie – 600 MW/2400 MWh – dokončil instalaci všech skladovacích kabin v první lokalitě. To představuje klíčový milník při vstupu do fáze uvedení do elektrického provozu. Jedná se o první čínský projekt přenosu vysokého napětí (UHV), který integruje větrnou, solární, tepelnou a skladovací energii. Společnost SINEXCEL (300693.SZ) je hrdá na to, že může tento projekt na celostátní úrovni napájet svým systémem konverze energie (PCS) s kapacitou 1725kW.